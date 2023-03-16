YEO çadır kentlere güneş enerjili batarya sistemi kurdu

İlk etapta Kahramanmaraş ve Hatay’da kurulumu yapılan sistemle aileler için ücretsiz enerji sunacak. Yeni bölgeler için de sistem kurulumu devam edecek. YEO tarafından yapılan açıklamada, deprem felaketinden etkilenen bölgelerin acil enerji ihtiyacını karşılamak üzere AFAD ve AHBAP ile iş birliği yapıldığı belirtildi.

Uzman personel yönlendirildi

Açıklamada şöyle devam edildi: “Kurulumu yapılan batarya depolamalı güneş Ener jisi sistemi, şebekeden bağımsız olarak güneş enerjisini elektriğe dönüştürerek sunuyor. İlk etapta Kahramanmaraş ve Hatay’da kurulumu yapılan sistemleraileler için acil enerji ihtiyacını sağlayacak. Yeni bölgeler için de sistem kurulumu gelen talebe göre devam edecek.

Yaraların birlikte sarılabileceğine inanan YEO Teknoloji, felaketin ilk günlerinden itibaren bölgeye şantiyelerindeki iş makinelerini ve uzman personelini yönlendirmişti. Konteyner desteğinin yanında çeşitli ihtiyaçları da bölgeye sevk eden YEO Teknoloji, bugünlerde en önemli ihtiyaçlardan olan kesintisiz enerji için çalışıyor. Kurulan batarya depolama özelliğine sahip güneş enerjisi panelleri, çadırlar ve ortak alandaki enerji noktalarında kullanılıyor.”