Yeniden yapılandırma 5 sektörde hızlanacak

Uluslararası danışmanlık, güvence, strateji, kurum­sal finansman ve vergi hiz­metleri şirketi EY (Ernst & Young); Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa ile Avusturya’nın önde gelen ban­kalarında çalışan borç yapılandır­ma profesyonellerinin görüşlerini içeren dördüncü ‘EY Yeniden Yapı­landırma Nabzı’ araştırma sonuç­larını yayımladı.

Talep azaldı, faizler yüksek

Araştırma, bölgedeki yeniden yapılandırma piyasasının dina­miklerine ışık tutarak mevcut eği­limler ve gelecekteki beklentiler hakkında önemli değerlendirme­ler içeriyor. Araştırma sonuçları­na göre, 2024 yılının ikinci yarı­sında önceki dönemlere göre daha fazla yapılandırmanın gerçekleş­mesi bekleniyor. Yeniden yapılan­dırma işlemleri, sırasıyla en çok inşaat, tarım, gayrimenkul ve pe­rakende sektörlerinde bekleniyor. Araştırma sonucunda ortaya çı­kan diğer önemli başlıkların ise; maliyet kaynaklı baskılar, azalan talepler ve yüksek faiz oranlarının yol açtığı finansman sorunları ol­duğu görülüyor.

2023’ün ikinci yarısında artış gözlendi

Araştırma katılımcılarının yüzde 71’i, 2023’ün ikinci yarısında ilk ya­rısına kıyasla daha fazla kredi port­föyü yapılandırmasının olduğunu belirtiyor. Buna ek olarak, katılım­cıların yüzde 67’si bu yapılandırma artış oranının yüzde 25’e kadar çıktı­ğını söylüyor. Yüzde 4’e tekabül eden Avusturya ve Polonya’daki katılım­cılar ise bu artışı daha yüksek oranda yaşadıklarını belirtiyor. Öte yandan, katılımcıların yüzde 17’si (özellikle Hırvatistan, Yunanistan ve Çekya) yeniden yapılandırma faaliyetlerin­de azalma gözlemlediğini söylüyor.

Maliyet kaynaklı baskılar ilk sırada

Katılımcıların yüzde 47’si, yeni­den yapılandırma faaliyetlerinin en çok 2024’ün ikinci yarısında gerçekleşmesini ve ardından yapı­landırmada bir düşüş eğilimi yaşa­nılacağını düşünüyor. Yılın sonu­na doğru yavaş, ama istikrarlı bir toparlanmayla birlikte düşen fa­iz oranları ve işletmelerin piyasa­ya uyum sağlama kapasitelerinin artmasıyla yeniden yapılandırma işlemlerinde azalma eğilimi bek­leniyor.

Ayrıca şirketleri yeniden yapılandırma işlemlerine yönel­ten üç önemli başlık göze çarpıyor. Yaşanan olumsuzluklar arasında ilk sırada maliyet kaynaklı baskı­lar yer alıyor. Azalan satışlar ise en sık belirtilen ikinci olumsuzluk olurken, yüksek faiz oranları ve ye­niden finansman zorluğu gibi fi­nansman sorunları arasında üçün­cü sırada yer alıyor.

Araştırmada, gerçekleşen ve bek­lenen yeniden yapılandırma faali­yetleri arasında 5 önemli sektör yer alıyor. Bu sektörlerin; en yüksek ye­niden yapılandırma işlemi beklenti­sine göre sırasıyla inşaat, tarım, gay­rimenkul, imalat ve perakende sek­törleri olduğuna dikkat çekiliyor. En yüksek yeniden yapılandırma faa­liyetine sahip sektörlerin başında yer alan inşaat sektörünün sorunları arasında artan malzeme maliyetleri, enerji, işçilik giderleri ve yüksek faiz oranları öne çıkıyor.

'İşlem sayılarının artmasına karşın kredi hacimlerinde düşüş bekleniyor'

EY Yeniden Yapılandırma Nabzı Araştırması ile ilgili olarak, EY Türkiye Şirket Ortağı, Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya Sermaye Borç Danışmanlık Lideri Orçun Makal, şunları söyledi:

“Araştırma sonuçlarına göre, 2024’ün ilk yarısında 2023’ün ikinci yarısına kıyasla yeniden yapılandırma işlemlerinin sayısında bir artış gözlemleniyor. Yeniden yapılandırma işlem sayısındaki artışın devam eden maliyet kaynaklı baskılar, azalan talepler ve yüksek faiz oranları nedeniyle 2024’ün ikinci yarısında da devam etmesini bekliyoruz. Yeniden yapılandırma işlemlerinin en çok inşaat, tekstil, gayrimenkul ve tarım sektörlerinde gerçekleşebileceğini ve işlem sayılarının artmasına karşın işlemlerin kredi hacimlerinde düşüş beklendiğini söyleyebiliriz.”