Yenileme pazarını avantaja çevirdi yüzde 15 büyüdü

Hayati ARIGAN

Petlas, Sumitomo Rub­ber AKO Türkiye, AKO Akü, AKO Jant ve AKO Lastik Kaplama'dan oluşan 5 büyük ölçekli fabrikası, 30'un üzerinde markası, Türkiye'de 1200'e ulaşan bayi sayısı ile dünya genelinde 130 ülkeye ih­racat yapan AKO Grup, 2024’ü 18,3 milyar TL ciro ile kapatır­ken, 2025 için yüzde 15 büyü­düğünü açıkladı.

AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, büyümeyi destekleyen ana dinamiklerin başında Türkiye’de artan ye­nileme lastiği talebi, ikinci el araç trafiği, SUV ve hafif ticari araç satışlarındaki yükseliş ve ticari taşımacılıkta kapasite kullanımının yüksek seyret­mesinin geldiğini söyledi.

Myanmar, Gabon ve Zambia gibi yeni pazarlar

Türkiye’de yıllık lastik satı­şının 23 milyon adedi aştığı­nı belirten Özcan, “Filo yeni­lemeleriyle bu taban 2025’te de güçlü kaldı. Almanya, Hol­landa, Romanya, Mısır, Fas ve ABD’nin ardından Moğo­listan, Myanmar, Gabon ve Zambia gibi yeni pazarlara açılıyoruz” dedi.

AKO Grup’un 2025 strate­jisinin üç temel başlıkta top­landığını anlatan Özcan, bun­ların dijital dönüşüm ile üre­timde verimlilik ve kaliteyi artırmak, ihracat ağını geniş­letmek ve mevcut pazarlarda derinleşmek ve sürdürülebi­lirlik odaklı yatırımları ölçek­lendirmek olduğunu söyledi.

Özcan, “130 ülkeye yayılan ihracat ağımızı büyütmeye devam ederken, enerji verim­liliği ve atık yönetimi alanla­rındaki projelerimizle uzun vadeli rekabet gücümüzü güç­lendiriyoruz” diye konuştu.

“AKO yenileme pazarı avantajıyla dirençli”

Talep daralması, yüksek fa­izler ve finansman maliyetle­rinin sanayiyi baskıladığını belirten Özcan, lastik ve akü gibi yenileme pazarı odaklı segmentlerin bu süreçte daha dirençli olduğunu ifade etti.

Özcan, “Finansal disiplin, güçlü stok yönetimi, ihracatta çeşitlenme ve operasyonel ve­rimlilik adımlarıyla bu döne­mi fırsata çeviriyoruz” dedi.

AKO Grup, tüm fabrikala­rında Güneş Enerjisi Santra­li (GES) projelerini tamamla­dı. Toplam 310 bin metreka­re kurulu alan ile yılda 40.000 MWh elektrik üretmeye baş­layan Grup, enerji ihtiyacının yüzde 20’sini yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. Bu yatırımın maliyetleri düşür­düğünü ve karbon ayak izini önemli ölçüde azalttığına dik­kat çeken Özcan, “Bu faktörler üretim planlamasında büyük avantaj sağladı” dedi.

ÖTL Geri Dönüşüm Tesisi

AKO’nun ÖTL Geri Dönü­şüm Tesisi’ndeki GES sistemi yıllık 2 milyon kWh elektrik üretimiyle fabrikanın ihtiya­cının yüzde 40’ını karşılıyor.

Özcan, döngüsel ekonomiye dayalı bu modelin maliyetleri azalttığını ve enerji bağımsız­lığını artırdığını söyledi.

Petlas ve AKO Akü tesisle­rinde de atıl arazilerin yeni GES yatırımları için değer­lendirileceğini belirten Öz­can, “2030 emisyon hedefimi­ze yaklaşırken yenilenebilir enerji bağımlılığımızı daha da güçlendireceğiz” dedi.

Emisyon azaltımında AB'nin üzerinde hedef

AKO Grup’un yüzde 58 emisyon azaltım hedefi, Avru­pa Birliği’nin Fit for 55 prog­ramıyla uyumlu bir dönüşüm yol haritası sunuyor. Özcan, önümüzdeki dönem sürdürü­lebilirlik projelerinin su geri kazanımı projeleri, atık azal­tım ve enerji verimliliği tek­nolojileri, düşük karbonlu ürün geliştirme ve lojistik zin­cirinde karbon optimizasyo­nunun öncelikli yatırım alan­ları olacağını açıkladı.

AKO Akü: Avrupa’nın ilk 5 sıfır atık akü tesisinden biri

Sıfır atık modelinin, ileri ayrıştırma teknolojileri sayesinde çevresel faydayla birlikte maliyet avantajı da sağladığını belirten Safa Özcan, “AB normlarına tam uyumlu üretim sayesinde ihracatta önemli bir rekabet avantajı yaratıyoruz” diye konuştu.

Satışlarda %37 artışa bölge katkısı

Safa Özcan, Türkiye genelinde kurdukları bölge distribütörlüğü sisteminin satışlardaki yüzde 37’lik artışın temel belirleyicisi olduğunu söyledi. Bu yapı sayesinde stok yönetimi hızlandı, teslimat süreleri kısaldı, bayi memnuniyeti arttı.

Yeni nesil AGM ve EFB aküler

AGM ve EFB akülerin seri üretimine başlanmasıyla birlikte AKO Akü’nün yeni nesil otomotiv ekosisteminde stratejik konum elde ettiğini belirten Özcan, “Start-stop sistemli araçların yaygınlaştığı bir dönemde bu segmentte üretim yapmak büyük avantaj sağlıyor” dedi.

Yeni trendler ile lastik ve jant pazarı büyüyor

SUV satışlarındaki artışın daha büyük ebat ve dayanıklı lastiklere talebi büyüttüğünü belirten Özcan, ticari araçlardaki dönüşümün ise TBR lastik satışlarını desteklediğini söyledi. “Elektrifikasyon, SUV trendi ve sürdürülebilirlik, 2025 sonrasında üç temel belirleyici faktör olacak” diyen Özcan, “Geri dönüştürülmüş malzeme, düşük yuvarlanma direnci, hafif jant ve yüksek kapasiteli akü gibi ürünlerle bu dönüşüme hazırız” ifadelerini kullandı.