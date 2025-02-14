“Yeni YEKA sahalarının duyurusu öne çekilebilir”

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, ocaktan bu yana ihale edilecek yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) sahaları üzerinde çalıştığını belirterek, “Sahaların nerede olduğu belli. Kapasiteleri ve daha sonra nasıl taksim edileceği üzerinde çalışıyorlar” dedi.

Bakanlığın, ocak ayından beri ihale edilecek yeni YEKA sahaları üzerinde çalıştığına işaret eden Erden, “İhalelerin proje sahalarına ilişkin ön bilgiler ekim, kasım aylarını beklemeden nisan-haziran döneminde verilecek. Bu, yabancı yatırımcı için gerçekten önemli bir konu. Yılın sonunda proje ihalesi var. Peki hangi sahalar? En azından kaba hatlarıyla o proje sahalarına ilişkin bilgi sahibi olunması gerekir ki, bu sahalar çalışılsın, modeli yapılsın” diye konuştu.

İlk kez Çinli bir yatırımcı geldi

Erden, TÜREB’in pazar günü Ankara’da gerçekleştireceği Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında sektörün hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ocakta gerçekleştirilen ve 5 ayrı bölge için toplam bin 200 megavat kapasiteye sahip YEKA yarışmalarındaki yabancı yatırımlara değinen Erden, özellikle 2010-2015 yıllarında Türkiye’ye her yıl 15-20 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldiğini ifade etti. Erden, yabancı yatırımların yeniden artmaya başladığına dikkati çekerek, ilk kez Çinli bir yatırımcının da ihalelerde aktif rol aldığını, Körfez kökenli bir fonla bağlantılı bir ortak girişim grubunun da Türkiye’de yatırım yapmaya devam etmek istediğini söyledi.

Erden, sürecin hızlanması için bakanlık ile istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini, her yıl YEKA projeleri açıklanırken bir sonraki yılın planının da duyurulmasını talep ettiklerini dile getirdi. Sektörün en önemli hedeflerinden birinin Türkiye’nin 2026 yılı için aday olduğu ve 11 şehir arasında ikinci sırada yer aldığı WindEurope etkinliğine ev sahipliği yapmak olduğunu bildiren Erden, Erden, “Bu amaç doğrultusunda oluşturduğumuz komite ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerlendirme süreci eylül veya ekim aylarında tamamlanacak” dedi.

2024’te 1.310 megavat RES kurulumu yapıldı

Rüzgar enerjisi yatırımlarının 2023'te 537 megavat olduğunu kaydeden İbrahim Erden, 2024 yılında 1.310 megavat ile yatırımların geri döndüğünü söyledi. Toplam kurulumun 13 bin 792 megavata yükseldiğini kaydeden Erden, rüzgar enerjisinin toplam enerji üretimindeki payının yüzde 11’in üstünde olduğunu söyledi. Toplam yenilenebilir enerji payının ise yüzde 42 seviyesinde olduğunu aktaran Erden, 2025 yılına kadar 120 gigawatt enerji üretiminin hedeflendiğini, bunun yüzde 60’ının güneş enerjisinden karşılanması ve geri kalan yüzde 40’ının ise rüzgar enerjisinden karşılanmasının hedeflendiğini vurguladı.