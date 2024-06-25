  1. Dünya Gazetesi
  2. Sektör Haberleri
  3. “Yere düşen her meyve tarıma zarar veriyor, mutlaka toplanmalı”
Takip Et

“Yere düşen her meyve tarıma zarar veriyor, mutlaka toplanmalı”

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığın­da Tarım Koordinasyon Kuru­lu toplantısı gerçekleştirildi.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Mersin Ticaret ve Sanayi Oda­sı (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır’la, 1 No’lu Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Hasan Bul­duk’un yanı sıra tüm sektör paydaşlarının katıldığı toplan­tıda; tarımda daha verimli, da­ha yüksek kaliteli üretim ger­çekleştirilmesi, bu kapsam­da zararlılarla etkin mücadele edilmesi, tarıma dayalı tica­retin geliştirilmesi konuları­na yönelik tespitler ve öneriler paylaşıldı.

Geleceğe yönelik atılacak adımlar değerlendi­rildi, muhtelif kararlar alın­dı. Toplantıda söz alarak za­rarlılarla etkin mücadele nok­tasındaki önerilerini aktaran Çakır, sorunların çözümü için ilk etapta küçük üreticilere odaklanmak gerektiğini vur­guladı. İhracata uygun ürün­de tarımsal zararlı olmaması, olan zararlıların yayılmama­sı, ihracata uygun üretim için dalda toplanmayan meyve kal­mamasının önemine dikkat çeken Çakır, yere düşen mey­velerin de mutlaka toplan­ması gerektiğini ifade etti.

Bu konuda üreticiyi bilinçlendi­recek çalışmalar yapılabilece­ğine değinen Çakır, köylünün meyveleri siyah poşetlere top­laması yanında ikinci kalite ürünlerin meyvesuyu fabrika­larına daha iyi fiyatla satma­sını sağlayacak teşvik sistemi oluşturulması önerisi de sun­du. Tarım zararlılarıyla mü­cadele için gerek dalda gerek­se yerde meyve kalmaması ge­rektiğini söyleyen Hakan Sefa Çakır, meyvelerin tamamı­nın toplanmasını sağlayacak çözümler üzerine çalışılma­sı gerektiğine dikkat çekerek, “Yere düşen her meyve, zarar­lıların yayılmasına zemin ha­zırlayıp meyvelerin kalitesini bozuyor” diye konuştu.