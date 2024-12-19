Yerli kazan sektörünün rekabet gücünü artıracak yol haritası belirlendi

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (KBSD) Başkanı Hamdi HOPLAMAZ

KBSD olarak sektörün geliş­mesi adına çok sayıda eği­tim, etkinlik vs. düzenliyo­ruz. Son olarak geçen ay “Kamu ve Özel Sektör Projelerinde Yer­li Ürün Kullanımının Artırılması­na Yönelik Çözüm Önerileri Çalış­tayı” organize ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleş­tirilen çalıştayda, sektörün önde gelen 48 temsilcisi, 6 masada bir araya gelerek kapsamlı bir değer­lendirme süreci yürüttük. Her ma­sada 8 kişinin katılımıyla sürekli fikir alışverişi yapıldı ve bu sürecin sonunda, yerli kazan sektörünün geleceğine yön verecek 54 stratejik başlık belirlendi. Bu başlıklar, sek­törün büyümesi, rekabetçi olma ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri­ne yönelik adımları kapsıyor.

Düşük enerji tüketimi ve emis­yon değerleriyle öne çıkan kazan­lar, çevre dostu çözümler sunarak sektörün en dikkat çeken yenilik­lerinden biri haline geldi. Bu ka­zanlar, çevresel sürdürülebilirliği desteklerken, aynı zamanda işlet­me maliyetlerini düşürmeye yar­dımcı oluyor. Çevre dostu yanma sistemleri, atık ısı geri kazanımı ve düşük NOx emisyonu gibi yeni­likler de bu kapsamda öne çıkıyor.

Ulusal ve uluslararası sertifikas­yon süreçlerinin daha şeffaf ve gü­venilir bir yapıya kavuşturulma­sı da öne çıkan başlıklar arasında. Sektördeki firmalar için üretim süreçlerinde kalite, dayanıklılık ve emniyet öncelikli konuların ba­şında geliyor. CE, EAC sertifikası, ASME standartları ve ulusal kali­te belgeleri, firmaların yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabetçi ol­ması açısından kritik öneme sahip.

Endüstri 4.0’ın getirdiği yeniliklerle üretim hatları daha öngörülebilir oldu

Endüstri 4.0’ın getirdiği yeni­liklerle birlikte, akıllı sensörler, uzaktan izleme sistemleri ve veri analitiği çözümleri sektörde yay­gınlaşmış durumda. Bu yenilik­ler, arıza tahmini, uzaktan izle­me ve maliyetlerin düşürülmesi gibi çok önemli avantajlar sağlı­yor. Bu sayede, üretim hatları da­ha akıllı ve öngörülebilir bir hale geliyor. Bunun yanı sıra Ar-Ge, yenilikçilik ve bilgi transferini hızlandıracak, üniversiteler ile sanayi arasındaki iş birliklerinin artırılması gerekiyor. Dayanıklı ve verimli tasarımların peşinde olan firmalar, Ar-Ge çalışmala­rıyla yenilikçi çözümler geliştiri­yor. Kompozit malzemeler, enerji geri kazanımı sistemleri ve daha hızlı üretim süreçleri, sektördeki başlıca yenilikçi çözümler olarak öne çıkıyor.

Sektörün önemli zorlukların­dan biri, uluslararası düzenleme­lere uyum sağlama ihtiyacı. Bu, firmaların maliyetlerini düşür­mesini ve inovasyona daha fazla yatırım yapmalarını gerektiriyor. Ancak, yeşil dönüşüm, dijitalleş­me ve artan enerji verimliliği ge­reklilikleri sektör için yeni fırsat­ları da beraberinde getiriyor.

Bu dönüşüm sürecine uyum sağla­yabilen firmalar, pazar payını ar­tırma şansı yakalayacak. Yapay zeka (AI) ve makine öğrenmesi teknolojilerinin sektörün gelece­ğini dönüştüreceği öngörülüyor. Bu teknolojiler, üretim süreçleri­nin daha öngörülebilir olmasını ve bakım maliyetlerinin düşmesi­ni sağlayacak. Ayrıca, çevre dostu çözümler ve yeşil dönüşümü des­tekleyen kazanların geliştirilmesi, sektörün önündeki en büyük he­deflerden biri olacak.

Firmaların inovasyona ve Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapması gerekiyor

Kazan ve basınçlı kap sektörü, yeşil teknolojiler, enerji verimli­liği ve dijitalleşme ekseninde dö­nüşüm yaşamaya devam ediyor. Firmaların rekabetçi kalabilmesi için inovasyona ve Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Gelecekte, daha çevreci üretim yöntemleri ve akıllı çözümlerle sektörde büyük değişimlerin ya­şanması bekleniyor.

Sektörün geleceğine yön verecek stratejik hedefler

Satış sonrası hizmetler: Müşteri memnuniyetini daha da yükseğe taşıyacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi çözümler sunulması.

Sınırda karbon düzenlemeleri: Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamak amacıyla sınırda karbon düzenlemelerine yönelik stratejiler geliştirilmesi.

Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik: Çevresel sürdürülebilirliği destekleyecek, enerji verimliliğini artıracak ve yeşil üretim süreçlerine geçişi teşvik edecek projelerin hayata geçirilmesi.

Bu stratejik hedefler, yerli kazan sektörünün ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik bir yol haritası sunuyor. Bu hedeflere ulaşmak için sektördeki tüm paydaşların iş birliği yapması, dijitalleşme, çevre dostu üretim ve yenilikçi çözümlere odaklanması büyük önem taşıyor.