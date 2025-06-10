Yerli tren üretiminin enerjisi güneşten
TÜRASAŞ’ın Sakarya’daki fabrikalarda elektrikli tren setleri , hızlı trenlerin imalatı ile raylı sistem araçlarının bakım ve onarımında güneş enerjisi kullanılacak. Fabrika çatılarına kurulan GES’in tamamlanması ile elektriğin yüzde 90’ı yenilenebilir enerjiden sağlanacak.
Yerli elektrik üretiminde yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü’ndeki fabrikalarda elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalatları ile raylı sistem araçlarının bakım ve onarımında güneş enerjisinin kullanılacağını belirtti.
Uraloğlu, söz konusu bölge müdürlüğünde devam eden güneş enerjisi santrali (GES) çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.
2 bin 310 kilovat elektrik gücü elde edilecek
Şirketin, Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun en büyük raylı sistem araç imalatçısı olduğunu, kullandığı ileri teknoloji ürünler ve gerçekleştirdiği büyük yatırımlarla adından sıkça söz ettirdiğini belirten Uraloğlu, enerji alanında da dev bir projeyi hayata geçirmek üzere olduğunu ifade etti.
Uraloğlu, şirketin Sakarya Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde fabrika çatılarına GES kurulması için başlatılan çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:
“GES projemizi tamamladığımızda toplam 2 bin 310 kilovat elektrik gücü elde edeceğiz ve tren üretiminde kullanılan elektriğin en az yüzde 90’ını yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Bu sayede üretim girdileri içerisinde önemli bir paya sahip olan enerji maliyetlerini düşürerek rekabet gücünün artırılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması en büyük kazanımımız olacak.”
Projeyle yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek, güncel elektrik maliyetleriyle ekonomiye yıllık ortalama 14 milyon lira, 10 yıllık süreçte ise yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, yaklaşık 670 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen çalışmayla 1.739 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçileceğini bildirdi.
Bakan Uraloğlu, ulaşımın her alanında sürdürülebilir gelecek için çevreci yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizerek, “GES ile ürettiğimiz elektrik enerjisiyle TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü’müzde yer alan fabrikalarda elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalatları ile raylı sistem araçlarının bakım ve onarımında güneş enerjisini kullanacağız” değerlendirmesinde bulundu.
Sırada Mehter Marşı var
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünce uygulanan melodili yol projesine ilişkin bilgi verdi. Uygulamayla sürücülere “müzikal bir yolculuk” imkanı sunduklarını belirten Uraloğlu, şunları ifade etti:
“Müzikli yol, ilk olarak Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nun 21. kilometresinde, ardından Ankara-Eskişehir Devlet Yolu’nun Sivrihisar çıkışı 37. kilometresinde uygulanmaya başlandı. Hayata geçirdiğimiz her iki uygulamada da Mozart’ın Türk Marşı çalıyor, sırada Mehter Marşı var. Sürücü saatte 100 kilometre sabit hızla seyrettiğinde, çift komponentli yol çizgi boyası uygulaması sayesinde çıkan titreşim ve sesler bir melodiye dönüşüyor.”
Uraloğlu, melodili yol sisteminin en iyi sonucu verebilmesi için belli kriterlerin sağlanması gerektiğini bildirdi.