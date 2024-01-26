Yerli markalar yen ürünler le dünya vitrinine çıktı

Dünyanın mobilyası İstanbul’da buluştu. Dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmalarından olan ve 3 milyar dolarlık iş hacmi yaratması beklenen IIFF-İstanbul Mobilya Fuarı, iki ayrı merkezde tek fuar olarak kapılarını açtı.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ve Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) işbirliği ile düzenlenen fuara 150’den fazla ülkeden binden fazla firma, 3 bini aşkın markasıyla katılıyor. 200 bin ziyaretçi beklenen fuarda, Türk mobilya sektörünün öncü markaları da 28 Ocak tarihine kadar yeni ürün ve tasarımlarını yerli ve yabancı alıcıların beğenisine sunacak. Markalar, özellikle yenilikçi ve fonsiyonel ürünlerini sergileyecek.

Kelebek Mobilya’dan Karim imzalı ürünler

Konsept mağazaları ve yenilikçi tasarımlarıyla 88 yıldır kullanıcılarına mobilya deneyimi yaşatan Kelebek Mobilya, 2023 yılında başlattığı Global Tasarım Vizyonuyla Kelebek tasarımcıları tarafından hazırlanan yepyeni koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Geçtiğimiz yıl lansmanı yapılan dünyaca ünlü tasarımcı ve küratör Karim Rashid iş birliği kapsamında Kelebek için özel olarak tasarlanan “Karim” imzalı “Flytopia Collection” Kelebek ürünlerinin ilkleri, Kelebek standında sergileniyor. Kelebek Mobilya Genel Müdürü Tolga Kaya, “2023’teki İstanbul Mobilya Fuarı kapsamında Kelebek Mobilya olarak ihracat anlamında çok ciddi ziyaretçi sayısına ulaşmıştık. Bu sene de aynı ivmeyi yakalayacağımıza hiç şüphem yok. Geçtiğimiz günlerde Köln Mobilya Fuarı’ndan da büyük başarılarla döndük. Fakat İstanbul Mobilya Fuarı bizim için ayrı bir öneme sahip” dedi.

Doğtaş, fuarda tasarımın ustalığına davet ediyor

Türkiye’nin global mobilya markası Doğtaş, dünyanın en önemli mobilya fuarlarından biri olan IIFF 2024 İstanbul Mobilya Fuarı’nda tasarımın ve ustalığın buluştuğu yeni koleksiyonları ile öne çıkmayı hedefliyor. 2024 fuarı kapsamında öne çıkacak yeni ve trend belirleyen ürün koleksiyonlarının yanında özel ustalık gerektiren ürünlerle de dikkatleri üzerine çekecek.

Özellikle Avrupa ve Amerika kıtalarından yoğun ziyaretçi bekleyen Doğtaş, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren ürünleriyle öne çıkacak. Doğtaş, yatak odası takımlarından yemek odalarına, koltuk takımlarından genç odalarına, oturma odalarından, genç odalarına ve ev dekorasyonunu tamamlayan aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesini sergiliyor.

Lova Yatak, yeni uyku gruplarıyla atağa kalkmaya hazırlanıyor

Doğanlar Mobilya markalarından Lova Yatak, dünya mobilya sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan IIFF 2024 İstanbul Mobilya Fuarı’nda 2024 sonbahar & kış ev tekstili kreasyonları, yeni ev kozmetiği ürünleri ve yeni uyku grubu ürünlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Lova Yatak, vücut yapısı ve uyuma alışkanlıklarına uygun alışkanlıklarına özel tasarlanmış yatak seçenekleri sunmayı amaçlıyor. Özellikle uyuma alışkanlıklarına odaklanan Lova Yatak, Ar-Ge çalışmaları sonucu ürettiği yeni ürünlerini de bu fuarda tanıtıyor. Lova Yatak Genel Müdür Yardımcısı Erim Tamer, “Lova Yatak olarak 28 Ocak 2024 tarihine kadar İstanbul Fuar Merkezi, IIFF 2024 İstanbul Mobilya Fuarı’nda tüm ekibimizle yerimizi aldık” dedi.

Enza Home, ilk global mağazasını Moskova’da açmayı planlıyor

Enza Home, fuarda ödüllü tasarımların yer aldığı Vision serisi ve ünlü tasarımcılarla birlikte tasarladığı, farklı kültürlerden ilham alan global koleksiyonunu tanıtacak. Sektör profesyonelleri fuarda Enza Home’un kişiselleştirilebilen ve müşterinin taleplerine bağlı olarak geliştirilen yeni, akıllı teknolojileri kullanan ürünlerini de deneyimleme fırsatını yakalayacak.

Enza Home, 2024 yılında koleksiyonunu Tasarım Ekibinin trendlere öncülük eden, özgün tasarımları ile dünyaca ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan ürünleriyle zenginleştirmeye devam edecek. Marka, 2024 yılında 15 farklı tasarım ofisi ile işbirliği yapacak. Ayrıca yeni global konseptini yansıtan ilk global mağazasını da önümüzdeki günlerde Moskova’da açacak.

Armis, özel amaçlı ürünleriyle tüm ihtiyaçlara cevap verecek

Trendleri ve çağdaş üretim tekniklerini yakından takip ederek son teknolojik makine parkurunda, yatak, baza, başlık üretimi gerçekleştiren Armis, kullanıcılarının tüm ihtiyacına yanıt vermeyi hedefliyor. İnovatif ürünlerin yanı sıra çok amaçlı yatak grubu ile otel ve hastaneler için de özel üretim yapan Armis, mullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt veren ürünlerinin yanı sıra ev tekstili ve döşemeli ürün grupları ile fuarda yerini aldı.

