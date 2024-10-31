Yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyoruz
Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi (Torbalı OSB) yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Bölgemizde hızla tamamlanan altyapı yatırımlarının ardından yeni fabrikalar kurulmaya başlanacak.
Torbalı OSB Yönetim Kurulu Başkanı
OSabri ÜNLÜTÜRKSB bünyesinde halen 27 firma üretim yapıyor, 2025 yılı sonuna kadar 41 parselde üretime başlanmış olacak. Bu süreçte altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Mobilya sektörünün yatırım gerçekleştireceği yeni tahsis alanında altyapı hazırlıkları, kazı-dolgu çalışmaları sürüyor. Bölgede önümüzdeki yıl da alt yapı imalatlarının devam etmesini planlıyoruz
2025 yılında ayrıca arıtma tesisi ve idari binanın tamamlanmasını hedefliyoruz. Altyapı imalatları devam ederken yatırım yapacak olan sanayicilerimizin de kendi tesisini kuracağı ortam sağlanacak. 2025 yılı sonuna kadar bölgede yaklaşık 2 milyar TL’lik bir yatırım söz konusu olacaktır. Bölge tamamlandığında 105 parselde fabrikalar üretim yapar hale gelecek.
3. Etaba büyük ilgi
Bölgemizde yatırım yapmak isteyen sanayicilerden yoğun talep geliyor. 3. Etap genişleme alanına yoğun bir ilgi var. Ancak kamudan da bürokratik anlamda destek istiyoruz. Bilindiği üzere sınırlarımız içerisindeki altyapı imalatları ve diğer yatırımlar katılımcılarımızın yapmış olduğu altyapı katılım payları ile tamamlanıyor. Sınırlarımız dışındaki; otoyol bağlantısı, ulaşım, doğalgaz vb. yatırımların da mevzuatımız gereği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Belediyeler tarafından öngörülen sürede tamamlanmasını bekliyoruz.
Öte yandan, İzmir-Aydın otoyolundan bölgeye giriş çıkış verilmesinin yanında, şu anda kullanılmakta olan Torbalı çıkış gişelerinden bölgeye ulaşım sağlayan yolun, Kaplancık ile Özbey köprüsü arasında kalan 3 km’lik kısımda güvenlik sebebi ile yol genişletme çalışmaları yapılması için girişimlere başladık. Karayolları Müdürlüğü’nden bu konuda destek bekliyoruz.