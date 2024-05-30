“Yerli hammadde kullananlara serbest bölge büyük avantaj”

Ziya İPEK

Topbaş, “Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’ndeki Teşvik ve Avantajlar” konulu tanıtım toplantısına katıldı. Türkiye’deki serbest bölge modelinin ihracatın artırılması, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının teşvik edilmesi, istihdamın geliştirilmesi, ileri teknoloji transferlerinin hızlandırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla kurulduğunu anımsatan Topbaş, bu sayede önemli sosyo-ekonomik ilerlemenin ana dinamiklerinden biri haline geldiğini vurguladı. Topbaş, 2023 yılı sonu itibarıyla 19 serbest bölgede 545'i yabancı olmak üzere 2 bin 108 firmanın faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.

Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi (TAYSEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ise son yıllarda serbest bölgede faaliyet gösteren kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun enerji olmak üzere başka alanlarda da yatırımlar yaptığını, kendilerinin de kurucu ve işletici olarak burada yer alan yatırımcıların amaçlarına hizmet edecek altyapı yatırımlarını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Serbest bölgenin her yıl artan dış ticaret hacminin gurur verdiğini kaydeden Eren, potansiyel yatırımcılara bölgeyi tanıtmak istediklerini kaydetti.

“Süveyş kanalına ve Orta Doğu pazarlarına yakın mesafedeyiz”

Serbest bölgelerin artık Türkiye ekonomisinde ciddi bir yere sahip olduklarını kaydeden TAYSEB İşletme Müdürü Yusuf Dinçsoy ise, 100 bine yakın istihdam sağlanan 19 serbest bölgenin ticaret hacminin 32 milyar doları bulduğunu bildirdi.

Serbest bölgelerin avantajlarına değinen Dinçsoy, bürokrasinin minimum düzeyde olduğunu, ham maddeyi Türkiye'den sağlayıp yurt dışına satabilen işletmeler için serbest bölgelerin büyük avantaj sağladığını aktardı. Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin 1990 yılında kurulduğunu 3,6 milyon metrekare alanda faaliyet gösterdiğini dile getiren Dinçsoy, bin 600’ün üzerinde çalışan bulunduğunu aktardı.

Bugüne kadar 13 milyar dolarcivarında bir işlem hacmi gerçekleştiğini aktaran Dinçsoy, geçen seneyi 1,7 milyar dolar işlem hacmiyle kapattıklarını belirtti. Dinçsoy, TAYSEB’in İskenderun Körfezi'nin tam kalbinde yer aldığını, Süveyş kanalına ve Orta Doğu pazarlarına yakın bir mesafede olduğunu bildirerek, arazilerin metrekaresi 2,2 dolar gibi cüzi bir kiralama bedeli ile kiralayabildiğini kaydetti.

“Yerli ve yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor”

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin stratejik konumu, sunduğu teşvikler ve sağladığı avantajlarla yatırımcılar için cazip bir merkez haline geldiğini gerek yerli gerekse yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

Kıvanç, toplantının yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratacağına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını bildirdi. Konuşmaların ardından Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Topbaş, TAYSEB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, TAYSEB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın Erdemir ve TAYSEB İşletme Müdürü Yusuf Dinçsoy, katılımcıların serbest bölgelere ilişkin sorularını cevapladı.