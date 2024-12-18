'Yeni Suriye'nin bayrakları Türkiye'den! Yarım milyon talep oluştu, üç vardiyaya dönüldü

Suriye'de muhaliflerin Beşar Esad yönetimini devirmesinin ardından ülkenin bayrağı da değişti. Yeni bayrakta fazladan bir yıldız ve yeşil renk bulunuyor. Yönetimin değişmesiyle çok sayıda bayrak talebi oluştu. Türk üreticiler yeni bayraklar için çalışmaya başladı.

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, Türkiye promosyon sektörünün bugünlerde üç vardiya halinde çalıştığını kaydederek, sektörün yıllık cirosunun yüzde 70'lik kısmını senenin son 3 ayında yaptığını söyledi.

Yücetürk, 2024'ü yüzde 35'lik büyüme ve 135 milyar liralık büyüklükle kapatmayı beklediklerini belirterek gelecek yılı 180 milyar liralık büyüklükle kapatmayı hedeflediklerini kaydetti.

Suriye'den yarım milyon talep

Çok dinamik bir sektör olan Türk promosyon sektörünün yurt dışında önemli işlere imza attığını vurgulayan Yücetürk, şunları söyledi: "Yurt dışında yaşanan seçimlerden toplumsal olaylara ve sportif organizasyonlara kadar birçok gelişmede Türkiye'de üretilen promosyonlar kullanılıyor. 4 kıtada 45'in üzerinde ülkeye seçim promosyonu üretip gönderiyoruz. Bunlar milyon adetlik siparişler. ABD'den Afrika'ya, Balkanlardan Avrupa'ya kadar bu seçim promosyonlarını gönderiyoruz.

Mesela ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ın seçim döneminde taktığı ve üzerinde 'Make America Great Again' yazılı şapkaların bir kısmı Adıyaman'da üretilmişti. Mesela Suriye'deki yaşanan son gelişmelerin ardından gelen siparişlerle birlikte bayrak üreten üyelerimiz şu anda üç vardiya çalışıyor. Suriye'nin yeni bayrağını Türk üreticiler üretiyor. Şu anda alınan siparişler 500 bin adedi aştı. Suriyeli tüccarlar burada yaptırıp, orada pazarlamasını yapıyor."