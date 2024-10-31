Yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyoruz

Torbalı OSB Yönetim Kurulu Başkanı

OSabri ÜNLÜTÜRKSB bünyesinde halen 27 firma üretim yapıyor, 2025 yılı sonuna kadar 41 parselde üreti­me başlanmış olacak. Bu süreç­te altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Mobilya sektö­rünün yatırım gerçekleştireceği yeni tahsis alanında altyapı ha­zırlıkları, kazı-dolgu çalışmala­rı sürüyor. Bölgede önümüzdeki yıl da alt yapı imalatlarının de­vam etmesini planlıyoruz

2025 yılında ayrıca arıtma te­sisi ve idari binanın tamamlan­masını hedefliyoruz. Altyapı imalatları devam ederken yatı­rım yapacak olan sanayicileri­mizin de kendi tesisini kuracağı ortam sağlanacak. 2025 yılı so­nuna kadar bölgede yaklaşık 2 milyar TL’lik bir yatırım söz ko­nusu olacaktır. Bölge tamamlan­dığında 105 parselde fabrikalar üretim yapar hale gelecek.

3. Etaba büyük ilgi

Bölgemizde yatırım yapmak is­teyen sanayicilerden yoğun talep geliyor. 3. Etap genişleme alanına yoğun bir ilgi var. Ancak kamudan da bürokratik anlamda destek is­tiyoruz. Bilindiği üzere sınırları­mız içerisindeki altyapı imalat­ları ve diğer yatırımlar katılımcı­larımızın yapmış olduğu altyapı katılım payları ile tamamlanıyor. Sınırlarımız dışındaki; otoyol bağlantısı, ulaşım, doğalgaz vb. yatırımların da mevzuatımız ge­reği Çevre Şehircilik ve İklim De­ğişikliği Bakanlığı ve Belediyeler tarafından öngörülen sürede ta­mamlanmasını bekliyoruz.

Öte yandan, İzmir-Aydın oto­yolundan bölgeye giriş çıkış ve­rilmesinin yanında, şu anda kul­lanılmakta olan Torbalı çıkış gişelerinden bölgeye ulaşım sağ­layan yolun, Kaplancık ile Özbey köprüsü arasında kalan 3 km’lik kısımda güvenlik sebebi ile yol genişletme çalışmaları yapılma­sı için girişimlere başladık. Ka­rayolları Müdürlüğü’nden bu ko­nuda destek bekliyoruz.