Yerli savunmada ‘oyun değiştirici’ teknolojiler
İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2026’nun üçüncü gününde Türk savunma sanayii, karadan denizaltına oradan da havaya uzanan yeni nesil sistemlerini vitrine çıkardı. MSB tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında Türkiye’nin milli füzesi YILDIRIMHAN için yerli yakıt vurgusu yapıldı. Savunma teknolojileri alanında gelinen nokta da fuar alanını dolduran ziyaretçilerin dikkatini çekerken, İspanya'nın F-35 yerine KAAN'a yönelmesi gündeme oturdu.
Hayati ARIGAN
SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı dolayısıyla İstanbul Fuar Merkezi’ndeki düzenlenen Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısında, savunma sanayi vizyonuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Açıklamada, uzun yıllardır sürdürülen Ar-Ge faaliyetleri neticesinde Bakanlık bünyesinde kritik üretim altyapıları, ileri teknoloji laboratuvarları ve yüksek hassasiyetli üretim kabiliyetine sahip tesisler oluşturulduğu aktarıldı. Türkiye’nin milli füzesi Yıldırımhan’da kullanılan Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtların MSB Ar-Ge merkezi tarafından yerli imkânlarla üretildiği belirtildi.
Güçhan turbo-fan jet motorunun da tüm bileşenleri Milli Savunma Bakanlığı Araştırma Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen ve tamamen yerli imkânlarla üretilen yüksek itki gücüne sahip milli bir jet motoru olduğu bilgisi verildi. 42 bin lbf (paund kuvvet) itki gücüne sahip motordan bugüne kadar toplam 6 adet motor üretildiği, motorların kalifikasyon testlerinin bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.
Öte yandan İspanya'nın, ABD yapımı F-35 savaş uçaklarını satın alma seçeneğinin reddedilmesinin ardından Türkiye’nin geliştirdiği KAAN savaş uçağı programına yöneldiğini duyuruldu. İspanya merkezli El Espanol’a göre, Madrid yönetimi alternatif beşinci nesil savaş uçağı arayışına girdi. Bu kapsamda Türkiye’nin geliştirdiği KAAN savaş uçağı programının, Ankara ile Madrid arasındaki görüşmelerin merkezine yerleştiği belirtildi.
Robotik üretim hattı için İtalyan ortak
Baykar, İtalyan Gruppo Esea şirketiyle robotik çözümlerle otomasyonlu montaj hattı sözleşmesi imzaladı. Sözleşmede imzalar Haluk Bayraktar ve Gruppo Esea Üst Yöneticisi (CEO) Alessandro Liberatore tarafından atıldı. Bayraktar, törendeki konuşmasında, Gruppo Esea ile yaptıkları anlaşmanın geliştirdikleri insansız hava aracı teknolojilerinin seri imalat hatlarının kurulmasına yönelik bir anlaşma olduğunu belirtti. Liberatore de bu sözleşmenin aynı zamanda Türkiye ve İtalya arasındaki işbirliğinin de bir kanıtı olduğunu ifade etti.
PAMİR 4x4 göreve hazır
BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, fuarda ilk kez görücüye çıkarılan PAMİR 4x4 aracının teslimata hazır olduğunu belirterek, aracın sahadaki yeni ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirildiğini söyledi. Tosyalı, “Türkiye’de terör atmosferinin dağılmasıyla beraber artık kuvvetlerimizin sahada kullanacakları, hem personel hem yükü daha çevik olarak taşıyacakları zırhsız hafif araç ihtiyacı ortaya çıktı. Bunu karşılamak üzere PAMİR 4x4 aracımızı geliştirdik. Hem daha ekonomik, hafif hem personel hem de hafif yük taşımada, sahada, arazide, her koşulda çok pratik bir ulaşım aracı olacak” dedi.
Sarsılmaz, 2026’da ihracat hedefini üç katına çıkardı
Sarsılmaz Dış Ticaret Genel Müdürü Nuri Kızıltan, Fuar kapsamında İspanya’nın ünlü kule firması Escribano ile stratejik bir iş birliği anlaşması yaptıklarını ifade ederek, “İspanya’da dünyanın en büyük kule üreticilerinden biri olan Escribano ile bir anlaşma yaptık. Artık makineli tüfeklerini ve TR Mekatronik’in ürettiği topları bizden alarak ürünlerin üstüne takmaya karar verildi.
Büyük bir iş birliği olacak" dedi. İhracatla büyümek için 2026’da çok büyük bir hamle yapacaklarını belirten Kızıltan, “Bir yıl önceye göre üç kat hedefimizi koyduk ve bu hedef doğrultusunda da ilk çeyrekte bunu büyük ölçüde başaracağımız ortaya çıktı. 2025’ten 2026’ya hedefimizi üç katına çıkardık. Geçmişte iki katını başarmıştık, şimdi çıtayı daha yukarı koyduk. 2030 hedeflerimiz ise çok daha yüksek rakamları kapsıyor” diye konuştu.
STM’den Mavi Vatan’a insansız derinlik gücü: TENGİZ
Türk savunma sanayiinin kritik oyuncularından STM, Otonom İnsansız Sualtı Araçları ailesinin en büyük platformu olan ‘TENGİZ’i ilk kez kamuoyuna tanıttı. Ekstra Büyük Sınıf İnsansız Sualtı Aracı (XLUUV) kategorisinde geliştirilen TENGİZ, 400 metreyi aşan görev derinliği ve 20 günü geçen operasyon süresiyle dikkat çekti.
