Yerli savunmada ‘oyun değiştirici’ teknolojiler

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı dola­yısıyla İstanbul Fuar Merke­zi’ndeki düzenlenen Milli Sa­vunma Bakanlığı’nın (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısında, savunma sanayi vizyonuna ilişkin bilgiler pay­laşıldı.

Açıklamada, uzun yıl­lardır sürdürülen Ar-Ge faa­liyetleri neticesinde Bakanlık bünyesinde kritik üretim alt­yapıları, ileri teknoloji labora­tuvarları ve yüksek hassasiyet­li üretim kabiliyetine sahip te­sisler oluşturulduğu aktarıldı. Türkiye’nin milli füzesi Yıldı­rımhan’da kullanılan Asimet­rik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı ya­kıtların MSB Ar-Ge merkezi ta­rafından yerli imkânlarla üre­tildiği belirtildi.

Güçhan tur­bo-fan jet motorunun da tüm bileşenleri Milli Savunma Ba­kanlığı Araştırma Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen ve tamamen yerli imkânlarla üretilen yüksek itki gücüne sa­hip milli bir jet motoru olduğu bilgisi verildi. 42 bin lbf (paund kuvvet) itki gücüne sahip mo­tordan bugüne kadar toplam 6 adet motor üretildiği, motorla­rın kalifikasyon testlerinin bu yıl içerisinde gerçekleştirilme­sinin planlandığı kaydedildi.

Öte yandan İspanya'nın, ABD yapımı F-35 savaş uçak­larını satın alma seçeneği­nin reddedilmesinin ardın­dan Türkiye’nin geliştirdiği KAAN savaş uçağı programı­na yöneldiğini duyuruldu. İs­panya merkezli El Espanol’a göre, Madrid yönetimi alter­natif beşinci nesil savaş uçağı arayışına girdi. Bu kapsamda Türkiye’nin geliştirdiği KA­AN savaş uçağı programının, Ankara ile Madrid arasındaki görüşmelerin merkezine yer­leştiği belirtildi.

Robotik üretim hattı için İtalyan ortak

Baykar, İtalyan Gruppo Esea şirketiyle robotik çözümler­le otomasyonlu montaj hattı sözleşmesi imzaladı. Sözleş­mede imzalar Haluk Bayraktar ve Gruppo Esea Üst Yöneticisi (CEO) Alessandro Liberatore tarafından atıldı. Bayraktar, tö­rendeki konuşmasında, Grup­po Esea ile yaptıkları anlaşma­nın geliştirdikleri insansız ha­va aracı teknolojilerinin seri imalat hatlarının kurulmasına yönelik bir anlaşma olduğunu belirtti. Liberatore de bu söz­leşmenin aynı zamanda Türki­ye ve İtalya arasındaki işbirli­ğinin de bir kanıtı olduğunu ifa­de etti.

PAMİR 4x4 göreve hazır

BMC Yönetim Kurulu Başka­nı Fuat Tosyalı, fuarda ilk kez görücüye çıkarılan PAMİR 4x4 aracının teslimata hazır oldu­ğunu belirterek, aracın saha­daki yeni ihtiyaçlara cevap ver­mek üzere geliştirildiğini söy­ledi. Tosyalı, “Türkiye’de terör atmosferinin dağılmasıyla be­raber artık kuvvetlerimizin sa­hada kullanacakları, hem perso­nel hem yükü daha çevik olarak taşıyacakları zırhsız hafif araç ihtiyacı ortaya çıktı. Bunu karşı­lamak üzere PAMİR 4x4 aracı­mızı geliştirdik. Hem daha eko­nomik, hafif hem personel hem de hafif yük taşımada, sahada, arazide, her koşulda çok pratik bir ulaşım aracı olacak” dedi.

Sarsılmaz, 2026’da ihracat hedefini üç katına çıkardı

Sarsılmaz Dış Ticaret Ge­nel Müdürü Nuri Kızıltan, Fu­ar kapsamında İspanya’nın ün­lü kule firması Escribano ile stratejik bir iş birliği anlaşması yaptıklarını ifade ederek, “İs­panya’da dünyanın en büyük kule üreticilerinden biri olan Escribano ile bir anlaşma yap­tık. Artık makineli tüfeklerini ve TR Mekatronik’in ürettiği topları bizden alarak ürünle­rin üstüne takmaya karar veril­di.

Büyük bir iş birliği olacak" dedi. İhracatla büyümek için 2026’da çok büyük bir hamle yapacaklarını belirten Kızıltan, “Bir yıl önceye göre üç kat hede­fimizi koyduk ve bu hedef doğ­rultusunda da ilk çeyrekte bu­nu büyük ölçüde başaracağımız ortaya çıktı. 2025’ten 2026’ya hedefimizi üç katına çıkardık. Geçmişte iki katını başarmış­tık, şimdi çıtayı daha yukarı koyduk. 2030 hedeflerimiz ise çok daha yüksek rakamları kap­sıyor” diye konuştu.

STM’den Mavi Vatan’a insansız derinlik gücü: TENGİZ

Türk savunma sanayiinin kritik oyuncularından STM, Otonom İnsansız Sualtı Araç­ları ailesinin en büyük platfor­mu olan ‘TENGİZ’i ilk kez ka­muoyuna tanıttı. Ekstra Bü­yük Sınıf İnsansız Sualtı Aracı (XLUUV) kategorisinde geliş­tirilen TENGİZ, 400 metreyi aşan görev derinliği ve 20 gü­nü geçen operasyon süresiyle dikkat çekti.

