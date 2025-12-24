Yeni nesil franchise modeli ile kahvede agresif büyüyecek

Mehmet H. GÜLEL

Türkiye’nin kahve kül­türünü günümüzün yaşam tarzına uyarla­yarak faaliyetlerini sürdüren Ali Efendi Kahve, yeni nesil franchise modeli ile büyüme­yi planlıyor. Amaçlarının ta­ze kahve tüketimini yaygın­laştırmak ve müşterilere hem mağazalarında hem de evde/ ofiste kaliteli erişme imkânı sunmak olduğunun belirten Ali Efendi Kahve’nin kurucu­su Burak Gedik,

“Yeni dönemde odaklan­dığımız temel strateji, ölçek­lenebilir yeni nesil franchise modelimiz üzerinden büyü­mek. Küçük-orta metrekareli mağaza konsepti, güçlü ope­rasyon yapısı ve merkezi ka­vurma altyapımızla daha ge­niş bir kitleye ulaşmayı he­defliyoruz. 2026 yılı itibarıyla daha agresif bir büyüme dö­nemine giriyoruz” dedi.

Her ay 3 yeni mağaza açacak

Şu anda kahve kavurma merkezlerinin de içinde yer aldığı toplam 4 mağazalarının bulunduğunu aktaran Gedik, büyüme planlarının ise 2026 yılına harekete geçirecekle­rini bildirdi. Yeni dönem­de her ay ortalama 3 yeni mağaza açarak, markala­rını daha ge­niş kitle­lere ulaş­tırmayı amaçladıklarını ifade eden Gedik, “Büyüme strate­jimiz, yoğun yaya trafiği olan, ulaşımı kolay ve demografik yapısı kahve tüketimine uy­gun noktalara odaklanıyoruz. İstanbul dışı için ise somut tarih verilmiş bir şehir planı­mız henüz açıklamadık. An­cak markanın vizyonu, orta vadede Türkiye’nin farklı bü­yük şehirlerine açılarak, ulu­sal ölçekte güçlü bir ağ kur­mak” diye konuştu.

Hedef, hızlı ama kontrollü büyüme

Bu yılı hedefleri doğrul­tusunda kapatacaklarını di­le getiren Gedik, yıl sonu için öngördükleri ciro hedefleri­nin ise 42 milyon TL olduğu­nu kaydetti. Mağaza sayısın­da ve paket kahve satışların­daki artışın büyümelerinde itici güç olduğunu vurgulayan Gedik, “Kahvelerimizi mer­kezi kavurma tesisimizde ta­ze olarak işliyor, oksijen giri­şini engelleyen valfli paket­leme ile aromayı maksimum seviyede koruyoruz. Mar­ka olarak geliştirdiğimiz ye­ni nesil franchise modelimiz­le, mağazaların daha küçük alanda, yüksek standartla ça­lışabildiği, yatırım dostu ve operasyonel olarak güç­lü bir model ile öne çı­kıyoruz. Bu da hız­lı ama kontrollü büyümemizi sağlayacak” açıklama­sında bu­lundu.

Sektörde 2026’da büyük sıçrama bekleniyor

Türkiye’de ham çekirdek ve işlenmiş kahve ithalatının hızla arttığını ifade eden Gedik, “Bu artış, iç tüketimin yükseldiğini ve sektörün genişlediğini açık şekilde ortaya koyuyor” dedi. 2026 itibariyle sektörde büyük bir sıçrama beklediklerini dile getiren Gedik, kendileri için de bu dönemin 3 ile 4 yıllık hazırlık sürecinin ardından hızlı ölçeklenme ve ivmelenme dönemi olacağını belirtti. Diğer yandan, sektörün en önemli sorunlarına da değinen Gedik, “Döviz kaynaklı maliyetler ve nitelikli iş gücü eksikliği büyük orun olarak yer alıyor. Özellikle barista gibi uzmanlık gerektiren alanlarda yetişmiş insan kaynağı bulmak zor. Çözüm olarak sektörün daha fazla eğitim programına, barista akademilerine ve gençlerin kariyerlerini bu meslek üzerinden inşa etmelerini sağlayacak fırsatlara ihtiyacı var” dedi.

Tüketime uygun noktalara odaklandı

Global markalar için Türkiye potansiyel taşıyor

Türkiye’de kahve sektörünün son yıllarda çok hızlı bir büyüme ivmesi yakaladığına dikkat çeken Gedik, kişi başına düşen yıllık kahve tüketiminin hâlâ 1 kilonun altında seyrettiğini öne sürdü. Avrupa ülkelerinde ise kişi başı tüketimin 4 ile 10 kilo arasında bulunduğunu aktaran Gedik, şunları kaydetti: “Bu da Türkiye’nin, global markalar için hâlâ yüksek potansiyel taşıyan bir pazar olduğunu açıkça gösteriyor. Sektör hem tüketim alışkanlıkları hem de dağıtım kanalları açısından bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Özel çekirdek ve üçüncü nesil kahve tüketimi hızla yükseliyor. Evde tüketim ciddi artış gösteriyor; e-ticaret ve abonelik modellerine talep arıyor.”