Yerli tren üretiminin enerjisi güneşten

Yerli elektrik üretimin­de yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türki­ye Raylı Sistem Araçları Sa­nayi AŞ (TÜRASAŞ) Sakar­ya Bölge Müdürlüğü’ndeki fabrikalarda elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalat­ları ile raylı sistem araçla­rının bakım ve onarımında güneş enerjisinin kullanıla­cağını belirtti.

Uraloğlu, söz konusu böl­ge müdürlüğünde devam eden güneş enerjisi santrali (GES) çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

2 bin 310 kilovat elektrik gücü elde edilecek

Şirketin, Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun en büyük raylı sistem araç imalatçı­sı olduğunu, kullandığı ileri teknoloji ürünler ve gerçek­leştirdiği büyük yatırımlar­la adından sıkça söz ettirdi­ğini belirten Uraloğlu, enerji alanında da dev bir projeyi hayata geçirmek üzere oldu­ğunu ifade etti.

Uraloğlu, şirketin Sakarya Bölge Müdürlüğü yerleşke­sinde fabrika çatılarına GES kurulması için başlatılan çalışmalara değinerek, şun­ları kaydetti:

“GES projemizi tamamla­dığımızda toplam 2 bin 310 kilovat elektrik gücü elde edeceğiz ve tren üretimin­de kullanılan elektriğin en az yüzde 90’ını yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Bu sayede üretim girdileri içe­risinde önemli bir paya sa­hip olan enerji maliyetleri­ni düşürerek rekabet gücü­nün artırılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması en büyük kazanımımız olacak.”

Projeyle yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek, güncel elektrik maliyetle­riyle ekonomiye yıllık orta­lama 14 milyon lira, 10 yıllık süreçte ise yaklaşık 500 mil­yon lira katkı sağlayacakla­rını vurgulayan Uraloğlu, yaklaşık 670 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk ge­len çalışmayla 1.739 ton kar­bondioksit emisyonunun önüne geçileceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, ulaşımın her alanında sürdürülebilir gelecek için çevreci yatırım­ları hayata geçirdiklerinin altını çizerek, “GES ile üret­tiğimiz elektrik enerjisiyle TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü’müzde yer alan fabrikalarda elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalat­ları ile raylı sistem araçla­rının bakım ve onarımında güneş enerjisini kullanaca­ğız” değerlendirmesinde bulundu.

Sırada Mehter Marşı var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünce uygulanan melodili yol projesine ilişkin bilgi verdi. Uygulamayla sürücülere “müzikal bir yolculuk” imkanı sunduklarını belirten Uraloğlu, şunları ifade etti:

“Müzikli yol, ilk olarak Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nun 21. kilometresinde, ardından Ankara-Eskişehir Devlet Yolu’nun Sivrihisar çıkışı 37. kilometresinde uygulanmaya başlandı. Hayata geçirdiğimiz her iki uygulamada da Mozart’ın Türk Marşı çalıyor, sırada Mehter Marşı var. Sürücü saatte 100 kilometre sabit hızla seyrettiğinde, çift komponentli yol çizgi boyası uygulaması sayesinde çıkan titreşim ve sesler bir melodiye dönüşüyor.”

Uraloğlu, melodili yol sisteminin en iyi sonucu verebilmesi için belli kriterlerin sağlanması gerektiğini bildirdi.