11,2 metre uzun­luğa ve 17,8 ton deplasmana sa­hip platform; istihbarat, keşif, denizaltı savunma harbi, mayın operasyonları ve kritik altyapı güvenliği gibi çok sayıda göre­vi insan unsuru olmadan icra edebilecek. STM Genel Müdü­rü Özgür Güleryüz, TENGİZ’in konvansiyonel denizaltıların gerçekleştirdiği birçok kritik görevi yüksek otonomiyle yeri­ne getirebileceğini belirterek, “Türkiye’nin sualtındaki tek­nolojik egemenliğini perçin­leyecek” değerlendirmesinde bulundu.

Platformun en dikkat çeken özelliklerinden biri ise ‘ana gemi’ konsepti oldu. TEN­GİZ, STM’nin geliştirdiği NE­TA 300 insansız sualtı aracını ve ALPAGUT akıllı mühimmat sistemini taşıyıp sualtından fırlatabiliyor. ADVENT komu­ta kontrol mimarisiyle ağ mer­kezli harp konseptine entegre çalışan sistem, uydu haberleş­mesi üzerinden veri aktarımı da sağlayabiliyor.

TÜRKSAT’tan uydu destekli “Robotik Platform”

TÜRKSAT AŞ Genel Mü­dürü Ahmet Hamdi Atalay, te­mel teknolojileri kullanarak ihtiyaç duyulan çeşitli alanlar­da kesintisiz ve sürekli iletişi­mi sağlamayı amaçlayan farklı teknolojiler üzerinde çalıştık­larını, bunlardan birinin de Ro­botik Platform olduğunu bildir­di.

Atalay, platformun ağırlıklı olarak afet bölgeleri ve haber­leşme imkanının bulunmadığı yerlerde belli süreler için kul­lanılabilecek bir mobil sistem olduğunu anlattı.Bunun savun­ma alanı için de geçerli olduğu­nu vurgulayan Atalay, “Ayrıca, sistemimiz askeri birliklerimi­zin hareket halinde olduğu ve haberleşme imkanının bulun­madığı yerlerde onların haber­leşmesini sağlayacak bir plat­form” dedi.

CANiK M3 FALCON’da ihracat başladı

Samsun Yurt Savunma (SYS) tarafından dron ve insansız ha­va araçlarının (İHA) imhası amacıyla geliştirilen, helikop­terlere entegre şekilde kullanı­lan ağır makineli tüfek CANiK M3 FALCON hakkında bilgi ve­ren SYS Yönetim Kurulu Baş­kanı Zafer Aral, “CANiK M3 FALCON, tamamen dronlara karşı, şahit tipi dronlara karşı helikopterlerden dronları ber­taraf etme üzere tasarlanmış bir dizayn. Şu anda etkin olarak kullanılıyor. İlk sevkiyatlar Pa­kistan ve Azerbaycan’a yapıldı” diye konuştu.

GÖKBÖRÜ ilk kez vitrine çıktı

Elektroland Defence Ge­nel Müdürü Ferhat Uğur, SA­HA 2026’da milli imkânlarla geliştirilen yerli ve çok maksat­lı insansız kara aracı GÖKBÖ­RÜ’nün ilk kez vitrine çıktığı­nı söyledi. Saatte 30 kilomet­re hıza ulaşabilen GÖKBÖRÜ, 800 kilogram taşıma kapasite­sine sahip bulunuyor. Yüzde 70 dik eğim ve yüzde 45 yan eğim­de görev yapabilen GÖKBÖ­RÜ, ön, arka, sağ ve sol bağımsız teker grupları sayesinde zorlu arazi koşullarında yüksek ha­reket kabiliyeti sunuyor. Uğur, GÖKBÖRÜ’ye yurt dışından ta­lep olduğunu dile getirdi.

Hava taarruzunda yeni nesil sistemler

Aselsan ise fuarda hava taarruzunda ‘oyun değiştirici’ olarak nitelendirilen FULMAR 500A radarını ve TOLUN mühimmat ailesinin 3 farklı varyasyonunu tanıttı. AKINCI ve AKSUNGUR gibi insansız hava araçlarına entegre edilmek üzere geliştirilen FULMAR 500A, aynı anda kara, hava ve deniz hedeflerini tespit ve takip edebiliyor. AESA radar mimarisi sayesinde yüksek tarama hızı ve düşük tepki süresi sunan sistem; SAR görüntüleme, hareketli kara hedefi takibi ve bulut altı görüntüleme gibi kabiliyetleriyle öne çıktı.

Tanıtıma katılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, “SİHA’larımız artık mükemmel bir kombinasyonla uzaktan teşhis ederek, gerçek hard kill yapmaya giden süreci tek başına yapabilecek yetenekleri kazanacak. Dolayısıyla oyun değiştirici bir model oluşuyor. Hayal gücümüzü zorlayan yerlere nasıl geldiğimizin bir kanıtı bu. Silahlı Kuvvetler olarak bunun hakkını vermek bizim boynumuzun borcu ve bunu yerine getireceğiz.” dedi.

TÜBİTAK’tan SAHA 2026’da 14 imza

SAHA 2026’nın ikinci gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla TÜBİTAK ile paydaş kurum ve kuruluşlar arasında tesis edilen işbirliklerin somut bir göstergesi olarak TÜBİTAK SAHA İmza Töreni düzenlendi. Törende, “Milli Teknoloji Hamlesi” doğrultusunda 14 stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.

ASELSAN ile TÜBİTAK UZAY arasında “Yüksek Çözünürlüklü Takım Uydu Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Aselsan Dönüölçer Ekipmanı Tedarik Sözleşmesi” yapıldı. ROKETSAN ile TÜBİTAK UZAY arasında uydu ve uzay teknolojileri alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik “Uzay Teknolojilerine Yönelik Çerçeve İş Birliği Protokolü” imzalandı.