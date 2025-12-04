Yeniköy Kemerköy Enerji maden sahasını ağaçlandırdı

Türkiye’nin en büyük es­ki maden sahalarından olan Hüsamlar rehabili­tasyon sahasında, doğaya ve ta­rıma kazandırma projesi ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gü­nü’nde 100 zeytin fidanı diki­mi gerçekleşti. Doğayla uyumlu üretim anlayışına örneklik eden ve geçen yıl başlayan proje ile Yeniköy Kemerköy Enerji, 511 hektarlık bir alanda çalışmalar yürütüyor.

Doğaya geri kazan­dırma çalışmaları kapsamında ‘Hüsamlar Yeniden-Eski Maden Sahası Rehabilitasyonu’ ismiy­le hayata geçirilen proje kapsa­mında, Milas’ın simgelerinden 300 yaşındaki zeytin ağacı yeni yerinde kök salarken, 100 yeni zeytin fidanı da toprakla buluş­tu.

Bugüne kadar bölgede yakla­şık 250 bin fidan dikilirken, re­habilite edilen sahalarda zeytin, kızılçam, defne, keçiboynuzu ve lavanta gibi yerel türler yeniden hayat buldu. Rehabilitasyon sa­hasının proje tamamlandığında, 15 yıl içinde daha önce maden­cilik faaliyeti yapıldığına dair hiçbir iz taşımayan, yürüyüş ve mesire alanlarının da bulundu­ğu bir bölgeye dönüşmesi hedef­leniyor.

Doğaya saygılı, sorumlu üreti­min mümkün olduğunu belirten Maden Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Arslan Narin, “Madencilik, çevreyle, toplum­la, bilimle ve ekonomiyle birlikte yönetilmesi gereken bir süreç­tir. Bu nedenle tüm faaliyetleri­mizde rehabilitasyon, izleme ve şeffaflık ilkeleri temel rehberi­mizdir.

Bilimsel çalışmanın, di­siplinli uygulamanın ve çevresel sorumluluk bilincinin bir araya geldiğinde ortaya çıkan güçlü bir modeli görüyoruz” şeklinde ko­nuştu. Arslan Narin, “Yeniköy Kemerköy Enerji’nin faaliyet­lerine baktığımızda da bu pren­siplerin sadece yerine getiril­mediğini, örnek bir standarda dönüştürüldüğünü görüyoruz. Yeniköy Kemerköy Enerji linyit kaynaklarını çıkararak Türki­ye’nin elektrik talebine ciddi bir katkı sunuyor ve bunu tamamen yerli kaynaklardan sağlayarak ülkemiz ekonomisi için değer yaratıyor” dedi.

Şirketin 2038 yı­lına kadar 885 hektar alanda ma­den kazısı gerçekleştirerek yerli linyiti ülke ekonomisine kazan­dıracağını kaydeden Arslan Na­rin, “Öte yandan bugün burada içinde bulunduğumuz sahanın da yer aldığı 576 hektarlık alanda Türkiye’nin en büyük eski ma­den sahasını doğaya ve tarıma kazandırıyor. Yani burada yapı­lan kazı alanı kadar sahayı doğa­ya kazandırarak sürdürülebilir madenciliğin iyi bir örneğini or­taya koyuyor” ifadesini kullandı.

“Yöreye özgü ekosistemi yeniden canlandırıyoruz”

Milli Ağaçlandırma Günü’nün doğaya verilen sözün yenilen­diği özel bir gün olduğunu vur­gulayan Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, “Enerji üretimi, Tür­kiye’nin büyümesi ve kalkınma­sı için stratejik bir öneme sahip. Bizler bu sorumluluğu taşırken, doğayla uyum içinde hareket et­meyi, üretirken korumayı te­mel bir ilke olarak benimsedik” dedi.

Yeniköy Kemerköy Enerji olarak, işletme ömrünü tamam­layan maden sahalarını, reha­bilitasyon çalışmalarıyla yeni­den doğaya kazandırdıklarını vurgulayan Burak Işık, toplam 576 hektarlık büyüklüğüyle Hü­samlar rehabilitasyon alanının, Türkiye’nin en kapsamlı ma­den sahası rehabilitasyon pro­jelerinden biri olduğunu söyle­di. Bugüne kadar sahada binler­ce fidanın toprakla buluştuğunu ekleyen Burak Işık, “Zeytin, kı­zılçam, defne ve fıstık çamı gibi yöreye özgü türlerle doğal eko­sistemi yeniden canlandırıyo­ruz.

Ayrıca, Hüsamlar Rehabi­litasyon Sahası’na 300 yaşında bir zeytin ağacını dikerek bu sü­reci taçlandırıyoruz. Bu asırlık ağaç, bizim doğayla kurduğumuz bağın, sürdürülebilirlik anlayı­şımızın da canlı bir temsilidir. Bir tarihe tanıklı etmiş bu ağaç, bugün burada geçmişle geleceği bir araya getiriyor. Bugün burada dikilen her fidan, geleceğe dair umudumuzu, ülkemizin doğası­na, tarımsal kalkınmasına inan­cımızı ve toplumsal sorumlulu­ğumuzu simgeliyor” dedi.