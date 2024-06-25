“Yere düşen her meyve tarıma zarar veriyor, mutlaka toplanmalı”
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Tarım Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır’la, 1 No’lu Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Hasan Bulduk’un yanı sıra tüm sektör paydaşlarının katıldığı toplantıda; tarımda daha verimli, daha yüksek kaliteli üretim gerçekleştirilmesi, bu kapsamda zararlılarla etkin mücadele edilmesi, tarıma dayalı ticaretin geliştirilmesi konularına yönelik tespitler ve öneriler paylaşıldı.
Geleceğe yönelik atılacak adımlar değerlendirildi, muhtelif kararlar alındı. Toplantıda söz alarak zararlılarla etkin mücadele noktasındaki önerilerini aktaran Çakır, sorunların çözümü için ilk etapta küçük üreticilere odaklanmak gerektiğini vurguladı. İhracata uygun üründe tarımsal zararlı olmaması, olan zararlıların yayılmaması, ihracata uygun üretim için dalda toplanmayan meyve kalmamasının önemine dikkat çeken Çakır, yere düşen meyvelerin de mutlaka toplanması gerektiğini ifade etti.
Bu konuda üreticiyi bilinçlendirecek çalışmalar yapılabileceğine değinen Çakır, köylünün meyveleri siyah poşetlere toplaması yanında ikinci kalite ürünlerin meyvesuyu fabrikalarına daha iyi fiyatla satmasını sağlayacak teşvik sistemi oluşturulması önerisi de sundu. Tarım zararlılarıyla mücadele için gerek dalda gerekse yerde meyve kalmaması gerektiğini söyleyen Hakan Sefa Çakır, meyvelerin tamamının toplanmasını sağlayacak çözümler üzerine çalışılması gerektiğine dikkat çekerek, “Yere düşen her meyve, zararlıların yayılmasına zemin hazırlayıp meyvelerin kalitesini bozuyor” diye konuştu.