11,2 metre uzunluğa ve 17,8 ton deplasmana sahip platform; istihbarat, keşif, denizaltı savunma harbi, mayın operasyonları ve kritik altyapı güvenliği gibi çok sayıda görevi insan unsuru olmadan icra edebilecek. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TENGİZ’in konvansiyonel denizaltıların gerçekleştirdiği birçok kritik görevi yüksek otonomiyle yerine getirebileceğini belirterek, “Türkiye’nin sualtındaki teknolojik egemenliğini perçinleyecek” değerlendirmesinde bulundu.
Platformun en dikkat çeken özelliklerinden biri ise ‘ana gemi’ konsepti oldu. TENGİZ, STM’nin geliştirdiği NETA 300 insansız sualtı aracını ve ALPAGUT akıllı mühimmat sistemini taşıyıp sualtından fırlatabiliyor. ADVENT komuta kontrol mimarisiyle ağ merkezli harp konseptine entegre çalışan sistem, uydu haberleşmesi üzerinden veri aktarımı da sağlayabiliyor.
TÜRKSAT’tan uydu destekli “Robotik Platform”
TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, temel teknolojileri kullanarak ihtiyaç duyulan çeşitli alanlarda kesintisiz ve sürekli iletişimi sağlamayı amaçlayan farklı teknolojiler üzerinde çalıştıklarını, bunlardan birinin de Robotik Platform olduğunu bildirdi.
Atalay, platformun ağırlıklı olarak afet bölgeleri ve haberleşme imkanının bulunmadığı yerlerde belli süreler için kullanılabilecek bir mobil sistem olduğunu anlattı.Bunun savunma alanı için de geçerli olduğunu vurgulayan Atalay, “Ayrıca, sistemimiz askeri birliklerimizin hareket halinde olduğu ve haberleşme imkanının bulunmadığı yerlerde onların haberleşmesini sağlayacak bir platform” dedi.
CANiK M3 FALCON’da ihracat başladı
Samsun Yurt Savunma (SYS) tarafından dron ve insansız hava araçlarının (İHA) imhası amacıyla geliştirilen, helikopterlere entegre şekilde kullanılan ağır makineli tüfek CANiK M3 FALCON hakkında bilgi veren SYS Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, “CANiK M3 FALCON, tamamen dronlara karşı, şahit tipi dronlara karşı helikopterlerden dronları bertaraf etme üzere tasarlanmış bir dizayn. Şu anda etkin olarak kullanılıyor. İlk sevkiyatlar Pakistan ve Azerbaycan’a yapıldı” diye konuştu.
GÖKBÖRÜ ilk kez vitrine çıktı
Elektroland Defence Genel Müdürü Ferhat Uğur, SAHA 2026’da milli imkânlarla geliştirilen yerli ve çok maksatlı insansız kara aracı GÖKBÖRÜ’nün ilk kez vitrine çıktığını söyledi. Saatte 30 kilometre hıza ulaşabilen GÖKBÖRÜ, 800 kilogram taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Yüzde 70 dik eğim ve yüzde 45 yan eğimde görev yapabilen GÖKBÖRÜ, ön, arka, sağ ve sol bağımsız teker grupları sayesinde zorlu arazi koşullarında yüksek hareket kabiliyeti sunuyor. Uğur, GÖKBÖRÜ’ye yurt dışından talep olduğunu dile getirdi.
Hava taarruzunda yeni nesil sistemler
Aselsan ise fuarda hava taarruzunda ‘oyun değiştirici’ olarak nitelendirilen FULMAR 500A radarını ve TOLUN mühimmat ailesinin 3 farklı varyasyonunu tanıttı. AKINCI ve AKSUNGUR gibi insansız hava araçlarına entegre edilmek üzere geliştirilen FULMAR 500A, aynı anda kara, hava ve deniz hedeflerini tespit ve takip edebiliyor. AESA radar mimarisi sayesinde yüksek tarama hızı ve düşük tepki süresi sunan sistem; SAR görüntüleme, hareketli kara hedefi takibi ve bulut altı görüntüleme gibi kabiliyetleriyle öne çıktı.
Tanıtıma katılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, “SİHA’larımız artık mükemmel bir kombinasyonla uzaktan teşhis ederek, gerçek hard kill yapmaya giden süreci tek başına yapabilecek yetenekleri kazanacak. Dolayısıyla oyun değiştirici bir model oluşuyor. Hayal gücümüzü zorlayan yerlere nasıl geldiğimizin bir kanıtı bu. Silahlı Kuvvetler olarak bunun hakkını vermek bizim boynumuzun borcu ve bunu yerine getireceğiz.” dedi.
TÜBİTAK’tan SAHA 2026’da 14 imza
SAHA 2026’nın ikinci gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla TÜBİTAK ile paydaş kurum ve kuruluşlar arasında tesis edilen işbirliklerin somut bir göstergesi olarak TÜBİTAK SAHA İmza Töreni düzenlendi. Törende, “Milli Teknoloji Hamlesi” doğrultusunda 14 stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.
ASELSAN ile TÜBİTAK UZAY arasında “Yüksek Çözünürlüklü Takım Uydu Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Aselsan Dönüölçer Ekipmanı Tedarik Sözleşmesi” yapıldı. ROKETSAN ile TÜBİTAK UZAY arasında uydu ve uzay teknolojileri alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik “Uzay Teknolojilerine Yönelik Çerçeve İş Birliği Protokolü” imzalandı.