Yeniköy Kemerköy Enerji maden sahasını ağaçlandırdı
Milli Ağaçlandırma Günü’nde eski maden sahasını rehabilite etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, MAPEG Genel Müdürü Arslan Narin “Madencilik, çevreyle, toplumla, bilimle ve ekonomiyle birlikte yönetilmesi gereken bir süreçtir. Hüsamlar rehabilitasyon sahası, yapılan kazı alanı kadar sahayı doğaya kazandırarak sürdürülebilir madenciliğin iyi bir örneğini ortaya koyuyor” dedi.
Türkiye’nin en büyük eski maden sahalarından olan Hüsamlar rehabilitasyon sahasında, doğaya ve tarıma kazandırma projesi ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 100 zeytin fidanı dikimi gerçekleşti. Doğayla uyumlu üretim anlayışına örneklik eden ve geçen yıl başlayan proje ile Yeniköy Kemerköy Enerji, 511 hektarlık bir alanda çalışmalar yürütüyor.
Doğaya geri kazandırma çalışmaları kapsamında ‘Hüsamlar Yeniden-Eski Maden Sahası Rehabilitasyonu’ ismiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Milas’ın simgelerinden 300 yaşındaki zeytin ağacı yeni yerinde kök salarken, 100 yeni zeytin fidanı da toprakla buluştu.
Bugüne kadar bölgede yaklaşık 250 bin fidan dikilirken, rehabilite edilen sahalarda zeytin, kızılçam, defne, keçiboynuzu ve lavanta gibi yerel türler yeniden hayat buldu. Rehabilitasyon sahasının proje tamamlandığında, 15 yıl içinde daha önce madencilik faaliyeti yapıldığına dair hiçbir iz taşımayan, yürüyüş ve mesire alanlarının da bulunduğu bir bölgeye dönüşmesi hedefleniyor.
Doğaya saygılı, sorumlu üretimin mümkün olduğunu belirten Maden Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Arslan Narin, “Madencilik, çevreyle, toplumla, bilimle ve ekonomiyle birlikte yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle tüm faaliyetlerimizde rehabilitasyon, izleme ve şeffaflık ilkeleri temel rehberimizdir.
Bilimsel çalışmanın, disiplinli uygulamanın ve çevresel sorumluluk bilincinin bir araya geldiğinde ortaya çıkan güçlü bir modeli görüyoruz” şeklinde konuştu. Arslan Narin, “Yeniköy Kemerköy Enerji’nin faaliyetlerine baktığımızda da bu prensiplerin sadece yerine getirilmediğini, örnek bir standarda dönüştürüldüğünü görüyoruz. Yeniköy Kemerköy Enerji linyit kaynaklarını çıkararak Türkiye’nin elektrik talebine ciddi bir katkı sunuyor ve bunu tamamen yerli kaynaklardan sağlayarak ülkemiz ekonomisi için değer yaratıyor” dedi.
Şirketin 2038 yılına kadar 885 hektar alanda maden kazısı gerçekleştirerek yerli linyiti ülke ekonomisine kazandıracağını kaydeden Arslan Narin, “Öte yandan bugün burada içinde bulunduğumuz sahanın da yer aldığı 576 hektarlık alanda Türkiye’nin en büyük eski maden sahasını doğaya ve tarıma kazandırıyor. Yani burada yapılan kazı alanı kadar sahayı doğaya kazandırarak sürdürülebilir madenciliğin iyi bir örneğini ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.
“Yöreye özgü ekosistemi yeniden canlandırıyoruz”
Milli Ağaçlandırma Günü’nün doğaya verilen sözün yenilendiği özel bir gün olduğunu vurgulayan Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, “Enerji üretimi, Türkiye’nin büyümesi ve kalkınması için stratejik bir öneme sahip. Bizler bu sorumluluğu taşırken, doğayla uyum içinde hareket etmeyi, üretirken korumayı temel bir ilke olarak benimsedik” dedi.
Yeniköy Kemerköy Enerji olarak, işletme ömrünü tamamlayan maden sahalarını, rehabilitasyon çalışmalarıyla yeniden doğaya kazandırdıklarını vurgulayan Burak Işık, toplam 576 hektarlık büyüklüğüyle Hüsamlar rehabilitasyon alanının, Türkiye’nin en kapsamlı maden sahası rehabilitasyon projelerinden biri olduğunu söyledi. Bugüne kadar sahada binlerce fidanın toprakla buluştuğunu ekleyen Burak Işık, “Zeytin, kızılçam, defne ve fıstık çamı gibi yöreye özgü türlerle doğal ekosistemi yeniden canlandırıyoruz.
Ayrıca, Hüsamlar Rehabilitasyon Sahası’na 300 yaşında bir zeytin ağacını dikerek bu süreci taçlandırıyoruz. Bu asırlık ağaç, bizim doğayla kurduğumuz bağın, sürdürülebilirlik anlayışımızın da canlı bir temsilidir. Bir tarihe tanıklı etmiş bu ağaç, bugün burada geçmişle geleceği bir araya getiriyor. Bugün burada dikilen her fidan, geleceğe dair umudumuzu, ülkemizin doğasına, tarımsal kalkınmasına inancımızı ve toplumsal sorumluluğumuzu simgeliyor” dedi.