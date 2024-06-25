“Yere düşen her meyve tarıma zarar veriyor, mutlaka toplanmalı”

Mersin Ticaret ve Sanayi Oda­sı (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır’la, 1 No’lu Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Hasan Bul­duk’un yanı sıra tüm sektör paydaşlarının katıldığı toplan­tıda; tarımda daha verimli, da­ha yüksek kaliteli üretim ger­çekleştirilmesi, bu kapsam­da zararlılarla etkin mücadele edilmesi, tarıma dayalı tica­retin geliştirilmesi konuları­na yönelik tespitler ve öneriler paylaşıldı.

Geleceğe yönelik atılacak adımlar değerlendi­rildi, muhtelif kararlar alın­dı. Toplantıda söz alarak za­rarlılarla etkin mücadele nok­tasındaki önerilerini aktaran Çakır, sorunların çözümü için ilk etapta küçük üreticilere odaklanmak gerektiğini vur­guladı. İhracata uygun ürün­de tarımsal zararlı olmaması, olan zararlıların yayılmama­sı, ihracata uygun üretim için dalda toplanmayan meyve kal­mamasının önemine dikkat çeken Çakır, yere düşen mey­velerin de mutlaka toplan­ması gerektiğini ifade etti.

Bu konuda üreticiyi bilinçlendi­recek çalışmalar yapılabilece­ğine değinen Çakır, köylünün meyveleri siyah poşetlere top­laması yanında ikinci kalite ürünlerin meyvesuyu fabrika­larına daha iyi fiyatla satma­sını sağlayacak teşvik sistemi oluşturulması önerisi de sun­du. Tarım zararlılarıyla mü­cadele için gerek dalda gerek­se yerde meyve kalmaması ge­rektiğini söyleyen Hakan Sefa Çakır, meyvelerin tamamı­nın toplanmasını sağlayacak çözümler üzerine çalışılma­sı gerektiğine dikkat çekerek, “Yere düşen her meyve, zarar­lıların yayılmasına zemin ha­zırlayıp meyvelerin kalitesini bozuyor” diye konuştu.