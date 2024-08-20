Yerli kozmetik girişiminden 35 ülkeye 25 ürün ihracatı

Sevilay ÇOBAN

Kozmetik sektör profesyonelleri, proje ortakları, marka temsilcileri, The Purest Solutions çalışanları, Yönetim Kurulu ve basın mensup­larının katılımıyla gerçekleşen et­kinlikte; jazz konseri, ürün uygula­maları, sahne şovları düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkin­likte, temiz içerikli ürünlerin cilt sağlığı üzerindeki olumlu etkileri­ne ve sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapıldı.

“Sürdürülebilir ve temiz içerik üretmek önemli”

The Purest Solutions Marka Müdürü Nurdan Duygu Yıldırım, Solutions Days etkinliğinin port­föydeki 25 farklı ürünün sergilen­diği önemli bir platform haline geldiğini belirterek, “Markamız, 35'ten fazla ülkeye gerçekleştir­diği ihracatla, yüksek kaliteli ve güvenli ürün seçeneklerini ortaya koyuyor.

Kozmetikte sürdürüle­bilir ve temiz içerik üretmek hem çevresel hem de sağlık açısından büyük önem taşıyor. Bu yıl ikin­cisini düzenlediğimiz Solutions Days, bizim için sadece bir etkin­lik değil, kullanıcılarımızla daha yakın temas kurduğumuz, sür­dürülebilirliği ve temiz içerikli ürünleri derinlemesine ele aldı­ğımız özel bir kampanya.

Her yıl ağustos ayında düzenlediğimiz bu kampanya, kullanıcılarımıza par­lamak için bir fırsat sunuyor. Bu yıl, etkinliğimizde kullanıcıları­mızla daha yoğun bir iletişim ku­rarak, sürdürülebilirlik konusu­nu daha çok konuşma fırsatını ya­kaladık” dedi.

Yıldırım, The Purest Soluti­ons’ın 2020 yılında Alim Ozan Evliyaoğlu ve Hazal Evliyaoğlu tarafından doğaya saygılı, temiz içeriklere ve sosyal sorumluluğa değer veren bir vizyonla kuruldu­ğunu anımsatarak, “Bu vizyon, markanın temel değerleri olan ‘Az ama Öz İçerik, Temiz Marka, Efektif Formülasyon, Cilt Bakım Uzmanlığı, Paylaşım Odaklılık’ şeklindedir. 25'ten fazla farklı cilt bakım ürünüyle 35'ten fazla ülke­ye ihracat gerçekleştiriyoruz” di­ye konuştu.