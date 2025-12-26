Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
İstanbul’da 100 gram simittin fiyatı yüzde 25 zam ile 25 liraya yükseldi. Resmiyette 15 liradan satılması gereken simit, uzun bir süredir 20 liradan satılıyordu.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Esnaflar, son 1 haftadır bazı bölgelerde 100 gram simittin 25 liradan satılmaya başlandığını belirtti. İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkârlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, şu an için bir zam kararının olmadığını belirterek, “Ama zam kararı yılbaşından sonra ocak ayında düşünülüyor.
Şu an normalde 100 gram simit 15 liraya satılıyor ve herhangi bir tarife değişikliği yok. Simitti 25 liradan satmaya başlayanlar bize bağlı olmayan bazı esnaflar satıyor olabilir” dedi.