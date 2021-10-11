“Yeni gelişecek mesleklere uygun müfredat yok”

Esra ÖZARFAT

BURSA - Yeni ortaya çıkacak mesleklere uygun müfredatın kurgulanmadığına dikkat çeken Doğrul, “Oysa kaybedecek zaman yok. Bursa’da meslek liselerinden başlayarak müfredatları inceledik ve nerede hangi bölüm açılmış, okul ve öğrenci sayılarını değerlendirdik. Verilere baktığımızda yanlış yolda olduklarını, sektörü kapsamayacak, altyapı oluşturmayacak bölümlerin açılmış olduğunu gördük. Okul, bölüm ve öğrenci sayımız çoğalmış, fakat nitelikli öğrenci sayımız ne yazık ki aynı seviyede değil. Hatta daha da ileri giderek eğitimcileri eğitme yoluna gitmek istedik. Ancak burada da kapanamayacak ciddi bir kopukluk olduğunu gördük” dedi. Bu noktada Bursa Teknik Üniversitesi ile bir protokol yaptıklarını hatırlatan Doğrul, önümüzdeki dönem başlatacakları staj programında 80 öğrencinin özel projelerde çalışarak nihai ürünler ortaya çıkmasını sağlayacaklarını, bu sayede kollektif çalışmayı özendireceklerini kaydetti. Sektörün ihtiyaç duyacağı insan kaynağını BTÜ üzerinden yürütme kararı aldıklarını kaydeden İdris Doğrul, farkındalık yaratmak için Mayıs ayında Bursa’da bir Yazılım Kongresi planladıklarını açıkladı.

“Devlet bizleri partner alsın”

Bursa’nın bilişim alanında bir marka çıkaramamış olmasını eleştiren Doğrul, kurulacak ekosisteme destek verebilecek STK’ların uyum içinde birlikte hareket edebilmesi gerektiğine işaret etti. Yeni dönemde bilişimin önemine işaret eden Doğrul, “Devlet tarafından yapılan uygulamaları değerlendirdiğimizde görüyoruz ki, yandaş uygulamalarla bu işin içinden yerli ve milli çıkarmak mümkün değil. Savunma sanayinin içerisine ERP’ye kadar bütün modelleri giydirirseniz dışarıdaki insanlar ne yapacak. Devlet yazılım yapmasın demiyoruz ama devlet yazılımda bizleri partner alsın. Akıllı şehircilik uygulamalarında da yerli firmalar tercih edilmeli. Devlet bizi yanına almalı ve birlikte geliştirme yapmalıyız” diye konuştu. Bursa’da ikinci bir TEKNOKENT kurulmasının zorunluluk halini aldığını ifade eden İdris Doğrul, Türkiye’deki teknoloji transfer ofislerinin de enstitü mantığında yeniden kurgulanması gerektiğini belirtti. Bursa’da bilişim alanında faaliyet gösteren 866’ya yakın firmanın olduğunu kaydeden Doğrul, “Aktif olanlar 640. Bunların 340’ı yazılımcı, 130 tanesi donanımcı. Buna rağmen bir sinerji ortaya çıkarılamıyor” değerlendirmesini yaptı.