Yeni komitelerle alüminyumda sektör temsiliyeti artırılacak

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkan Yardımcısı ve yeni dönem Başkan Adayı Çetin Tecdelioğlu, İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Yerebakan ve GALSİAD Başkanı Celalettin Kırboz’un katılımıyla alüminyum sektörünün temsilcileri, alüminyum istişare toplantısında buluştu. Çetin Tecdelioğlu, yeni dönemde dünyadaki fırsatları yakalamak için alüminyum komitesi kuracaklarını söyledi.

“Katma değerli ihracatı artıracağız”

Alüminyum sektörünün temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Çetin Tecdelioğlu, “Sektör sorunlarını dinledik ve çözüm önerilerimizi sunduk. Alüminyum sektöründe temsiliyeti ve katma değerli ihracatı artırmak için yeni dönemde birçok projemiz olacak. Ticaret Bakanlığı nezdinde Birlik olarak sektör temsiliyetini artırmak adına alüminyum komiteleri kurma talebimizi ileteceğiz. Dünyada oluşan fırsatları yakalamamız için kurulacak bu komite büyük önem taşıyor. Sektörümüz için her zaman çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.