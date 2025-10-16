Yeniköy Kemerköy Enerji zeytinlerin taşınmasını başlattı
Enerji arz güvenliği için hayata geçirilen kritik düzenlemelerin ardından Muğla’da ilk zeytin taşıma süreci başarıyla tamamlandı. Yeniköy Kemerköy Enerji, Milas’taki rezerv sahalarından taşınan 151 zeytin ağacına komşu olacak 300 yeni zeytin fidanını toprakla buluşturdu. Genel Müdür Mehmet Eroğlu, enerji arz güvenliği ile tarımsal üretimin birlikte korunabileceğini vurguladı.
Özlem SARSIN
Bölgesi’ndeki termik santraller, enerji arz güvenliğinde stratejik bir role sahip. Yeniköy Kemerköy Enerji’nin Milas’ta faaliyet gösteren iki termik santrali, bölgenin elektrik üretim kapasitesini güçlendirirken, yerli kaynak kullanımıyla dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin rezerv alanlarında bulunan yaklaşık 48 bin zeytin ağacının önümüzdeki dört yıl içinde kademeli olarak taşınması planlanıyor. Bu kapsamda ilk zeytin ağaçlarının taşınma süreci gerçekleştirildi.
“Maden ve zeytin birlikte mümkün”
Enerji arz güvenliği ile tarımsal üretimin birlikte korunabileceğini vurgulayan Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu, “Artan nüfus, sanayi yatırımları ve turizm hareketliliği, elektrik tüketiminde rekor seviyelere ulaştığımız bir dönemi beraberinde getiriyor. Türkiye enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yılda yaklaşık 70 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Enerji arz güvenliğini sağlamak ve ithalatı azaltmak için yerli kaynakların kullanımı kritik önem taşıyor” dedi.
Zeytin ağaçlarının taşınmasının mümkün ve verimli olduğunu bugüne kadar defalarca kanıtladıklarını söyleyen Eroğlu, “2022 yılına kadar yaptığımız taşımalarda tutma oranımız yüzde 97’ye ulaştı. Yapılan yasa değişikliği kapsamında sahamızda yaklaşık 48 bin zeytin ağacının taşınması planlanıyor. Bu rakam Türkiye’nin toplam zeytin varlığının sadece yüzde 0,018’ine denk geliyor. Üstelik taşınan zeytin ağaçlarının iki katı kadar zeytin fidanı dikilmesi sayesinde zeytin varlığımız daha da artacak. Bu çalışma, sürdürülebilir madencilik faaliyetleriyle tarımsal üretimin birlikte yapılabileceğinin güzel bir örneğidir” diye konuştu.
300 yeni fidanla zeytin ağacı sayısı üç katına çıktı
Taşınma sürecinin ardından yeni bir dikim hamlesi başlatıldığını, Milas’ta düzenlenen etkinlikte 100 ilkokul öğrencisinin, taşınan 151 ağaca eşlik edecek 300 zeytin fidanını toprakla buluşturduğunu da dile getiren Eroğlu, “Böylece kanundaki ‘taşınan her bir ağaç için bir fidan dikimi’ maddesinin de ötesine geçilerek, taşınanın iki katı kadar yeni zeytin fidanı dikmiş olduk” dedi.
“Hem zeytinimizi koruyabilir hem de kaynaklarımıza ulaşabiliriz”
Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık da, sürdürülebilir madenciliğe ve doğanın korunmasına önem verdiklerini söyleyerek, “Sürdürülebilir madencilik ülkemizin kendi yerli kaynaklarına ulaşabilmesi açısından çok önemli. Bizim de zengin kaynaklarımız var ama çıkartamadıktan sonra bir anlamı yok. Zengin toprakların fakir bekçileri olmayalım. Sürdürülebilir madencilik, maden açılmadan başlar maden kapandıktan sonra da devam eder.
Hem madenlerimizi değerlendirip hem de doğamızı korumak için birlikte çalıştığımız sivil toplum örgütlerinden çok şey öğrendik. Zeytinlerin ne aşamada olduğunu hepinizle paylaşıyoruz. Yerli kaynağımız kömürün yerini değiştiremiyoruz ama zeytin ağacının yerini değiştirebiliyorken, sağlıklı ve başarılı bir şekilde taşıdıktan sonra hem ülkemizin kaynaklarına ulaşabilir hem de zeytin varlığımızı koruyabiliriz” dedi.
İlk taşıma süreci başarıyla tamamlandı
İlk zeytin taşıma işlemi öncesinde Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesinde Ar-Ge çalışması yapıldığı ve yüzde 100 başarı sağlanan Ar-Ge çalışmasından bir ay sonra 151 zeytin ağacının da bilimsel yöntemlerle yeni alanlarına nakledildiği belirtilirken, tamamen şeffaf bir şekilde yapılan ilk zeytin taşıma işleminin Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) ve 14 bölge muhtarı tarafından oluşturulan Muhtarlar Danışma Kurulu ve Uzman Heyeti’nin gözetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.
Taşıma çalışmalarına önderlik eden kurulun başkanı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya, çalışmanın bilimsel esaslara dayandığını vurgulayarak şunları söyledi: “Doğru dönemde, doğru yöntemlerle yapıldığında zeytinler yeni topraklarında yeniden meyve vermeye devam eder. Bizim görevimiz, bu süreci hem bilimsel hem de şeffaf biçimde yönetmek ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmektir” dedi.
Sadece kazı alanındaki zeytinler taşınacak
Enerji arz güvenliği için kritik öneme sahip olan Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin rezerv alanlarında bulunan yaklaşık 48 bin zeytin ağacının önümüzdeki dört yıl içinde kademeli olarak taşınması planlanıyor. Bu sayı, bölgedeki yaklaşık bin ağaçtan birine tekabül ediyor. Ağaçların kesilmesi kesinlikle söz konusu değil; her biri tek tek bilimsel yöntemlerle taşınacak. Bölgedeki maden ruhsat alanı 24 bin hektar, ancak kazı faaliyetlerinin yürütüldüğü alan yalnızca 885 hektar büyüklüğünde. Çalışmalar sadece kazı sınırları içinde, yetkili kurumların onayladığı koordinatlar çerçevesinde gerçekleştirilecek.