Yerli kozmetik girişiminden 35 ülkeye 25 ürün ihracatı
The Purest Solutions, kuruluşunun 4. yıl dönümünü Feriye Yalı’da düzenlediği Solutions Days etkinliği kapsamında yaklaşık 400 kişinin katılımıyla kutladı.
Sevilay ÇOBAN
Kozmetik sektör profesyonelleri, proje ortakları, marka temsilcileri, The Purest Solutions çalışanları, Yönetim Kurulu ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; jazz konseri, ürün uygulamaları, sahne şovları düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte, temiz içerikli ürünlerin cilt sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine ve sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapıldı.
“Sürdürülebilir ve temiz içerik üretmek önemli”
The Purest Solutions Marka Müdürü Nurdan Duygu Yıldırım, Solutions Days etkinliğinin portföydeki 25 farklı ürünün sergilendiği önemli bir platform haline geldiğini belirterek, “Markamız, 35'ten fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla, yüksek kaliteli ve güvenli ürün seçeneklerini ortaya koyuyor.
Kozmetikte sürdürülebilir ve temiz içerik üretmek hem çevresel hem de sağlık açısından büyük önem taşıyor. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Solutions Days, bizim için sadece bir etkinlik değil, kullanıcılarımızla daha yakın temas kurduğumuz, sürdürülebilirliği ve temiz içerikli ürünleri derinlemesine ele aldığımız özel bir kampanya.
Her yıl ağustos ayında düzenlediğimiz bu kampanya, kullanıcılarımıza parlamak için bir fırsat sunuyor. Bu yıl, etkinliğimizde kullanıcılarımızla daha yoğun bir iletişim kurarak, sürdürülebilirlik konusunu daha çok konuşma fırsatını yakaladık” dedi.
Yıldırım, The Purest Solutions’ın 2020 yılında Alim Ozan Evliyaoğlu ve Hazal Evliyaoğlu tarafından doğaya saygılı, temiz içeriklere ve sosyal sorumluluğa değer veren bir vizyonla kurulduğunu anımsatarak, “Bu vizyon, markanın temel değerleri olan ‘Az ama Öz İçerik, Temiz Marka, Efektif Formülasyon, Cilt Bakım Uzmanlığı, Paylaşım Odaklılık’ şeklindedir. 25'ten fazla farklı cilt bakım ürünüyle 35'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.