Yeniköy Kemerköy Enerji zeytinlerin taşınmasını başlattı

Özlem SARSIN

Bölge­si’ndeki termik santraller, ener­ji arz güvenliğinde stratejik bir role sahip. Yeniköy Kemerköy Enerji’nin Milas’ta faaliyet gös­teren iki termik santrali, bölge­nin elektrik üretim kapasitesini güçlendirirken, yerli kaynak kul­lanımıyla dışa bağımlılığı azalt­mayı hedefliyor. Yeniköy ve Ke­merköy termik santrallerinin rezerv alanlarında bulunan yak­laşık 48 bin zeytin ağacının önü­müzdeki dört yıl içinde kademeli olarak taşınması planlanıyor. Bu kapsamda ilk zeytin ağaçlarının taşınma süreci gerçekleştirildi.

“Maden ve zeytin birlikte mümkün”

Enerji arz güvenliği ile tarım­sal üretimin birlikte korunabi­leceğini vurgulayan Yeniköy Ke­merköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu, “Artan nüfus, sanayi yatırımları ve turizm ha­reketliliği, elektrik tüketiminde rekor seviyelere ulaştığımız bir dönemi beraberinde getiriyor. Türkiye enerji ihtiyacını karşı­layabilmek için yılda yaklaşık 70 milyar dolarlık ithalat yapı­yor. Enerji arz güvenliğini sağla­mak ve ithalatı azaltmak için yer­li kaynakların kullanımı kritik önem taşıyor” dedi.

Zeytin ağaçlarının taşınma­sının mümkün ve verimli oldu­ğunu bugüne kadar defalarca ka­nıtladıklarını söyleyen Eroğlu, “2022 yılına kadar yaptığımız ta­şımalarda tutma oranımız yüz­de 97’ye ulaştı. Yapılan yasa de­ğişikliği kapsamında sahamızda yaklaşık 48 bin zeytin ağacının taşınması planlanıyor. Bu rakam Türkiye’nin toplam zeytin var­lığının sadece yüzde 0,018’ine denk geliyor. Üstelik taşınan zey­tin ağaçlarının iki katı kadar zey­tin fidanı dikilmesi sayesinde zeytin varlığımız daha da arta­cak. Bu çalışma, sürdürülebilir madencilik faaliyetleriyle tarım­sal üretimin birlikte yapılabile­ceğinin güzel bir örneğidir” diye konuştu.

300 yeni fidanla zeytin ağacı sayısı üç katına çıktı

Taşınma sürecinin ardından yeni bir dikim hamlesi başlatıldı­ğını, Milas’ta düzenlenen etkin­likte 100 ilkokul öğrencisinin, ta­şınan 151 ağaca eşlik edecek 300 zeytin fidanını toprakla buluş­turduğunu da dile getiren Eroğ­lu, “Böylece kanundaki ‘taşınan her bir ağaç için bir fidan dikimi’ maddesinin de ötesine geçilerek, taşınanın iki katı kadar yeni zey­tin fidanı dikmiş olduk” dedi.

“Hem zeytinimizi koruyabilir hem de kaynaklarımıza ulaşabiliriz”

Yeniköy Kemerköy Enerji Ge­nel Müdür Yardımcısı Burak Işık da, sürdürülebilir madenciliğe ve doğanın korunmasına önem ver­diklerini söyleyerek, “Sürdürüle­bilir madencilik ülkemizin kendi yerli kaynaklarına ulaşabilmesi açısından çok önemli. Bizim de zengin kaynaklarımız var ama çıkartamadıktan sonra bir anla­mı yok. Zengin toprakların fakir bekçileri olmayalım. Sürdürüle­bilir madencilik, maden açılma­dan başlar maden kapandıktan sonra da devam eder.

Hem ma­denlerimizi değerlendirip hem de doğamızı korumak için bir­likte çalıştığımız sivil toplum örgütlerinden çok şey öğrendik. Zeytinlerin ne aşamada olduğu­nu hepinizle paylaşıyoruz. Yerli kaynağımız kömürün yerini de­ğiştiremiyoruz ama zeytin ağa­cının yerini değiştirebiliyorken, sağlıklı ve başarılı bir şekilde ta­şıdıktan sonra hem ülkemizin kaynaklarına ulaşabilir hem de zeytin varlığımızı koruyabiliriz” dedi.

İlk taşıma süreci başarıyla tamamlandı

İlk zeytin taşıma işlemi önce­sinde Ankara Üniversitesi Tek­nokent bünyesinde Ar-Ge çalış­ması yapıldığı ve yüzde 100 başarı sağlanan Ar-Ge çalış­masından bir ay sonra 151 zeytin ağacının da bilim­sel yöntemlerle yeni alan­larına nakledildiği be­lirtilirken, tamamen şeffaf bir şekilde yapı­lan ilk zeytin taşıma işleminin Türkiye Tabiatını Koruma Der­neği (TTKD) ve 14 bölge muhta­rı tarafından oluşturulan Muh­tarlar Danışma Kurulu ve Uzman Heyeti’nin gözetiminde gerçek­leştirildiği belirtildi.

Taşıma çalışmalarına önder­lik eden kurulun başkanı Anka­ra Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücahit Taha Öz­kaya, çalışmanın bilimsel esasla­ra dayandığını vurgulayarak şun­ları söyledi: “Doğru dönemde, doğru yöntemlerle yapıldığında zeytinler yeni topraklarında ye­niden meyve vermeye devam eder. Bizim görevimiz, bu süre­ci hem bilimsel hem de şeffaf biçimde yönetmek ve kamu­oyunu düzenli olarak bilgi­lendirmektir” dedi.

Sadece kazı alanındaki zeytinler taşınacak

Enerji arz güvenliği için kritik öneme sahip olan Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin rezerv alanlarında bulunan yaklaşık 48 bin zeytin ağacının önümüzdeki dört yıl içinde kademeli olarak taşınması planlanıyor. Bu sayı, bölgedeki yaklaşık bin ağaçtan birine tekabül ediyor. Ağaçların kesilmesi kesinlikle söz konusu değil; her biri tek tek bilimsel yöntemlerle taşınacak. Bölgedeki maden ruhsat alanı 24 bin hektar, ancak kazı faaliyetlerinin yürütüldüğü alan yalnızca 885 hektar büyüklüğünde. Çalışmalar sadece kazı sınırları içinde, yetkili kurumların onayladığı koordinatlar çerçevesinde gerçekleştirilecek.