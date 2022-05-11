Yerli ve yabancı turizm yatırımcıları İstanbul’da bir araya geliyor

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Turizm Yatırım Forumu (Tourism Investment Forum-TIF), 16 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, 30 yılı aşkın süredir sektörün önemli derneklerinden biri olarak hizmet verdiklerini belirtti.

Bu derneğin üyelerinin yaptığı yatırımların 60 milyar dolarlık tutar oluşturduğunu ve 200 bine yakın yatak kapasitelerinin bulunduğunu ifade eden Narin, uçak firmaları, marinalar ve limanlar, bunun yanı sıra Galataport, tersane gibi büyük turizm kompleks yatırımlarının, dernek üyelerinin bünyesinde olduğunu söyledi.

16 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Mandarin Oriental Bosphorus Otel’de TIF 2022’yi gerçekleştireceklerini bildiren Narin, şunları kaydetti: “Burada nitelikli yatırımları, yatırımcılarla paylaşmayı da amaçlıyoruz. Forum kapsamında, uluslararası yatırımcı, otel markası, işletmeci, Türkiye’nin gelişen turizm potansiyeline yatırım yapmak isteyen finans kurumu, banka ve fon temsilcilerini bir araya getirerek, turizm ve otelcilikte yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi ve Türkiye’yi üst düzey bir yatırım destinasyonu olarak tanıtmayı amaçlıyoruz.”

Türkiye’nin turizmde önemli bir destinasyon olduğunu, yurt dışından yoğun ilgi bulunduğunu anlatan Narin, “Salgın sürecinin turizm sektörüne yük getirdiği bir gerçek. Mevcut yatırımcılar temkinli davranabilir, uluslararası yatırımcılardan yoğun bir talep görüyoruz.” diye konuştu.

“Güney destinasyonu gibi tatil destinasyonu olmalı”

İstanbul’un Paris, Tokyo ve New York ile yarışabilecek potansiyelde olduğunu aktaran Oya Narin, “İstanbul’un deniz turizmine öncelik vermesi lazım. İstanbul bundan sonra güney destinasyonu gibi tatil destinasyonu olmalı. Marmara Denizi'ni kucaklayan yatırımlar yapıldıkça uzun süreli kalışlar olacaktır.” dedi.

Salgın süreci nedeniyle insan kaynağının sektörden biraz koptuğunu ifade eden Narin, sektöre insan kaynağı dönüşünü sağlamak için birtakım desteklere ihtiyacın olduğunu söyledi.

Narin, yatırım teşvikleri ve renovasyonların yeniden ele alınması konusunun da önemine işaret ederek, “Yenileme ve modernizasyonda birinci bölgedeyiz ve desteklerden yararlanamıyoruz. Bunun yeniden değerlendirilmesi çok önemli. Türkiye genelindeki 1 milyon 800 bin yatağın etap halinde yenilenmesi sektörün yeniden şaha kalkması için katkı sunacaktır.” diye konuştu.

Oya Narin, bu yıl Türkiye’nin turizm için 30 milyar dolar gelir, 34 milyon ziyaretçi öngörüsünün bulunduğunu bildirdi.

“Türkiye’ye ilgi büyük”

TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Ayla Heyfegil ise turizmin tüm dünyada ciddi bir şekilde başladığını belirterek, “Avrupa’nın bütün şehirlerinde ve Akdeniz çanağında turizm yatırımları devam ediyor. Türkiye’ye de çok ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz. Tüm dünyada, salgından sonra turizmin kaldığı yerden devam etmesi için 2-3 yıla ihtiyaç olacak ama sonrasında o noktadan ileriye gidecek. Türkiye’ye ilgi büyük, dünyada turizm tekrar masada ve hareketli bir halde, yatırımlar büyüyerek devam edecek. Bu nedenle 16 Mayıs’ta foruma gelecek yabancı marka ve yabancı yatırımcılarla birlikte Türkiye adına iyi bir resim çekebileceğiz.” diye konuştu.

Turizmde kritik tüm markaların TIF 2022’de olacağını vurgulayan Heyfegil, Türk yatırımcılarının esnekliği ve yatırımlarını sahiplenmesinden dolayı hızlı dönüşler alabildiğini söyledi.

“Yatırımcı bir kâr, fırsat görüyorsa oraya mutlaka geliyor”

TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Ferzan Çelikkanat da Türkiye’nin çok ciddi yatırım potansiyelinin olduğunu vurgulayarak, Türkiye’deki turizm çeşitliğine yönelik fırsatları anlattı.

Türk yatırımcısının giderlerini doğru kontrol etmeyi öğrendiğini aktaran Çelikkanat, “Yatırımcı bir kar, fırsat görüyorsa oraya mutlaka geliyor. Risklerden ve çeşitlilikten de fırsatlar yaratılabilir.” dedi.