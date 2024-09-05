Yeniden yapılandırma 5 sektörde hızlanacak
Bu yılın ikinci yarısında önceki dönemlere göre daha fazla yapılandırmanın gerçekleşmesi bekleniyor. Dördüncü ‘EY Yeniden Yapılandırma Nabzı’ araştırma sonuçlarına göre; yeniden yapılandırma işlemleri, sırasıyla en çok inşaat, tarım, gayrimenkul, imalat ve perakende sektörlerinde bekleniyor.
Uluslararası danışmanlık, güvence, strateji, kurumsal finansman ve vergi hizmetleri şirketi EY (Ernst & Young); Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa ile Avusturya’nın önde gelen bankalarında çalışan borç yapılandırma profesyonellerinin görüşlerini içeren dördüncü ‘EY Yeniden Yapılandırma Nabzı’ araştırma sonuçlarını yayımladı.
Talep azaldı, faizler yüksek
Araştırma, bölgedeki yeniden yapılandırma piyasasının dinamiklerine ışık tutarak mevcut eğilimler ve gelecekteki beklentiler hakkında önemli değerlendirmeler içeriyor. Araştırma sonuçlarına göre, 2024 yılının ikinci yarısında önceki dönemlere göre daha fazla yapılandırmanın gerçekleşmesi bekleniyor. Yeniden yapılandırma işlemleri, sırasıyla en çok inşaat, tarım, gayrimenkul ve perakende sektörlerinde bekleniyor. Araştırma sonucunda ortaya çıkan diğer önemli başlıkların ise; maliyet kaynaklı baskılar, azalan talepler ve yüksek faiz oranlarının yol açtığı finansman sorunları olduğu görülüyor.
2023’ün ikinci yarısında artış gözlendi
Araştırma katılımcılarının yüzde 71’i, 2023’ün ikinci yarısında ilk yarısına kıyasla daha fazla kredi portföyü yapılandırmasının olduğunu belirtiyor. Buna ek olarak, katılımcıların yüzde 67’si bu yapılandırma artış oranının yüzde 25’e kadar çıktığını söylüyor. Yüzde 4’e tekabül eden Avusturya ve Polonya’daki katılımcılar ise bu artışı daha yüksek oranda yaşadıklarını belirtiyor. Öte yandan, katılımcıların yüzde 17’si (özellikle Hırvatistan, Yunanistan ve Çekya) yeniden yapılandırma faaliyetlerinde azalma gözlemlediğini söylüyor.
Maliyet kaynaklı baskılar ilk sırada
Katılımcıların yüzde 47’si, yeniden yapılandırma faaliyetlerinin en çok 2024’ün ikinci yarısında gerçekleşmesini ve ardından yapılandırmada bir düşüş eğilimi yaşanılacağını düşünüyor. Yılın sonuna doğru yavaş, ama istikrarlı bir toparlanmayla birlikte düşen faiz oranları ve işletmelerin piyasaya uyum sağlama kapasitelerinin artmasıyla yeniden yapılandırma işlemlerinde azalma eğilimi bekleniyor.
Ayrıca şirketleri yeniden yapılandırma işlemlerine yönelten üç önemli başlık göze çarpıyor. Yaşanan olumsuzluklar arasında ilk sırada maliyet kaynaklı baskılar yer alıyor. Azalan satışlar ise en sık belirtilen ikinci olumsuzluk olurken, yüksek faiz oranları ve yeniden finansman zorluğu gibi finansman sorunları arasında üçüncü sırada yer alıyor.
Araştırmada, gerçekleşen ve beklenen yeniden yapılandırma faaliyetleri arasında 5 önemli sektör yer alıyor. Bu sektörlerin; en yüksek yeniden yapılandırma işlemi beklentisine göre sırasıyla inşaat, tarım, gayrimenkul, imalat ve perakende sektörleri olduğuna dikkat çekiliyor. En yüksek yeniden yapılandırma faaliyetine sahip sektörlerin başında yer alan inşaat sektörünün sorunları arasında artan malzeme maliyetleri, enerji, işçilik giderleri ve yüksek faiz oranları öne çıkıyor.
'İşlem sayılarının artmasına karşın kredi hacimlerinde düşüş bekleniyor'
EY Yeniden Yapılandırma Nabzı Araştırması ile ilgili olarak, EY Türkiye Şirket Ortağı, Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya Sermaye Borç Danışmanlık Lideri Orçun Makal, şunları söyledi:
“Araştırma sonuçlarına göre, 2024’ün ilk yarısında 2023’ün ikinci yarısına kıyasla yeniden yapılandırma işlemlerinin sayısında bir artış gözlemleniyor. Yeniden yapılandırma işlem sayısındaki artışın devam eden maliyet kaynaklı baskılar, azalan talepler ve yüksek faiz oranları nedeniyle 2024’ün ikinci yarısında da devam etmesini bekliyoruz. Yeniden yapılandırma işlemlerinin en çok inşaat, tekstil, gayrimenkul ve tarım sektörlerinde gerçekleşebileceğini ve işlem sayılarının artmasına karşın işlemlerin kredi hacimlerinde düşüş beklendiğini söyleyebiliriz.”