Yerli tekne üreticisi kriz alarmı veriyor

Hayati ARIGAN

Türkiye’de tekne ve yat üreticileri, yük­sek vergi oranları ve yetersiz marina altyapısı ne­deniyle iç pazarın daraldığı­nı, ihracat potansiyelinin ise kullanılamadığını belirterek devlete acil destek çağrısında bulundu.

Sektör temsilcileri, KDV ve ÖTV yükünün azal­tılması ve marina yatırımla­rının hızlandırılması halin­de Türkiye’nin küçük ve orta boy teknelerde milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaşabi­leceğini vurguluyor. İzmir’de düzenlenen MAST İzmir Bo­at Show’da konuşan sektör temsilcileri, Türkiye’nin mega yat üretiminde dünyada ikin­ci sırada yer almasına rağmen, küçük ve orta ölçekli tekne üretiminde yanlış vergi poli­tikaları ve altyapı eksiklikle­ri nedeniyle büyüyemediğine dikkat çekti.

“Üreten cezalandırılıyor, ithalat teşvik ediliyor”

Tekne ve Yat Endüstri­si Derneği (TEYÜD) Başka­nı Erhan Görnü, mevcut vergi sisteminin yerli üreticiyi ce­zalandırdığını söyledi. Yer­li üreticinin yüksek KDV ve ÖTV baskısı altında ezildiğini belirten Görnü, mevcut yapı­nın ithal ürünleri avantajlı ha­le getirdiğini ifade etti. Görnü, “Yerli üretici yatırım yapıyor, istihdam sağlıyor, ülkeye dö­viz kazandırıyor ama vergi yü­kü nedeniyle rekabet edemi­yor. Bugünkü sistem üretimi değil ithalatı destekliyor.

Böy­le bir yapıyla büyüme müm­kün değil” dedi. Yaklaşık 9 bin kilometrelik kıyı şeridine sa­hip Türkiye’nin denizcilik­te potansiyelinin çok gerisin­de kaldığını vurgulayan Gör­nü, mevcut şartlarda sektörün kapasitesini kullanamadığını belirtti. Vergi yükünün azaltıl­ması halinde kısa sürede ihra­catta büyük sıçrama yaşana­bileceğini ifade eden Görnü, “Doğru destek verilirse küçük teknelerde milyar dolarlık ih­racat hedefi hayal değil” diye konuştu.

“Tekne üretimi lüks tüketim değil, stratejik sanayi”

Tekne İmalatçıları ve Yan Sanayicileri Derneği (TE­KİMDER) Başkanı Hüseyin Akduman da sektörün yıllardır ‘lüks tüketim’ algısıyla değer­lendirildiğini, bunun da yan­lış vergi politikalarına neden olduğunu söyledi. Akduman, tekne üretiminin yüksek kat­ma değerli bir sanayi kolu ol­duğunu belirterek, “Bu sektör yalnızca tekne üretmiyor; yan sanayiyi büyütüyor, istihdam yaratıyor, ihracat geliri sağlı­yor. Ama hâlâ lüks tüketim mu­amelesi görüyor. Bu bakış açı­sı değişmeden sektörün bü­yümesi mümkün değil” dedi. Türkiye’nin yıllık yaklaşık 480 milyon dolarlık tekne ihracatı yaptığını hatırlatan Akduman, mevcut üretim gücüne rağmen potansiyelin çok daha yüksek olduğunu söyledi. Akduman’a göre doğru teşviklerle bu ra­kam birkaç katına çıkabilir.

Marina yetersizliği iç pazarı kilitliyor

Sektör temsilcileri, vergi yükünün yanı sıra marina ve bağlama alanı eksikliğinin de iç pazarı baskıladığını belir­tiyor. Türkiye’de tekne sahi­bi olmak isteyenlerin yüksek maliyetler ve yetersiz altyapı nedeniyle geri adım attığı ifa­de ediliyor. Akduman, “Tekne üretmek kadar onu bağlayacak alan oluşturmak da önemli. Marina kapasitesi yetersiz ol­duğu sürece iç pazar büyüye­mez. Üretici var ama kullanıcı için gerekli altyapı yok” dedi. Avrupa’da denizcilik sektö­rünün altyapı yatırımlarıyla desteklendiğini belirten sek­tör temsilcileri, Türkiye’de de marina kapasitesinin artırıl­ması ve bağlama alanlarının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ediyor.

Sektörün çağrısı net: Vergi indirimi ve destek

Yerli üreticiler, sektörde büyümenin önündeki en büyük engellerin vergi yükü ve altyapı yetersizliği olduğunu vurgulayarak devletin acil adım atmasını istiyor. Sektör temsilcilerine göre KDV ve ÖTV oranlarının düşürülmesi, marina yatırımlarının artırılması ve fuar desteklerinin güçlendirilmesi halinde Türkiye, küçük ve orta boy tekne üretiminde bölgesel üs haline gelebilir. Devlet desteği gelmediği takdirde sektörün mevcut potansiyelini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Hüseyin Akduman, “Türkiye üretim gücüne sahip ancak destek olmadan bu potansiyel atıl kalıyor. Eğer gerekli adımlar atılırsa sektör hem iç pazarda hem ihracatta büyük ivme yakalar” mesajı verdi.

En düşük fiyat 100 bin TL’den başlıyor

MAST İzmir Boat Show’da 3 metreden 15 metreye kadar farklı boyutlardaki tekneler, 100 bin liradan başlayıp 30 milyon liraya ulaşan fiyatlarla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuarda 3 Mayıs’a kadar sergilenen teknelerin yaklaşık yüzde 70’inin yerli üretim olması dikkat çekti.