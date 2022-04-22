Yerli üretim çoklu bombaatarın ilk teslimatı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, yerli üretim çoklu bombaatarın ilk teslimatının yapıldığını duyurdu.

Demir, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik.” ifadelerine yer verdi.