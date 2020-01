Yeni pazarlarla hedef 9 milyar dolar

10 Ocak 2020

Ferhat POLAT



Geniş ürün yelpazesi ve kullanım alanı olmasına karşın, bugüne kadar hep arka planda kalan hırdavat sektörü, kavuştuğu derneği ile yeni bir hüviyet kazanmış durumda. Çiçeği burnundaki Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD), beş ay gibi kısa bir sürede önemli işlere imza attı. Sekiz alt ürün grubundan oluşan ve 14 bin sektör meslektaşı ile 635 bin çalışan bulunan hırdavat sektöründe farkındalık artarken, hedefler de büyümüş oldu. HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 planlarını anlatmak için basının karşısına derneğin yönetim kurulu ile çıktı.



Hırdavat sektörünün şimdiye kadar tanımlanmamış olduğunu ve temsil gerektiren platformlarda firmaların ait olduğu hırdavat sektörü yerine ikincil olarak ilişkide oldukları diğer sektörler bünyesinde yer almak zorunda kaldıklarını ifade eden Tecdelioğlu, bu nedenle sektörün kendi ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayamadığını ve dolayısıyla hak ettiği konuma gelemediğini söyledi. HISİAD ile birlikte sektörün global ölçekte tüm pazarlarda söz sahibi olabileceği zemini oluşturmak için her platformda temsilinin eksiksiz bir şekilde sağlanacağını anlatan Tecdelioğlu, "Hırdavat sektörü hem ürettiği ürünler tek başına değerlendirildiğinde hem de hizmet ettiği endüstriler düşünüldüğünde sanayi çarkının önemli dişlilerinden birisi. İnşaat sektörü, savunma, otomotiv, havacılık gibi endüstrilerde yaratılan katma değerde, sektörün bu sanayi dallarına sunduğu ürünlerin niteliği de oldukça önemli" dedi.



“Geçen yıl 1,1 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik”



Hırdavat sanayinde üretilen katma değerin üretim değeri içindeki payı 2010 yılında yüzde 26,4 iken bu oranın yüzde 31,4'e yükseldiğini vurgulayan Tecdelioğlu, şöyle devam etti: "Hırdavat sektörü yüksek katma değerli üretim yapan ve son iki yıla bakıldığında da dış ticaret fazlası veren bir sektör. Geçtiğimiz yıl 8.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek 1,1 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. İhracattaki birim fiyatlara bakıldığında, kilogram ihracat fiyatı 1.38 dolar olan Türkiye ortalamasının, ilk 30 GTİP dikkate alındığında oldukça üzerine çıkarak 5,17 dolara ulaştık. Örnek vermek gerekirse biz 700 dolarlık çelikten 6 bin dolarlık matkap ucu kesici takımlar, 2500 dolarlık bağlantı parçaları ve el aletleri veya 2 bin dolarlık menteşe ve mobilya aksesuarları üretebiliyoruz. Kilogram fiyatı en yüksek olan ürünlerimiz matkaplar, kesici takımlar ve el aletleri olarak sıralanıyor."



“İthalatı yerli üretime çevirmek istiyoruz”



Hırdavat sektörü ürünlerinin otomotiv üretiminin yüzde 3'ünü oluştururken, yapı sektöründe bu oranın yüzde 5'lere yükseldiğini anlatan Tecdelioğlu, Türkiye'nin üretimde ve teknolojide çok iyi bir noktada olduğunu belirtti. HISİAD olarak ana hedeflerinin ithal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesi olduğunu dile getiren Tecdelioğlu, "İthal edilen ürünlerle ilgili çok detaylı bir analiz yapıyoruz. Yakında kapsamlı bir rapor ortaya çıkacak ve 2020 yılı içerisinde düzenleyeceğimiz çalıştayda bu raporu tüm sektöre açıklayacağız. Türkiye'de üretilmesi mümkün iken ithal edilen ürünleri tek tek ortaya koyup bir üretim atağı başlatacağız. Örneğin Türkiye'ye 9.3 milyon dolarlık iğne ve cımbız ithalatı yapılıyor. Savunma sanayine ve otomotive bijondan kilide kadar her türlü parçayı üretip bunu tüm dünyaya ihraç edebilen bir sektör neden boşu boşuna bu kadar ithalat yapsın? Hepsini ortaya koyup sektöre yeni kapılar açacağız." dedi.



Avrupa kalitesinde, Çin fiyatına ürün



İhracat pazarları ile ilgili de bilgi veren Tecdelioğlu, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin Almanya, Irak, Fransa, Romanya ve ABD olduğunu ifade etti. Hırdavatta dünyanın en büyük iki ülkesinden biri olan Almanya'ya yapılan 1,3 milyar doların üzerindeki ihracatın Türk hırdavat sektörünün gücünü gösterdiğini anlatan Tecdelioğlu, Türkiye'nin Avrupa kalitesindeki ürünleri Uzakdoğu fiyatına satıp ciddi bir pazar elde ettiğini belirtti. Tecdelioğlu, en fazla ihraç edilen ürünlerin de el aletleri, kilitler, bağlantı parçaları, kelepçe ve bobinler, mobilya aksesuarları, plastik hortum ve borular olduğunu söyledi.



Rusya, ABD ve İngiltere pazarları radarda



Sektöre yeni pazarlar yaratabilmek ve mevcut pazarları kuvvetlendirebilmek adına fuar katılımları gerçekleştirip ticaret heyetleri düzenleyeceklerini ve alım heyetleri getireceklerini kaydeden Tecdelioğlu, "2020 ihracat hedefimiz 9 milyar dolar. Dış ticaret fazlasını da 1,5 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Özellikle Rusya, ABD ve İngiltere pazarlarını çok önemsiyoruz. Amerika ile hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret bizim için çok büyük bir potansiyel anlamına geliyor. ABD'de kurmayı planladığımız lojistik merkezleri ve depolar bölgeye olan ihracatımızı artıracak. İngiltere'de de Brexit sonrası çok önemli fırsatlar doğabilir. Bunun yanında Latin Amerika ve Kuzey Afrika pazarlarını da önemsiyoruz. Ancak her iki bölgede de uygulanan yüksek vergiler pazara girişi zorlaştırıyor. Latin Amerika'da Meksika ve Brezilya, Kuzey Afrika'da da Fas ve Cezayir ile imzalanabilecek Serbest Ticaret Anlaşmaları ihracatımızı ciddi oranda artırabilir" ifadelerini kullandı.



“Yerli otomobilin hırdavatı da yerli olsun”



Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun geliştirdiği Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili projesine değinen Tecdelioğlu, projenin bir parçası olmaktan gurur duyacaklarını belirtti. Türkiye'nin otomotiv yan sanayinde güçlü bir ülke olduğuna işaret eden Tecdelioğlu, "Yerli otomobilin hırdavatı da yerli olsun. Biz sektör olarak tüm parçaları üretmek için hazırız" dedi.