“Yerli mobilyacı hammaddeye ulaşamazken Çin’e 7. ihracat treni yola çıktı”

Türk mobilya sektörünün yaşadığı hammadde sorununa ilişkin açıklamaya yapan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, son olarak Çin’e bir tren dolusu MDF kaplı levha yükünün ihraç edilmesini hayretle karşıladıklarını söyledi.

Sorunlarına ilişkin son olarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Balcı, hammadde ihracatına kota getirilmesi konusunda devletten destek beklediklerini aktardı.

Yaklaşık 36 bin üreticinin yer aldığı mobilya sektöründe ciddi bir hammadde kriziyle karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Balcı, “Bu konuda çeşitli girişimlerde bulunduk. Yerli üreticilerle görüşmeler gerçekleştirdik ve çeşitli sözler aldık. Ama üzüntüyle görüyoruz ki aynı gemide olduğumuz sektörel paydaşlarımız yerli üreticiyi görmezden geliyorlar. Dünyada en büyük rakibimiz olan Çin’e bir tren dolusu MDF kaplı levha ihraç ediliyor. Halbuki aynı ürünü bize satmış olmasalar üreteceğimiz katma değerli ürünleri hem yurt içindeki tüketicilerimize hızlı terminle ulaştırabiliriz hem de ihracatla yurt dışına satışını gerçekleştirebiliriz.” şeklinde konuştu.

“Ürün temini ve uygun fiyata satış noktasında destek bekliyoruz”

Sektör olarak ekonomiyi domine eden sanayiler arasında yer aldıklarını ifade eden Balcı, pandemiye ve içinde bulundukları tüm sıkıntılara rağmen üretimde fire vermeden faaliyetlerini sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Hammadde ithal etmenin yeterince maliyetli ve yaşan konteyner krizi nedeniyle de siparişlerin ellerine ulaşmasının oldukça vakit aldığını belirten Balcı, “Bizim daha önce yaptığımız milli çağrıyı tekrar ediyoruz. Bu vesileyle tekrar seslenmek istiyorum. Hammadde üreticilerinin yaşadığımız bu zorlu günlerde ihracata ağırlık verdikleri kadar yerli üreticiye de ürün temini ve uygun fiyata satış noktasında büyük bir destek vermelerini bekliyoruz. Hammaddeyi katma değeri yüksek bir mobilya ürünü olarak ihraç etmek ülkemizin kilogram başına ihracat payını da artıracak ve en nihayetinde tedarikçisiyle, üreticisiyle ve satıcısıyla birlikte mobilya sanayi kazanacaktır.” değerlendirmesini yaptı.