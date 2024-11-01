Yerli muz üretiminde ‘fahiş fiyat’ riski

Meryem KARADAĞ

Muz üreticilerinin girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğuna, fahiş fiyat dengesizliğine değinen Anamur Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, “2022’ den 2023’e geçerken Anamur’da muz üretimimiz 100 bin ton düştü. Muz şu an dalında 26 TL civarında satılıyor.

Girdi maliyetleri çok yüksek yani muz üretimindeki üreticilerimiz normal piyasadan çok tedirgin üretici ürettiği ürününü hak ettiği fiyata satamıyor, tüketicide hak ettiği fiyata ürünü yiyemiyor arada müthiş derecede bir fiyat dalgalanması var. Benim en büyük endişem ileriki günlerde biz yerli muzu bulamaya biliriz. Şuan da Türkiye’de muz tüketiminin yüzde 100’nü üreten ülke dışa bağımlılığı kalkan bir ülke bu sistem bu şekilde gittiği müddetçe tekrar eski düzene dönecek ithal duruma geleceğiz” diye konuştu.

Muzda sanayi üretimine geçilmeli

Muzun gün geçtikçe sıkıntıya giden bir ürün olduğunu vurgulayan Gümüş, “Biz de muz üretimi yüzde 80 -90 örtü altında yapıyoruz örtü altının maliyetleri de oldukça fazla. Muzun sanayisine ağırlık vermeliyiz. Şu anda dünyada muzun unu, cipsi, dondurulmuş kullanıyor ama biz bunları yapamıyoruz. Bu nedenle devletimiz muzun sanayisi konusunda teşvikler vermeli. Bunun üzerinde bir çalışma yapmalı” dedi.