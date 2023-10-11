“Yerli üretim için teşvikin artması şart”

Ziya İPEK

Tekdemir, 30 yılı aşkın süreden bu yana endüstriyel yapı sektöründe hizmet verdiklerini bildirdi. Kişisel koruyucu donanım kısmı iş güvenliği malzemelerinde söz sahibi Avrupa menşeli Alman Uvex ve Ansell’in ithalatçı firması olduklarını bildiren Tekdemir, “Safetouch” markası adı altında eldiven, tulum ve maske üretimleri yaptıklarını v e bu ürünleri iç pazarda müşterilerine sunduklarını ifade etti.

“Dış pazarlardaki payımızı artırmak istiyoruz”

Tekdemir, Adana, İstanbul ve Ankara’da da şubeleri olduğunu kayderek, “İstanbul Tuzla’da hem showroom hem depo olarak kullandığımız güzel bir mağazaya geçiş yaptık.

Ayrıca yapımı süren ülkemizin ilk Nükleer Enerji Santrali Akkuyu’da da ürün tedariklerini gerçekleştirdiğimiz yerimiz var” dedi. Pandemi döneminde maske ve tulum üretimiyle iyi bir ihracat performansı yakaladıklarını dile getiren Tekdemir, kendi markaları olan Safetouch’ın ürün gamını genişleterek iç pazarda daha fazla satış yapmak istediklerini ifade etti.

Tekdemir, “Altek, enerji, maden, lojistik, gıda ve ilaç sektörünün yanında termik santraller, hidroelektrik santralleri, güneş enerjisi santralleri, rüzgâr santralleri ve nükleer santrallerini hedef pazar olarak seçerek ürün tedariki sağlıyor. Dış pazarlardaki payımızı, Avrupa’da distribütörler kanalıyla artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“İthal ettiğimizi ihraç edebiliriz”

Kişisel koruyucu donanım sektöründe eldiven ve koruyucu ayakkabıda yerli üretimler yapıldığını fakat bunun yetersiz olduğunu bildiren Tekdemir, “Devletin teşvik ve destek mekanizmaları ile kişisel koruyucu ürünlerin üretimini de kolaylıkla yapabiliriz. Avrupa pazarlarına açılabiliriz" dedi.

“Döviz bazında yüzde 18’lik büyüme hedefliyoruz”

Altek’in Türkiye’nin en büyük endüstriyel yapı marketi olduğunu ve Adana’da 10 bin metrekarelik bir alanda müşterilerine hizmet verdiklerini bildiren Tekdemir, pandemi döneminde Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde 13 dönümü kapalı olan, 21 dönüme kurulu tesiste tulum ve maske üretimi gerçekleştirdiklerini, şu an için ise aktif üretimleri olmadığını bildirdi.

Tekdemir, karbon emisyonlarını azaltmak için Altek’in 4.500 metrekare alanda 450 bin dolar yatırımla kurduğu 600 kilovatlık çatı GES ile enerjisini güneşten karşıladığını da anımsattı. Tekdemir, 2021 yılında döviz bazında yüzde 15’lik büyüme gerçekleştirdiklerini, bu yılsonunda ise hedeflerinin döviz bazında yüzde 18’lik büyüme sağlamak olduğunu bildirdi. Tekdemir, cirolarının yüzde 50’den fazlasını kişisel koruyucu donanım ürünlerinden elde ettiklerini sözlerine ekledi.