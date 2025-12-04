Google Haberler

Yeniköy Kemerköy Enerji maden sahasını ağaçlandırdı

Milli Ağaçlandırma Günü’nde eski maden sahasını rehabilite etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, MAPEG Genel Müdürü Arslan Narin “Madencilik, çevreyle, toplumla, bilimle ve ekonomiyle birlikte yönetilmesi gereken bir süreçtir. Hüsamlar rehabilitasyon sahası, yapılan kazı alanı kadar sahayı doğaya kazandırarak sürdürülebilir madenciliğin iyi bir örneğini ortaya koyuyor” dedi.

Yeniköy Kemerköy Enerji maden sahasını ağaçlandırdı

Türkiye’nin en büyük es­ki maden sahalarından olan Hüsamlar rehabili­tasyon sahasında, doğaya ve ta­rıma kazandırma projesi ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gü­nü’nde 100 zeytin fidanı diki­mi gerçekleşti. Doğayla uyumlu üretim anlayışına örneklik eden ve geçen yıl başlayan proje ile Yeniköy Kemerköy Enerji, 511 hektarlık bir alanda çalışmalar yürütüyor.

Doğaya geri kazan­dırma çalışmaları kapsamında ‘Hüsamlar Yeniden-Eski Maden Sahası Rehabilitasyonu’ ismiy­le hayata geçirilen proje kapsa­mında, Milas’ın simgelerinden 300 yaşındaki zeytin ağacı yeni yerinde kök salarken, 100 yeni zeytin fidanı da toprakla buluş­tu.

Bugüne kadar bölgede yakla­şık 250 bin fidan dikilirken, re­habilite edilen sahalarda zeytin, kızılçam, defne, keçiboynuzu ve lavanta gibi yerel türler yeniden hayat buldu. Rehabilitasyon sa­hasının proje tamamlandığında, 15 yıl içinde daha önce maden­cilik faaliyeti yapıldığına dair hiçbir iz taşımayan, yürüyüş ve mesire alanlarının da bulundu­ğu bir bölgeye dönüşmesi hedef­leniyor.

Doğaya saygılı, sorumlu üreti­min mümkün olduğunu belirten Maden Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Arslan Narin, “Madencilik, çevreyle, toplum­la, bilimle ve ekonomiyle birlikte yönetilmesi gereken bir süreç­tir. Bu nedenle tüm faaliyetleri­mizde rehabilitasyon, izleme ve şeffaflık ilkeleri temel rehberi­mizdir.

Bilimsel çalışmanın, di­siplinli uygulamanın ve çevresel sorumluluk bilincinin bir araya geldiğinde ortaya çıkan güçlü bir modeli görüyoruz” şeklinde ko­nuştu. Arslan Narin, “Yeniköy Kemerköy Enerji’nin faaliyet­lerine baktığımızda da bu pren­siplerin sadece yerine getiril­mediğini, örnek bir standarda dönüştürüldüğünü görüyoruz. Yeniköy Kemerköy Enerji linyit kaynaklarını çıkararak Türki­ye’nin elektrik talebine ciddi bir katkı sunuyor ve bunu tamamen yerli kaynaklardan sağlayarak ülkemiz ekonomisi için değer yaratıyor” dedi.

Şirketin 2038 yı­lına kadar 885 hektar alanda ma­den kazısı gerçekleştirerek yerli linyiti ülke ekonomisine kazan­dıracağını kaydeden Arslan Na­rin, “Öte yandan bugün burada içinde bulunduğumuz sahanın da yer aldığı 576 hektarlık alanda Türkiye’nin en büyük eski ma­den sahasını doğaya ve tarıma kazandırıyor. Yani burada yapı­lan kazı alanı kadar sahayı doğa­ya kazandırarak sürdürülebilir madenciliğin iyi bir örneğini or­taya koyuyor” ifadesini kullandı.

“Yöreye özgü ekosistemi yeniden canlandırıyoruz”

Milli Ağaçlandırma Günü’nün doğaya verilen sözün yenilen­diği özel bir gün olduğunu vur­gulayan Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, “Enerji üretimi, Tür­kiye’nin büyümesi ve kalkınma­sı için stratejik bir öneme sahip. Bizler bu sorumluluğu taşırken, doğayla uyum içinde hareket et­meyi, üretirken korumayı te­mel bir ilke olarak benimsedik” dedi.

Yeniköy Kemerköy Enerji olarak, işletme ömrünü tamam­layan maden sahalarını, reha­bilitasyon çalışmalarıyla yeni­den doğaya kazandırdıklarını vurgulayan Burak Işık, toplam 576 hektarlık büyüklüğüyle Hü­samlar rehabilitasyon alanının, Türkiye’nin en kapsamlı ma­den sahası rehabilitasyon pro­jelerinden biri olduğunu söyle­di. Bugüne kadar sahada binler­ce fidanın toprakla buluştuğunu ekleyen Burak Işık, “Zeytin, kı­zılçam, defne ve fıstık çamı gibi yöreye özgü türlerle doğal eko­sistemi yeniden canlandırıyo­ruz.

Ayrıca, Hüsamlar Rehabi­litasyon Sahası’na 300 yaşında bir zeytin ağacını dikerek bu sü­reci taçlandırıyoruz. Bu asırlık ağaç, bizim doğayla kurduğumuz bağın, sürdürülebilirlik anlayı­şımızın da canlı bir temsilidir. Bir tarihe tanıklı etmiş bu ağaç, bugün burada geçmişle geleceği bir araya getiriyor. Bugün burada dikilen her fidan, geleceğe dair umudumuzu, ülkemizin doğası­na, tarımsal kalkınmasına inan­cımızı ve toplumsal sorumlulu­ğumuzu simgeliyor” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar