“Yerli üretim zayıflarsa dışa bağımlı oluruz”
Paslanmaz çelik sektörü, yurt dışı menşeli dampingli ürünler karşısında ayakta kalmaya çalışırken, sektör temsilcileri, artan ithalat baskısına karşı anti damping uygulaması kapsamında gerekli başvuruları tamamladı. Sektörün ortak görüşü; paslanmaz çelikte adil rekabetin sağlanamaması halinde Türk sanayi sektörünün bir bütün halinde büyük bir zarar göreceği yönünde.
Avrupa Birliği’nin, Çin başta olmak üzere, özellikle Uzak Doğu’da üretilen paslanmaz çelik ürünlerine karşı yürürlüğe koyduğu yeni anti-damping vergileri, yerli üreticileri de harekete geçirdi.
Son dönemlerde küresel ölçekte yeniden şekillenen koruyucu vergi politikalarının Türkiye’de de gerekli olduğunun altını çizen Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, sektörü bu büyük tehditten kurtaracak ve dışa bağımlılığı azaltacak çözümün, daha adil bir rekabet ortamının sağlanmasıyla mümkün olacağını hatırlatıyor.
“Ucuza satan, fiyatı istediği gibi belirler”
Türkiye’nin, dampingli ithalata karşı daha proaktif ve kalıcı önlemler alması gerektiğini vurgulayan Haluk Kayabaşı, “Dünya çelik piyasalarında yaşanan arz fazlası, bazı ülkelerin iç talep yetersizliği nedeniyle ürünlerini dampingli fiyatlarla ihraç etmesine yol açıyor. Bu da Türkiye’deki yerli üreticiyi doğrudan zarara uğratıyor.
Ayakta kalmakta zorlanan yerli üretici, 2022’den bu yana zararına satış yapmak zorunda kalıyor. Eğer Uzak Doğu firmaları pazarda ağırlığını artırır ve yerli üretim zayıflarsa, Türkiye üretim gücünü kaybeder ve dışa bağımlı hale gelir. Yerli üretim kapasitesini desteklemezsek, bugün ucuza satan firmalar, yarın fiyatları istedikleri gibi belirler. Bugün ucuz görünen ithalat, uzun vadede sürekli zam ve dışa bağımlılık anlamına gelir” dedi.
Damping soruşturması talebi
Damping yapıldığının verilerle sabit olduğunu, ilgili ürün grupları için resmi damping soruşturması başlatılması gerektiğini belirten Kayabaşı, “Bilhassa Çin, Endonezya, Vietnam ve bazı Uzak Doğu ülkelerinden gelen düşük fiyatlı ürünlerin iç piyasada oluşturduğu haksız rekabet için Ticaret Bakanlığı’mıza başvuruda bulunduk. Anti-damping önlemlerinin bir an evvel devreye alınması, sektörde istihdamın ve üretimin sürdürülebilirliği açısından da kritik önem taşıyor. Türkiye’nin yıllık soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik tüketimi 400–450 bin ton civarında. Ancak bu tüketimde ithalat %80 gibi bir paya sahip. Biz iç pazar ihtiyacının %70’ini karşılayabilecek kapasitedeyiz” diye konuştu.
“Damping bir ulusal güvenlik sorunudur”
Paslanmaz Çelik Sanayi Derneği (PASSAD) Genel Sekreteri Erdem Şireli ise sektörün anti-damping beklentisine yönelik şu ifadeleri kullandı: “Mutfak eşyalarından beyaz eşyaya, otomotivden savunma sanayisine kadar sayısız alanda kritik öneme sahip olan paslanmaz çelik, stratejik projeler açısından da vazgeçilmez bir üründür. Örneğin Türkiye’nin gurur projesi KAAN gibi savunma sanayi girişimlerinde, jet motorlarının yüksek ısıya dayanıklı parçalarından uçak gövdelerine kadar birçok alanda paslanmaz çelik kritik rol oynar.
Bu stratejik üretimi gerçekleştirebilecek yerli bir güce sahibiz ve ülkemizi dünyaya tanıtan bu üretim gücünün desteklenmesini, ekonomimiz açısından son derece önemli buluyoruz.” Dampingin bir ulusal güvenlik sorunu olduğunun altını çizen Şireli, koruma altına alınan yerli üretimim hem sanayi altyapısını hem de ulusal güvenliği garanti altına alacağına vurgu yaptı.
Koreli liderden milli ekonomi çağrısı
Posco Assan’ın CEO’su Ji Seob Choi da “Çin, Endonezya ve Vietnam’dan gelen ürünlerin, çoğu zaman maliyetinin bile altında satılması demek, açıkça Türkiye pazarının dış üreticiler tarafından kontrol edilmesi anlamına gelir. Bugün Avrupa Birliği, Çin ve Endonezya’ya karşı %30’a varan önlemler uyguluyor. Amerika’da bu oran %50’lere kadar çıkıyor. Dünyanın pek çok ülkesi kendi sanayisini korumak için aynı yolu izliyor” ifadelerini kullandı. Tüm sektör temsilcilerini ortak hareket etmeye çağırısı yapan Choi, bu sorunun sadece Posco Assan’ın değil, Türkiye’nin ortak meselesi olduğuna işaret etti.