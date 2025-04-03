Yeni siparişler üst üste 21. kez aylık bazda yavaşladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Mart 2025 dönemi so­nuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm ra­kamların sektörde iyileşmeye işa­ret ettiği anket sonuçlarına gö­re, manşet PMI endeksinin mart ayında da eşik değerin altında kal­masıyla birlikte faaliyet koşulla­rındaki yavaşlama eğilimi bir yılı geride bıraktı. Martta 47,3 olarak ölçülen endeks, eşik değerin altın­da kalmasıyla birlikte faaliyet ko­şullarındaki yavaşlama eğilimi bir yılı geride bıraktı. Endeks, şubat­taki 48,3 seviyesine göre azalma kaydederek 2024’ün Ekim ayın­dan bu yana en düşük değeri aldı.

İstihdam da zayıflıyor

Martta yeni siparişler üst üs­te 21. kez aylık bazda yavaşlama sergiledi. Söz konusu yavaşlama geçen yılın ekim ayından bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. Benzer şekilde yeni ihracat sipa­rişlerinde de Kasım 2022’den bu yana en sert düşüş görüldü. Anket katılımcıları, mart ayında zorlu piyasa koşullarının yeni sipariş­lerdeki yavaşlamada belirleyici rol oynadığını ve üretimin azal­masında da etkili olduğunu be­lirtti. Üretimdeki yavaşlama eği­lim olarak bir yıla ulaşırken, aynı zamanda Ekim 2024’ten bu yana en sert düzeyde kaydedildi.

İma­latçılar, yeni siparişlerdeki ivme kaybına bağlı olarak martta istih­damı art arda dördüncü ay azalttı. Ancak bu azalış ılımlı gerçekleşti ve aralık ayından bu yana en dü­şük oranda ölçüldü. Mart ayında satın alma faaliyetleri yavaşlar­ken, girdi ve nihai ürün stokları ise önemli bir değişim gösterme­di. Nihai ürün stoklarındaki yatay seyir, on aylık düşüş trendini sona erdirdi. Zayıf girdi talebi, tedarik­çilerin teslimatları hızlandırma­sına olanak sağladı. Teslimat sü­releri son altı ayda ilk kez ve Ara­lık 2022’den bu yana en yüksek oranda azaldı.

Gıda ürünlerinde güçlü üretim artışı sürüyor

Rapora göre, anket kapsamında takip edilen 10 sektör içerisinde üretimini genişletenlerin sayısı şubatta 2 iken martta 4’e yükseldi. Gıda ürünleri, güçlü üretim artışını sürdürerek en hızlı büyüyen sektör olma özelliğini korudu. “Ağaç ve kağıt ürünleri”, “metalik olmayan mineral ürünler” ile “kara ve deniz taşıtları” sektörlerinde üretim yeniden artışa geçti. Sektörler arasında en sert üretim kaybının gözlendiği “kimyasal, plastik ve kauçuk ürünlerinde” bozulma, Nisan 2020’den bu yana en belirgin düzeye ulaştı. Martta üretimin iyileştiğine yönelik öncü sinyallere rağmen yeni siparişler yalnızca “gıda ürünleri” ile “ağaç ve kağıt ürünlerinde” arttı.