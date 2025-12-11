Yenileme pazarını avantaja çevirdi yüzde 15 büyüdü
Yenileme pazarı, SUV ve ticari araç satışlarındaki yükseliş, genişleyen ihracat ağı ve enerji yatırımlarının meyvesini toplayan AKO Grup 2025’te yüzde 15’lik büyüme hedefine ulaştı. Şirketin büyüme dinamiklerini DÜNYA’ya anlatan AKO Grup yöneticisi Safa Özcan, yatırımların dönüşünü bu yıl aldıklarını söyledi.
Hayati ARIGAN
Petlas, Sumitomo Rubber AKO Türkiye, AKO Akü, AKO Jant ve AKO Lastik Kaplama'dan oluşan 5 büyük ölçekli fabrikası, 30'un üzerinde markası, Türkiye'de 1200'e ulaşan bayi sayısı ile dünya genelinde 130 ülkeye ihracat yapan AKO Grup, 2024’ü 18,3 milyar TL ciro ile kapatırken, 2025 için yüzde 15 büyüdüğünü açıkladı.
AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, büyümeyi destekleyen ana dinamiklerin başında Türkiye’de artan yenileme lastiği talebi, ikinci el araç trafiği, SUV ve hafif ticari araç satışlarındaki yükseliş ve ticari taşımacılıkta kapasite kullanımının yüksek seyretmesinin geldiğini söyledi.
Myanmar, Gabon ve Zambia gibi yeni pazarlar
Türkiye’de yıllık lastik satışının 23 milyon adedi aştığını belirten Özcan, “Filo yenilemeleriyle bu taban 2025’te de güçlü kaldı. Almanya, Hollanda, Romanya, Mısır, Fas ve ABD’nin ardından Moğolistan, Myanmar, Gabon ve Zambia gibi yeni pazarlara açılıyoruz” dedi.
AKO Grup’un 2025 stratejisinin üç temel başlıkta toplandığını anlatan Özcan, bunların dijital dönüşüm ile üretimde verimlilik ve kaliteyi artırmak, ihracat ağını genişletmek ve mevcut pazarlarda derinleşmek ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımları ölçeklendirmek olduğunu söyledi.
Özcan, “130 ülkeye yayılan ihracat ağımızı büyütmeye devam ederken, enerji verimliliği ve atık yönetimi alanlarındaki projelerimizle uzun vadeli rekabet gücümüzü güçlendiriyoruz” diye konuştu.
“AKO yenileme pazarı avantajıyla dirençli”
Talep daralması, yüksek faizler ve finansman maliyetlerinin sanayiyi baskıladığını belirten Özcan, lastik ve akü gibi yenileme pazarı odaklı segmentlerin bu süreçte daha dirençli olduğunu ifade etti.
Özcan, “Finansal disiplin, güçlü stok yönetimi, ihracatta çeşitlenme ve operasyonel verimlilik adımlarıyla bu dönemi fırsata çeviriyoruz” dedi.
AKO Grup, tüm fabrikalarında Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerini tamamladı. Toplam 310 bin metrekare kurulu alan ile yılda 40.000 MWh elektrik üretmeye başlayan Grup, enerji ihtiyacının yüzde 20’sini yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. Bu yatırımın maliyetleri düşürdüğünü ve karbon ayak izini önemli ölçüde azalttığına dikkat çeken Özcan, “Bu faktörler üretim planlamasında büyük avantaj sağladı” dedi.
ÖTL Geri Dönüşüm Tesisi
AKO’nun ÖTL Geri Dönüşüm Tesisi’ndeki GES sistemi yıllık 2 milyon kWh elektrik üretimiyle fabrikanın ihtiyacının yüzde 40’ını karşılıyor.
Özcan, döngüsel ekonomiye dayalı bu modelin maliyetleri azalttığını ve enerji bağımsızlığını artırdığını söyledi.
Petlas ve AKO Akü tesislerinde de atıl arazilerin yeni GES yatırımları için değerlendirileceğini belirten Özcan, “2030 emisyon hedefimize yaklaşırken yenilenebilir enerji bağımlılığımızı daha da güçlendireceğiz” dedi.
Emisyon azaltımında AB'nin üzerinde hedef
AKO Grup’un yüzde 58 emisyon azaltım hedefi, Avrupa Birliği’nin Fit for 55 programıyla uyumlu bir dönüşüm yol haritası sunuyor. Özcan, önümüzdeki dönem sürdürülebilirlik projelerinin su geri kazanımı projeleri, atık azaltım ve enerji verimliliği teknolojileri, düşük karbonlu ürün geliştirme ve lojistik zincirinde karbon optimizasyonunun öncelikli yatırım alanları olacağını açıkladı.
AKO Akü: Avrupa’nın ilk 5 sıfır atık akü tesisinden biri
Sıfır atık modelinin, ileri ayrıştırma teknolojileri sayesinde çevresel faydayla birlikte maliyet avantajı da sağladığını belirten Safa Özcan, “AB normlarına tam uyumlu üretim sayesinde ihracatta önemli bir rekabet avantajı yaratıyoruz” diye konuştu.
Satışlarda %37 artışa bölge katkısı
Safa Özcan, Türkiye genelinde kurdukları bölge distribütörlüğü sisteminin satışlardaki yüzde 37’lik artışın temel belirleyicisi olduğunu söyledi. Bu yapı sayesinde stok yönetimi hızlandı, teslimat süreleri kısaldı, bayi memnuniyeti arttı.
Yeni nesil AGM ve EFB aküler
AGM ve EFB akülerin seri üretimine başlanmasıyla birlikte AKO Akü’nün yeni nesil otomotiv ekosisteminde stratejik konum elde ettiğini belirten Özcan, “Start-stop sistemli araçların yaygınlaştığı bir dönemde bu segmentte üretim yapmak büyük avantaj sağlıyor” dedi.
Yeni trendler ile lastik ve jant pazarı büyüyor
SUV satışlarındaki artışın daha büyük ebat ve dayanıklı lastiklere talebi büyüttüğünü belirten Özcan, ticari araçlardaki dönüşümün ise TBR lastik satışlarını desteklediğini söyledi. “Elektrifikasyon, SUV trendi ve sürdürülebilirlik, 2025 sonrasında üç temel belirleyici faktör olacak” diyen Özcan, “Geri dönüştürülmüş malzeme, düşük yuvarlanma direnci, hafif jant ve yüksek kapasiteli akü gibi ürünlerle bu dönüşüme hazırız” ifadelerini kullandı.