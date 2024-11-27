Yeraltı sularındaki azalma, kârı yüzde 10 düşürecek
Kuraklık ve yağış azlığı dünya genelinde yeraltı kaynaklarını tüketiyor. Yeraltı sularının gelecek 30 yılına ilişkin 14 alternatif senaryo geliştiren araştırmacılar, çiftlik kârlarında yıllık 14 milyon dolara kadar azalma yaşanacağını ortaya koydu.
Başak Nur GÖKÇAM
Dünya genelinde, ABD'de ve Oregon'un diğer bölgelerinde yeraltı suyu seviyeleri düşüyor. Bu durum nehir ve akarsu taban akışlarında azalmaya, sulak alanlarda daha az suya, kuyuların kurumasına ve bazı durumlarda toprak çökmesine yol açıyor. Yapılan son araştırmaya göre Oregon'daki Harney Havzası'nda yeraltı suyu çekilme oranlarının sürdürülebilir değerlerinin, yeraltı suyu seviyelerinin azaldığının genel olarak kabul edildiği tarihten 20 yıl önce aşıldığı yeni bir analizle ortaya konuldu.
Yeraltı suyu kullanımının etkisinin farkına varılmasındaki bu gecikme, Harney Havzası'ndaki çiftlik ekonomisi ve yeraltı suyu hidrolojisi arasındaki bağlantıyı kuran yeni bir çalışmadan elde edilen bir içgörüden yalnızca biri olarak ifade edildi. Oregan Eyalet Üniversitesi ekonomistleri ve ABD Jeoloji Araştırması hidroloğu, yeraltı suyundaki düşüşün nedenlerinin yanı sıra olası çözümlerinin anlaşılması için çiftlik sulama kararları ile yeraltı suyu seviyeleri arasındaki etkileşim ve geri bildirim modeli geliştirdi.
Çalışma, Water Resources Research’te yayınlandı. Çalışmaya ilişkin konuşan Oregan Eyalet Üniversitesi uygulamalı ekonomi profesörü William Jaeger, "Hem modelleme yöntemleri hem de vaka çalışması bulguları Harney County ve Oregon'un ötesindeki yöneticilere ve araştırmacılara fayda sağlayacak" dedi.
Çiftlik kârları yılda 9 milyon dolar azalabilir
Çalışmada, analiz gözlemciler tarafından umut verici olduğu düşünülen birkaç çözümün yeraltı suyu koşullarını dengelemek için çok az şey yapacağı ortaya konuldu. Buna göre; daha verimli sulama teknolojilerinin kullanımını gerektiren bir senaryoda, pompalanan su, statüko senaryosuna göre yalnızca yüzde 5 daha düşük ve yalnızca küçük iyileştirmeler sundu.
Olası senaryolar, yeraltı suyu pompalama oranlarını neredeyse yarı yarıya sınırlayarak öngörülen yanıtların yeraltı suyu seviyesindeki düşüşleri durdurduğunu, sulama dışı kuyuların kurumasını ortadan kaldırdığını ve çevresel akışları dengelediğini gösterdi. Yeraltı suyuyla sulanan ekonomideki bu ölçekteki değişim, çiftlik kârlarını statüko senaryosuna göre yılda 7,5 ila 9 milyon dolar azaltacak.
14 alternatif senaryo simüle edildi
Araştırmacılar, yeraltı suyu sistemi için detaylı jeolojik, iklim ve kuyu verilerine ve tarım sistemi için arazi kullanımı, mahsul üretimi ve çiftlik ekonomisi verilerine dayalı bir hidro-ekonomik model oluşturdu. Model ayrıca, sulama dışı kuyular ve çevresel akışlar üzerindeki havza çapındaki etkileri de aydınlattı. Model kullanılarak ‘statükonun devamı’ koşulları altında 30 yıl sonrasındaki senaryoları ve yeraltı suyu seviyelerini sabitlemeyi amaçlayan eylemleri temsil eden 14 alternatif senaryoyu simüle edildi. Statükonun koşulları altında, model yeraltı suyu seviyelerinde sürekli düşüşler göstererek, ortalama 14 fit düştü, 30 yıllık simülasyon boyunca bazı bölgelerde 65 fit’e kadar düşüşler görüldü. Ayrıca, çiftlik kârları yüzde 10 düştü, 65 ek kuyu kurudu ve çevresel akışlarda yüzde 19 düşüş yaşandı.
30 yıl sonrası için iyi senaryo yok
Diğer senaryolar, sulanan tarım arazilerinin atıl durumda kalmasını simüle etti, yeraltı suyu seviyelerinin en çok azalacağı tahmin edilen alanlarda pompalamayı azaltıyor, pompalanabilecek yeraltı suyu miktarına sınırlar koyuyor ve küçük su haklarını kısıtladı. Tüm senaryolar, simülasyonların 30’uncu yılında daha düşük yıllık çiftlik kârlarıyla sonuçlandı. Azalmalar, statükonun yörüngesinde 2 milyon dolardan, maksimum pompalama oranlarını 2018 oranlarının dörtte birine düşürecek bir senaryoda yaklaşık 14 milyon dolara kadar değişti.
Çiftçiler olumsuz etkilendi
Harney Havzası, güneydoğu Oregon’da seyrek nüfuslu, yarı kurak bir bölgedir ve yeraltı suyu pompalaması 1990’lardan beri artmış ve bu da son yirmi yılda yeraltı suyu seviyelerinde düşüşlere neden olmuştur. Bu, sulama için yeraltı suyuna güvenen çiftçiler üzerinde olumsuz etkilere sahip olmuştur, ancak aynı zamanda Malheur Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı’na hizmet edenler de dahil olmak üzere konut kuyuları ve çevresel akışlar üzerinde de olumsuz etkilere neden olmuştur.