2023 yılı içerisinde satış nokta sayısını 200’ün üzerine çıkardıklarını belirten Acme Holding Başkanı Tolga Batallı, 2024 yılında da bu sayıyı 400’ün üzerine çıkarmak istediklerini söyledi. İhracat ağını 40 ülkenin üzerine çıkararak uluslararası alanda varlığını daha da güçlendirdiklerini söyleyen Batallı, “Balkanlar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Orta Avrupa'da ihracat ağımızı güçlendirerek, büyümeyi destekleyeceğiz” dedi.

Divanev’in ürün portföyü yenilendi

Divanev, yılın tasarım ve dekorasyon trendlerinden ilham alarak art deco, country ve luxury stillerini Divanev modernliği ile yorumlayarak geliştirdiği 2024 yeni koleksiyonlarını, yenilikçi ve fonksiyonel ürünlerini İstanbul Mobilya Fuarı’nda tanıtılıyor. 2023’te ürün portföyünün yüzde 40’ını yenileyen Divanev’in bu değişimi, 2024 yılında da hız kesmeden devam edecek. Yataş Grup güvencesi ile Türkiye ve dünyada 100’ü aşkın satış noktası bulunan Divanev, yurt içinde ilçelere kadar yayılma stratejisi doğrultusunda yeni yatırım fırsatları sunmayı hedeflerken yurt dışı pazarlarda da büyümeyi planlıyor.

Kilim, ihracatta yeni pazar araştırmak için kolları sıvadı

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi olmak üzere iki ayrı noktada düzenlenecek fuarda, Kilim, son dönemde kullanıcılarıyla buluşturduğu Mayra, Merlin, Pastel, Piedra ve Vega’nın koltuk takımı, yemek odası takımı, yatak odası takımı, köşe takımı ve uzanmalı köşe takımı ile katılıyor. Kilim, fuarda yeni ihracat rotası için pazar araştırması da yapacak.

Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinden dolayı üretim maliyetleriyle birlikte fiyatların artmasının, sektör için olumsuzluk olarak göze çarptığını söyledi Şahin, “Buna karşın ülkemizin mobilya ihracatındaki başarısıyla dünyada yedinciliğe yükselmesi de yeni hedeflere odaklanmak bakımından sektörümüzü mutlu etti. Özellikle pandemi sonrasında bu alana yatırım yapan ve dünyaca ünlü fuarlarda boy gösteren yerli firmaların hedeflerine somut olarak ulaşması, sektörün geleceği adına umut verici.

Kilim Mobilya misyonuyla güncel trendler ve müşteri beklentilerine cevap veren tasarımlara imza atan bir marka olarak fuarda geniş bir yelpazeyle yer alıyoruz. Hem kendi ürünlerimizi sektöre tanıtacak hem de mobilyalardaki güncel trendlere dair yenilikleri görme fırsatı yakalayıp ihracat stratejimizi planlayacağız. Hedefimiz, Türkiye’nin 2028 yılında dünya mobilya pazarında beşinciliğe yükselmesi ve 12 milyar dolar ihracat gerçekleştirmesi için en çok katkı sağlayan firmalar arasında yer almak” dedi.

Yataş Bedding, yeni konsept mağazasını tanıtıyor

Yataş Bedding, fuardaki standında 46 yıllık uyku uzmanlığı ve tecrübesiyle iyi kurgulanmış müşteri yolculuğunu harmanlayarak “uyku dünyasını” sahiplenen ve pazarda fark yaratan yeni mağaza konseptini tanıtıyor. Fuar süresince Yataş Uykusu’nu ziyaretçilerle tanıştıran Yataş Bedding, sadece ürünleri değil, aynı zamanda kaliteli uyku ve estetik anlayışıyla unutulmaz bir müşteri deneyimi sunan rafine bir atmosferi de ziyaretçilerle buluşturacak. Yeni mağaza konsepti içinde uyku dünyasına ait bir çok yeni ürünü de sergileyecek olan Yataş Bedding, global pazarlar için hazırladığı ürün portföyünü de ziyaretçilere sunuyor. Tüm dünyada sürdürülebilirlik ve doğallık temasının yükselişine paralel Yataş Bedding, yeni organik beyaz tekstil ürünleriyle birlikte yeni doğal yatağı Natura Rest’in de fuarda tanıttı.

Puffy yeni inovatif yatakları ile fuarda

Puffy markası İstanbul Mobilya Fuarı’nda inovatif ve tasarımlarıyla ön plana çıkan ürünlerinin yanında, “Siz uyurken yatağınız size uysun, ister sıcak ister soğuk olsun” mottosuyla ürettiği inovatif yatağı Techno Therm’i ziyaretçilerinin beğenisine sundu. Dünyada bir ilk olan Techno Therm yatak, soğuk havalarda uzaktan cep telefonuyla ısı ayarı yapılmasının yanı sıra tek yüzeyde iki tarafının farklı derecelerde ısıtılmasına olanak sağlıyor. Puffy’nin fuarda tanıtacağı en yeni inovatif ürünü ise hem profesyonel hem de amatör olarak spor yapanlara özel olarak geliştirilen Winners’ Sleep yatak olacak. Winners’ Sleep yatak, özellikle spor yapanların uyku ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı.