Yeni siparişler üst üste 21. kez aylık bazda yavaşladı
İSO Türkiye İmalat PMI endeksinin martta 47,3 ile eşik değerin altında kalmasıyla birlikte faaliyet koşullarındaki yavaşlama eğilimi bir yılı geride bıraktı. ISO PMI endeksi ayrıca 2024’ün ekim ayından bu yana en düşük değeri aldı. Geçen ay yeni siparişler üst üste 21. kez aylık bazda yavaşlama sergiledi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Mart 2025 dönemi sonuçları açıklandı.
Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, manşet PMI endeksinin mart ayında da eşik değerin altında kalmasıyla birlikte faaliyet koşullarındaki yavaşlama eğilimi bir yılı geride bıraktı. Martta 47,3 olarak ölçülen endeks, eşik değerin altında kalmasıyla birlikte faaliyet koşullarındaki yavaşlama eğilimi bir yılı geride bıraktı. Endeks, şubattaki 48,3 seviyesine göre azalma kaydederek 2024’ün Ekim ayından bu yana en düşük değeri aldı.
İstihdam da zayıflıyor
Martta yeni siparişler üst üste 21. kez aylık bazda yavaşlama sergiledi. Söz konusu yavaşlama geçen yılın ekim ayından bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. Benzer şekilde yeni ihracat siparişlerinde de Kasım 2022’den bu yana en sert düşüş görüldü. Anket katılımcıları, mart ayında zorlu piyasa koşullarının yeni siparişlerdeki yavaşlamada belirleyici rol oynadığını ve üretimin azalmasında da etkili olduğunu belirtti. Üretimdeki yavaşlama eğilim olarak bir yıla ulaşırken, aynı zamanda Ekim 2024’ten bu yana en sert düzeyde kaydedildi.
İmalatçılar, yeni siparişlerdeki ivme kaybına bağlı olarak martta istihdamı art arda dördüncü ay azalttı. Ancak bu azalış ılımlı gerçekleşti ve aralık ayından bu yana en düşük oranda ölçüldü. Mart ayında satın alma faaliyetleri yavaşlarken, girdi ve nihai ürün stokları ise önemli bir değişim göstermedi. Nihai ürün stoklarındaki yatay seyir, on aylık düşüş trendini sona erdirdi. Zayıf girdi talebi, tedarikçilerin teslimatları hızlandırmasına olanak sağladı. Teslimat süreleri son altı ayda ilk kez ve Aralık 2022’den bu yana en yüksek oranda azaldı.
Gıda ürünlerinde güçlü üretim artışı sürüyor
Rapora göre, anket kapsamında takip edilen 10 sektör içerisinde üretimini genişletenlerin sayısı şubatta 2 iken martta 4’e yükseldi. Gıda ürünleri, güçlü üretim artışını sürdürerek en hızlı büyüyen sektör olma özelliğini korudu. “Ağaç ve kağıt ürünleri”, “metalik olmayan mineral ürünler” ile “kara ve deniz taşıtları” sektörlerinde üretim yeniden artışa geçti. Sektörler arasında en sert üretim kaybının gözlendiği “kimyasal, plastik ve kauçuk ürünlerinde” bozulma, Nisan 2020’den bu yana en belirgin düzeye ulaştı. Martta üretimin iyileştiğine yönelik öncü sinyallere rağmen yeni siparişler yalnızca “gıda ürünleri” ile “ağaç ve kağıt ürünlerinde” arttı.