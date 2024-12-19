Yerli kazan sektörünün rekabet gücünü artıracak yol haritası belirlendi
“Kamu ve Özel Sektör Projelerinde Yerli Ürün Kullanımının Artırılmasına Yönelik Çözüm Önerileri Çalıştayı”nda yerli kazan sektörünün geleceğine yön verecek 54 stratejik başlık belirlendi.Bu başlıklar, sektörün büyümesi, rekabetçi olma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik adımları kapsıyor.
Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (KBSD) Başkanı Hamdi HOPLAMAZ
KBSD olarak sektörün gelişmesi adına çok sayıda eğitim, etkinlik vs. düzenliyoruz. Son olarak geçen ay “Kamu ve Özel Sektör Projelerinde Yerli Ürün Kullanımının Artırılmasına Yönelik Çözüm Önerileri Çalıştayı” organize ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen çalıştayda, sektörün önde gelen 48 temsilcisi, 6 masada bir araya gelerek kapsamlı bir değerlendirme süreci yürüttük. Her masada 8 kişinin katılımıyla sürekli fikir alışverişi yapıldı ve bu sürecin sonunda, yerli kazan sektörünün geleceğine yön verecek 54 stratejik başlık belirlendi. Bu başlıklar, sektörün büyümesi, rekabetçi olma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik adımları kapsıyor.
Düşük enerji tüketimi ve emisyon değerleriyle öne çıkan kazanlar, çevre dostu çözümler sunarak sektörün en dikkat çeken yeniliklerinden biri haline geldi. Bu kazanlar, çevresel sürdürülebilirliği desteklerken, aynı zamanda işletme maliyetlerini düşürmeye yardımcı oluyor. Çevre dostu yanma sistemleri, atık ısı geri kazanımı ve düşük NOx emisyonu gibi yenilikler de bu kapsamda öne çıkıyor.
Ulusal ve uluslararası sertifikasyon süreçlerinin daha şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşturulması da öne çıkan başlıklar arasında. Sektördeki firmalar için üretim süreçlerinde kalite, dayanıklılık ve emniyet öncelikli konuların başında geliyor. CE, EAC sertifikası, ASME standartları ve ulusal kalite belgeleri, firmaların yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabetçi olması açısından kritik öneme sahip.
Endüstri 4.0’ın getirdiği yeniliklerle üretim hatları daha öngörülebilir oldu
Endüstri 4.0’ın getirdiği yeniliklerle birlikte, akıllı sensörler, uzaktan izleme sistemleri ve veri analitiği çözümleri sektörde yaygınlaşmış durumda. Bu yenilikler, arıza tahmini, uzaktan izleme ve maliyetlerin düşürülmesi gibi çok önemli avantajlar sağlıyor. Bu sayede, üretim hatları daha akıllı ve öngörülebilir bir hale geliyor. Bunun yanı sıra Ar-Ge, yenilikçilik ve bilgi transferini hızlandıracak, üniversiteler ile sanayi arasındaki iş birliklerinin artırılması gerekiyor. Dayanıklı ve verimli tasarımların peşinde olan firmalar, Ar-Ge çalışmalarıyla yenilikçi çözümler geliştiriyor. Kompozit malzemeler, enerji geri kazanımı sistemleri ve daha hızlı üretim süreçleri, sektördeki başlıca yenilikçi çözümler olarak öne çıkıyor.
Sektörün önemli zorluklarından biri, uluslararası düzenlemelere uyum sağlama ihtiyacı. Bu, firmaların maliyetlerini düşürmesini ve inovasyona daha fazla yatırım yapmalarını gerektiriyor. Ancak, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve artan enerji verimliliği gereklilikleri sektör için yeni fırsatları da beraberinde getiriyor.
Bu dönüşüm sürecine uyum sağlayabilen firmalar, pazar payını artırma şansı yakalayacak. Yapay zeka (AI) ve makine öğrenmesi teknolojilerinin sektörün geleceğini dönüştüreceği öngörülüyor. Bu teknolojiler, üretim süreçlerinin daha öngörülebilir olmasını ve bakım maliyetlerinin düşmesini sağlayacak. Ayrıca, çevre dostu çözümler ve yeşil dönüşümü destekleyen kazanların geliştirilmesi, sektörün önündeki en büyük hedeflerden biri olacak.
Firmaların inovasyona ve Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapması gerekiyor
Kazan ve basınçlı kap sektörü, yeşil teknolojiler, enerji verimliliği ve dijitalleşme ekseninde dönüşüm yaşamaya devam ediyor. Firmaların rekabetçi kalabilmesi için inovasyona ve Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Gelecekte, daha çevreci üretim yöntemleri ve akıllı çözümlerle sektörde büyük değişimlerin yaşanması bekleniyor.
Sektörün geleceğine yön verecek stratejik hedefler
Satış sonrası hizmetler: Müşteri memnuniyetini daha da yükseğe taşıyacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi çözümler sunulması.
Sınırda karbon düzenlemeleri: Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamak amacıyla sınırda karbon düzenlemelerine yönelik stratejiler geliştirilmesi.
Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik: Çevresel sürdürülebilirliği destekleyecek, enerji verimliliğini artıracak ve yeşil üretim süreçlerine geçişi teşvik edecek projelerin hayata geçirilmesi.
Bu stratejik hedefler, yerli kazan sektörünün ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik bir yol haritası sunuyor. Bu hedeflere ulaşmak için sektördeki tüm paydaşların iş birliği yapması, dijitalleşme, çevre dostu üretim ve yenilikçi çözümlere odaklanması büyük önem taşıyor.