Yerli girişim TeklifimGelsin, 40 milyon dolar değerlemeyle 4 milyon dolarlık yatırım aldı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Bu stratejik iş birliği, TeklifimGelsin’in finansal teknolojiler alanındaki konumunu güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

2026 yılı hedeflerini paylaşan TeklifimGelsin CEO’su İhsan Cem Zararsız, kullanıcılara sundukları finansal çözümlere ek olarak, farklı finansal kuruluşlarla oluşturacakları iş birlikleriyle kullanıcının finansman arayışının temeline ineceklerini söyledi. “Kullanıcılarımıza daha fazla katma değerli çözümler sunmak için verinin gücünü yapay zekâyla birleştireceğiz” diyen Zararsız, “2026 sonunda 2,5 milyonun üzerinde kullanıcımızın bizim aracılığımızla finansal ihtiyaçlarını karşılamasını hedefliyoruz. Ana amacımız ivmeyi kaybetmeden, artan bir hızla ve ölçüm disiplinini koruyarak büyümek” ifadelerini kullandı.

Daha önce 1,3 milyon dolar yatırım aldı

Kurulduğu günden bu yana toplamda 1,3 milyon dolarlık yatırım aldıklarını ifade eden Zararsız, “Her zaman ihtiyaçlarımızı ve büyümemizi gözeterek yatırım görüşmeleri gerçekleştirdik. Girişim sermayesi yatırım fonu süreci içerisinde de ilk etapta 40 milyon dolar değerleme üzerinden, 4 milyon dolarlık bir Seri-A yatırım turu gerçekleştirdik” diye konuştu.

İsabetli bir karar...

Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, “TeklifimGelsin ile 2022'den bu yana birlikte yürüyor ve girişimin ilk yatırımcıları arasında yer alıyoruz. İlk günden itibaren ekiple bir arada ilerlemek ve şimdi de Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu TeklifimGelsin girişim sermayesi yatırım fonunda yatırım toplama süreçlerini birlikte yürütmek, TeklifimGelsin’in geleceğine olan güvenimizi ve ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi gösteriyor” dedi.