"Yenilenebilir enerji projelerinin odağındayız"
Küresel ölçekteki en büyük 10 rüzgâr türbini üreticisinden 7’sinin küresel pazarlardaki onaylı tedarikçisi olan Berdan Cıvata, küresel ölçekli 4 bini aşkın RES projesinin temelden kanatlarına kadar tüm bağlantı elemanlarını üretti.
Şirket, gelecekte daha fazla projede yer alarak yenilenebilir enerjiye sunduğu katkıyı artırmayı hedefliyor. Makine Yüksem Mühendisi Hasan Şemsi ve Yunus Şemsi kardeşler tarafından, 1980 yılında Tarsus’ta, 3’ü çırak, 5 çalışanla, 150 metrekarelik bir atölyede faaliyete geçen Berdan Cıvata, bugün itibarıyla dünyanın en önemli kritik bağlantı elemanları üreticileri arasında kabul görüyor.
70 mühendisle yüksek katma değerli üretim
Mersin Organize Sanayi Bölgesi’nde, 28 bini kapalı, toplam 48 bin metrekarelik 6 ayrı tesisinde çalıştırdığı 70’i mühendis yaklaşık 400 çalışanıyla yüksek mukavemetli ve kritik özellikli cıvata ve saplama gibi bağlantı elemanları üretimine devam eden Berdan Cıvata’nın sıcak-soğuk cıvata ve somun dövme tesisleri, talaşlı-talaşsız üretim tesisleri, ısıl işlem tesisleri, patentli sıcak daldırma, elektro galvaniz, çinko lamel, teflon kaplama ve benzeri uygulamaların yapıldığı yüzey kaplama tesislerinden çıkan ürünler, dünyanın farklı bölgelerindeki enerji, altyapı, petrol-doğalgaz ve çelik konstrüksiyon projelerinde tercih ediliyor.
Türkiye’nin ISO EN 17025’e göre Akredite Belgeli ilk test laboratuvarına sahip Berdan Cıvata, üretim ve patenti kendisine ait 500 ton kapasiteli Avrupa’nın en güçlü çekme test cihazı ve 33 bin Nm. kapasiteli Avrupa’nın en güçlü tork test cihazından birine sahipliğiyle öne çıkıyor.
Köprüler ve stadyumlarla dolu referans projeler
Avrupa’nın en uzun ikinci asma köprüsü Osmangazi ve dünyanın en uzunu 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayaklarını taşıyan 10 metre boyda ve 700 kg ağırlığındaki ankrajlarıyla, Anamur-Kıbrıs Barış Suyu projesinde denizin 250 metre altından 80 kilometre boyunca uzanan boru hattının B7/2H kalite bağlantı elemanlarını korozyona karşı 100 yıl dayanımlı ürettiklerini söyleyen Berdan Cıvata Marka Pazarlama Müdürü Dilay Şemsi Aksoy, ayrıca Kuveyt Uluslararası Havaalanı projesi için 800 tonu aşkın bağlantı elemanı ürettiklerini belirtti.
Katar 2022 Dünya Kupası’nda final dâhil 10 maça ev sahipliği yapan 93 bin kişi kapasiteli Lusail Stadyumu’nun tüm bağlantı elemanlarında yine Berdan Cıvata imzasının bulunduğuna dikkat çeken Dilay Şemsi Aksoy, “Bu projeler küresel ölçekteki gücümüzü pekiştirdi. Dünyanın her bölgesinde tanınan ve güvenilen bir marka haline geldik. Sahadaki başarımızla tüm sektörlere yönelik üretim yapabiliyoruz” dedi.
Şirket, RES’lerdeki hacmini genişletiyor
Yenilenebilir enerji projelerinde de önemli bir hacme sahip olduklarına atıfta bulunan Dilay Şemsi Aksoy, bugün itibarıyla yurt genelindeki 4 bini aşkın RES projesine yönelik yaklaşık 50 bin tonluk üretim yaptıklarını kaydetti. Temelden kanatlara kadar olan tüm yüksek mukavemetli ankeraj kafeslerini, kule birleştirme cıvatalarını ve kanat saplamaları gibi kritik bağlantı elemanlarını şirketlerinin ürettiğini sözlerine ekleyen Aksoy, şu bilgilerle devam etti: “En büyük 10 rüzgâr türbini üreticisinden 7’sinin küresel pazarlardaki onaylı tedarikçisiyiz. Referanslarımız arasında Amerika’nın GE’si, Almanya’nın Nordex’i ve Enercon’u, Danimarka’nın Vestas’ı, İspanya’nın Gamesa’sı gibi markalar yer alıyor. Yenilenebilir enerjinin ivme kazandığı bu dönemde temiz bir dünya hedefine katkı sağlamak istiyoruz.”
Dilay Şemsi Aksoy, yaklaşık bin 550 MW kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük GES’i Konya-Karapınar projesinde kullanılan bağlantı elemanlarının da yine Berdan Cıvata imzası taşıdığını aktardı.