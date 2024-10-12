Yerli üretimi korumak için 4 ülkenin yassı çeliğine vergi

Nurdoğan A. ERGÜN

Sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatında 4 ülkeye yönelik damping önlemi uygulanacak hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli “sıcak haddelenmiş yassı çelik” için yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı. Soruşturma sonucu, ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi. Bu nedenle ürünün ithalatında CIF bedelinin yüzde 6,1’i ile yüzde 43,31’i arasındaki oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

“Tedbirler 5 yıl boyunca yürürlükte kalacak”

Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “sıcak haddelenmiş yassı çelik” ithalatına yönelik damping önlemiyle yerli üreticinin ithalat kaynaklı haksız rekabete karşı güçlü şekilde korunduğunu bildirdi. Türkiye’deki üreticiler tarafından yapılan damping başvurusu üzerine Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli “sıcak haddelenmiş yassı çelik” ürünü için geçen yıl bir damping soruşturması başlatıldığının hatırlatıldığı açıklamada, uluslararası kurallara uygun yürütülen soruşturma sırasında yapılan incelemelerde, söz konusu ülkelerden yapılan ithalatın 3 yılda 2 kattan fazla artış gösterdiğinin tespit edildiğine işaret edildi. Açıklamada, bu ülkelerdeki ihracatçıların kapasite fazlalarını haksız rekabete neden olacak şekilde dampingli fiyatlarla Türkiye’ye ihraç ederek bu pazardan aldıkları payı yüzde 90 artırdıkları bildirilerek, “Bu durumun, dünya piyasalarında rekabette önemli konumda olan yerli üreticilerimizin üretim, yurt içi pazar payı, kapasite kullanımı gibi ekonomik göstergelerinde bozulmalara neden olduğu görüldü” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu ülkelere yönelik Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından damping veya sübvansiyon önlemleri alındığı ya da yeni soruşturmalar başlatıldığı da aktarıldı. Açıklamada, “Söz konusu tedbir 5 yıl boyunca yürürlükte kalacak” denildi. Halihazırda 23 ülkeye yönelik 126 dampinge ve sübvansiyona karşı tedbir uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bakanlığımızca sıcak haddelenmiş yassı çeliklerin Avrupa Birliği ve Güney Kore menşeli olanlarına yönelik olarak da 2022 yılı Temmuz ayından bu yana dampinge karşı anti-damping uygulanmaktadır. 21 üründe 43 damping soruşturması ise halen devam etmektedir.”

"İthalatın payı %20’lere inmeli"

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, Ticaret Bakanlığı’nın uygulamasına destek verdi. Dalbeler, “Atılan adım, sektörün dampingli ithalat ve haksız rekabet sebebi ile uğradığı zararların önlenmesi, kapasite kullanım oranlarını artırarak hem iç piyasada hem de ihracatta rekabet gücünü arttırabilmesi, yatırım ve büyüme imkanlarının tekrar oluşabilmesi, anlamına geliyor” dedi. Son dönemde Çin’in sıcak haddelenmiş yassı çelik ihracatını 2 kat artırdığına dikkat çeken Dalbeler şunları söyledi: “Çin, ABD ve AB gibi pazarlara giremediği için bu bölgede Türkiye’yi neredeyse abluka altına aldı. Yüzde 65’i devlete ait ve maliyet mevhumu olmayan kârlılık hesabı yapmayan bir yapıda olması sebebi ile Çin Türkiye’ye ihracatını 4-5 misli katladı. Türkiye Çin’in ihracat destinasyonları içerisinde 4. sıraya çıktı. Bu agresif politika ile var olan gümrük vergileri işlevini yitirdi. Türk çelik sektörünün kapasite kullanım oranı yüzde 55’lere geriledi. Çin’de bu oran yüzde 90’lar seviyesinde. Söz konusu ürün tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ı ithal ediliyordu, bu oranın maksimum yüzde 20’lere inmesi gerekir.”