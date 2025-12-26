Yeni yıl gelmeden simite zam geldi

Mehmet Ha­nifi GÜLEL

Es­naflar, son 1 hafta­dır bazı bölgelerde 100 gram simittin 25 liradan satılma­ya başlandığını be­lirtti. İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkârlar Odası Başkanı Şa­ban Özdemir, şu an için bir zam kararı­nın olmadığını be­lirterek, “Ama zam kararı yılbaşından sonra ocak ayında düşünülüyor.

Şu an normalde 100 gram simit 15 liraya sa­tılıyor ve herhangi bir tarife değişikliği yok. Simitti 25 lira­dan satmaya başla­yanlar bize bağlı ol­mayan bazı esnaflar satıyor olabilir” de­di.