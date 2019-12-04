“Yeni modelimiz ile Türkiye daha fazla yatırımcı çekecek”

04 Aralık 2019

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), uluslararası özerk bağımsız kurum olarak 14 Kasım 2013’te kanun ile faaliyete geçirildi. Bu özellikleri taşıyan alanının ilk örneği olan kurum, 6 yılda önemli bir hizmet boşluğunu doldurmasını bildi.

Kuruluşundan bugüne kuruma yapılan 1 milyon 85 bin arabuluculuk başvurusundan, 724 bin 113’ü anlaşma ile sonuçlandı. Başka bir deyişle başvuruların yüzde 71’i arabuluculuk sistemi ile çözüme kavuştu. Dünya ortalamasının yüzde 75-80 aralığında olduğu düşünüldüğünde yüksek oranda bir dosya yekünü, yargıya yük olmaktan kurtarıldı.

ISTAC’ın kuruluş tarihine baktığımızda Türkiye’nin uluslararası tahkim ile geç tanıştığı söylenebilir. Ya da kurumun genç bir kuruluş olarak görülmesi de mümkün. Belki de bu genç olmasının verdiği dinamizm ile yukarıdaki başarılı performansın yanı sıra ISTAC, dünya genelinde Türkiye’yi öne çıkaracak bir inovatif proje geliştirdi.

Yeni model yatırımcıyı koruyacak

İstanbul Tahkim Merkezi, dünyada bir ilk olarak yeni bir uyuşmazlık çözüm yolu olan ‘Arabuluculuk-Tahkim’ (Med-Arb) modelini ortaya koydu. Kısa bir süre önce ‘Arabuluculuk-Tahkim Kuralları’nı yayımlayarak dünyaya ilan eden İstanbul Tahkim Merkezi, önümüzdeki dönemde arabuluculukta çözüm bulamayan dava dosyalarını ISTAC’a çekerek atak yapmaya hazırlanıyor.

ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı'nın ev sahipliğinde düzenlenen modelin tanıtım toplantısında, Başkan Vekili Müjdat Keçeci, Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Öztatar, Mehmet Fatih Bilici ve Bülent Şarman’ın katılımıyla ISTAC yönetimi tam kadro medya mensuplarıyla buluştu. ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, arabuluculuk ile tahkim mekanizmalarını birlikte işleterek, ticari uyuşmazlıklar için alternatif bir çözüm modelini başlattıklarını açıkladı. Akıncı, “Dünyada ilk kez uygulanacak modelimiz ile İstanbul’u tahkimin merkezi yapacağız. Modelimiz, Türkiye’ye daha fazla yatırımcı gelmesini sağlayacak” dedi.

Yeni modelin işleyişini ISTAC YK Üyesi Hakan Öztatar anlattı. ISTAC olarak tahkimle arabuluculuğu birleştiren inovatif bir çözüm olarak “Med-Arb” yöntemini devreye aldıklarını vurgulayan Öztatar şu bilgileri verdi: "Arabuluculuk-tahkim modelini iki aşamalı uygulamak mümkün;

Birincisi; Arabulucu-Tahkim Şartı oluşturmak, bu şartı işletmek... Taraflar uyuşmazlıklarını ISTAC kapsamında önce arabuluculuğa yönlendirir, arabuluculukta çözümlenmezse tahkim yoluyla çözümlenmesini kararlaştırırlar. Bunun için başlangıçta yaptıkları sözleşmeye Arabuluculuk-Tahkim Şartı koyabilirler. Şirketler anlaşmalarına bu şartı koyduklarında doğrudan uyuşmazlığın arabuluculuk-tahkim kurallarına göre ISTAC’da çözülmesini isteyebilirler.

İkincisi; Ticari davalarda zaten arabulucu şartı var. Biz arabulucuların yayınladığı son tutanakta yani “Arabuluculuk Anlaşamama Tutanağı”nda arabulucuların tavsiyeleriyle birlikte bu uyuşmazlıkların ISTAC'a gelmesini sağlayacağız. Birinci şıkta daha sözleşme yapılırken Med-Arb Şartı koyacağız, uzlaşma sağlanamazsa dosya mahkeme yoluna sapmadan doğrudan ISTAC'a gelecek. İkinci şıkta ise arabuluculuk sisteminde çözemediğimiz ticari davalara son tutanakta ISTAC Tahkim Şartı koyarak Merkez’e gelmesini sağlayacağız. Yatırımcıyı uzun mahkeme sürecinden koruyacağız.”

ISTAC’I dünya ligine taşıyacak

ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, İstanbul Tahkim Merkezi’nin iki aşamalı uyuşmazlık çözüm modeli olarak “Med-Arb Kuralları”nı dünyada ilk kez düzenleyip uygulamaya koyduğunu vurguladı. Bu kuralları geçtiğimiz ay ISTAC’ın kurumsal web sitesinde yayımlayarak dünyaya ilan ettiklerini belirten Akıncı, “Dünyada bunu yapan ilk tahkim kurumuyuz" dedi. “ArabuluculukTahkim” modelinin hayata geçirilmesinin ISTAC için önemli bir dönüm noktası, sıçrama tahtası olacağını anlatan Akıncı, “Bu sistemin işlerlik kazanması İstanbul Tahkim Merkezi’ni uluslararası ligde üst sıralara taşıyacak” mesajını verdi.