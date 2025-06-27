"Yenilenebilir enerji projelerinin odağındayız"

Şirket, gelecekte daha fazla projede yer alarak yenilene­bilir enerjiye sunduğu kat­kıyı artırmayı hedefliyor. Makine Yüksem Mühendisi Hasan Şemsi ve Yunus Şem­si kardeşler tarafından, 1980 yılında Tarsus’ta, 3’ü çırak, 5 çalışanla, 150 metrekarelik bir atölyede faaliyete geçen Berdan Cıvata, bugün iti­barıyla dünyanın en önem­li kritik bağlantı elemanla­rı üreticileri arasında kabul görüyor.

70 mühendisle yüksek katma değerli üretim

Mersin Organize Sana­yi Bölgesi’nde, 28 bini kapa­lı, toplam 48 bin metrekare­lik 6 ayrı tesisinde çalıştır­dığı 70’i mühendis yaklaşık 400 çalışanıyla yüksek mu­kavemetli ve kritik özellikli cıvata ve saplama gibi bağ­lantı elemanları üretimine devam eden Berdan Cıva­ta’nın sıcak-soğuk cıvata ve somun dövme tesisleri, ta­laşlı-talaşsız üretim tesisle­ri, ısıl işlem tesisleri, patent­li sıcak daldırma, elektro galvaniz, çinko lamel, tef­lon kaplama ve benzeri uy­gulamaların yapıldığı yüzey kaplama tesislerinden çı­kan ürünler, dünyanın farklı bölgelerindeki enerji, altya­pı, petrol-doğalgaz ve çelik konstrüksiyon projelerinde tercih ediliyor.

Türkiye’nin ISO EN 17025’e göre Akre­dite Belgeli ilk test laboratu­varına sahip Berdan Cıvata, üretim ve patenti kendisine ait 500 ton kapasiteli Avru­pa’nın en güçlü çekme test cihazı ve 33 bin Nm. kapasi­teli Avrupa’nın en güçlü tork test cihazından birine sahip­liğiyle öne çıkıyor.

Köprüler ve stadyumlarla dolu referans projeler

Avrupa’nın en uzun ikinci asma köprüsü Osmangazi ve dünyanın en uzunu 1915 Ça­nakkale Köprüsü’nün ayak­larını taşıyan 10 metre boy­da ve 700 kg ağırlığındaki ankrajlarıyla, Anamur-Kıb­rıs Barış Suyu projesinde de­nizin 250 metre altından 80 kilometre boyunca uzanan boru hattının B7/2H kali­te bağlantı elemanlarını ko­rozyona karşı 100 yıl daya­nımlı ürettiklerini söyleyen Berdan Cıvata Marka Pazar­lama Müdürü Dilay Şemsi Aksoy, ayrıca Kuveyt Ulusla­rarası Havaalanı projesi için 800 tonu aşkın bağlantı ele­manı ürettiklerini belirtti.

Katar 2022 Dünya Ku­pası’nda final dâhil 10 ma­ça ev sahipliği yapan 93 bin kişi kapasiteli Lusail Stad­yumu’nun tüm bağlantı ele­manlarında yine Berdan Cı­vata imzasının bulunduğu­na dikkat çeken Dilay Şemsi Aksoy, “Bu projeler küresel ölçekteki gücümüzü pekiş­tirdi. Dünyanın her bölge­sinde tanınan ve güvenilen bir marka haline geldik. Sa­hadaki başarımızla tüm sek­törlere yönelik üretim yapa­biliyoruz” dedi.

Şirket, RES’lerdeki hacmini genişletiyor

Yenilenebilir enerji pro­jelerinde de önemli bir hac­me sahip olduklarına atıfta bulunan Dilay Şemsi Aksoy, bugün itibarıyla yurt gene­lindeki 4 bini aşkın RES pro­jesine yönelik yaklaşık 50 bin tonluk üretim yaptıkları­nı kaydetti. Temelden kanat­lara kadar olan tüm yüksek mukavemetli ankeraj kafes­lerini, kule birleştirme cıva­talarını ve kanat saplamaları gibi kritik bağlantı eleman­larını şirketlerinin üretti­ğini sözlerine ekleyen Ak­soy, şu bilgilerle devam etti: “En büyük 10 rüzgâr türbini üreticisinden 7’sinin küre­sel pazarlardaki onaylı teda­rikçisiyiz. Referanslarımız arasında Amerika’nın GE’si, Almanya’nın Nordex’i ve Enercon’u, Danimarka’nın Vestas’ı, İspanya’nın Game­sa’sı gibi markalar yer alıyor. Yenilenebilir enerjinin ivme kazandığı bu dönemde temiz bir dünya hedefine katkı sağ­lamak istiyoruz.”

Dilay Şemsi Aksoy, yak­laşık bin 550 MW kapasi­tesiyle Avrupa’nın en bü­yük GES’i Konya-Karapınar projesinde kullanılan bağ­lantı elemanlarının da yine Berdan Cıvata imzası taşıdı­ğını aktardı.