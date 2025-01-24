Yerlilik artacak, ihracat 50 milyar dolara ulaşacak
Türkiye ihracatında ikinci sektör konumunda olan kimyada, 2025 ihracat hedefi 35 milyar dolar. Bakımda olan petrokimya tesisinin yanı sıra yeni yatırımlar hedeflenen sektörde, yerlilik oranı artırılarak, sektörün ihracatının 2030 yılında 50 milyar dolara çıkması hedefleniyor.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Küresel piyasalarda yaşanan durgunluk ve içerdeki döviz kuru baskısına rağmen 2024 yılında ihracatını yüzde 0.95 oranında artırarak 30.8 milyar dolarla ikinci sırada yer alan kimya sektörü, bu yılki hedefini 35 milyar dolar olarak belirledi. Bakımdaki petrokimya tesisinin devreye girmesi ve bu alanda yapılacak yeni yatırımlarla sektör ihracatının 2030 yılında 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bilindiği gibi PETKİM’in ortağı olduğu Star Rafineri’de 2024 yılında bakım nedeniyle üretim bir süreliğine askıya alınmıştı.
Bu yıl sadece 1 milyar dolarlık katkının buradan gelmesi bekleniyor. Ayrıca 10’a yakın ürün grubunda yerli üretimle ilgili 2025, 2026 ve 2031’de devreye alınması plananlanan yatırımlar, sektördeki yerlilik oranını artırmakla kalmayıp ihracat tarafında da ivme kazandıracak. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçı Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, “Yabancı yatırım gelmiyor ama yerliler yatırımda durmuyor” diyerek, sektördeki yatırım hareketliliğine işaret etti.
TİM kayıtlarında 30.8 milyar dolar olan 2024 sektör ihracatının aslında fasıllar bazında bakıldığında 40 milyar doların üzerine çıktığını kaydeden Pelister, “Bu anlamda aslında ihracatta birinci sektörüz. Bu yıl da kimya ihracatında nitelik ve çeşitliliği artırarak dünya çapındaki fırsatlara odaklanacağız” dedi. Peliter’in açıklamalarına göre, 2025 yılında yüksek katma değerli ihracat parolasıyla nitelikli ürünlerle pazar çeşitliliğini artırmaya odaklanacak kimya ihracatçıları, 35 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için İKMİB’in çizdiği yol haritasıyla dünyayı arşınlayacak.
Cari açığa 12.5 milyon dolarlık katkı
İKMİB Yönetim Kurulu olarak Türk kimya sektörünün geleceğini kurgulamak için Vizyon 2030 stratejileri doğrultusunda önemli adımlar attıklarına dikkat çeken Pelister, “Yakın zamanda açılışını gerçekleştirdiğimiz Kimya Teknoloji Merkezi ile Türkiye’de sektörümüz adına bir ilke imza attık. Ülkemizde daha önce yapılmayan 39 test Kimya Teknoloji Merkezi’nde yapılacak. Toplamda 209 farklı test gerçekleşecek ve 100 testten de akredite olunacak. Böylece ihracatçılarımıza hem zaman hem maliyetten tasarruf sağlayacak.
Ülkemizin cari açığının azalmasına da ilk etapta yıllık ortalama 12.5 milyon dolar katkı sunacağız. Vizyon 2030 stratejimiz kapsamında Türkiye Kimya Ajansı’nın kurulması ve Kimya Sektör Şurası projelerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Kozmetik Sektörünün Marka Oluşumu ve Tanıtımı Turquality Projesi de Ticaret Bakanlığımız tarafından onaylandı. Bu proje ile ABD, Çin ve İtalya gibi yüksek potansiyele sahip pazarlarda daha da güçlenmeyi hedefliyoruz” dedi.
“5 tane daha petrokimya tesisi gerekiyor”
Türk kimya ihracatçıları adına küresel ticaretteki değişimi iyi okuyarak, sektörün dönüşümüne öncülük etmeye odaklandıklarını ifade eden Pelister, “AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde devreye girecek sınırda karbon düzenlemesi mekanizması. 31 Aralık 2025 tarihine kadar SKDM kapsamındaki sektörlerde AB’ye ihraç eden firmaların karbon emisyonlarını raporlamaları gerekiyor.
Ancak 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ithalatçılar, ithal ettikleri ürünlerin karbon içeriklerine karşılık gelen SKDM sertifikalarını satın almakla yükümlü olacaklar. Bu bizi doğrudan etkileyecek çok kritik bir değişim. SKDM ile karbon içeriği yüksek ürünlerin fiyatlarının artması, Türk ihracatçıların rekabetçiliğini etkileyebilir. Bu nedenle, sektörde karbon ayak izinin düşürülmesi kritik hale geldi. Keza hammaddede ithalata bağımlılığımızı azaltmamız da büyük önem taşıyor. Bunun için orta vadede en az 5 tane daha petrokimya tesisine ihtiyacımız var” diye konuştu.
2024’te Mısır’a ihracat yüzde 60 arttı
2024 yılında kimya ihracatının yüzde 61,4’ünü İKMİB üyesi firmalar gerçekleştirirken, kimyada en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında ABD ve Mısır’ın yükselişi dikkat çekti. Romanya yüzde 35 artışla 2’inci sıraya yerleşirken, yüzde 32 artışla ABD ilk 3’e yerleşti ve yüzde 60 artışla Mısır ilk 10’da yer aldı. Kimya ihracatında ilk 10 ülke arasında Hollanda birinciliğini korurken, en fazla kimya ihracatı gerçekleştirilen ülkeler sırasıyla Hollanda, Romanya, ABD, İtalya, Rusya, Almanya, İspanya, Irak, İngiltere ve Mısır oldu.
“Yüzde 25 reeskont faiz indirimi ihracatçıyı kurtarır”
İhracatçıların finansmanla ilgili sıkıntılarının devam ettiğini belirten İKMİB Başkanı Adil Pelister, “İhracatta finansman desteklerinin iki ileri bir geri gitmesini istemiyoruz. Eximbank kredilerinde ihracatçı aldığı kredi kadar teminat vermeli. Oysa biz kredinin faizi, damga vergisinin dahi teminatını veriyoruz. Faizi peşin ödüyoruz. Faiz, diğer bankalardaki gibi vadeli alınmalı. Reeskont faiz oranlarında indirim yapıldı ama beklentimiz net yüzde 25 olması. Ayrıca ihracatçının Merkez Bankası’na yüzde 30 bozdurma zorunluluğu da artık kaldırılmalı ya da oran düşürülmeli” dedi.
2025’te 25 ülkede 47 ihracat etkinliği düzenlenecek
İKMİB, 2025 yılında da kimya ihracatçılarına yurt dışındaki pazarlara ürün, ülke ve bölge bazlı açacak bir dizi etkinliğe imza atacak. Bu yıl 25 ülkeye yönelik 47 ihracat organizasyonu gerçekleştirecek İKMİB’in ajandasında 15 milli katılım, 6 info stant, 4 Ur-Ge Projesi, 3 Ur-Ge Ticaret Heyeti ve 19 sektörel ticaret heyeti düzenleyecek. İKMİB, 2025 yılında da ABD’den Almanya’ya, Pakistan’dan Avustralya’ya kadar 16 alt sektöre yönelik uluslararası katılımlı ihracat organizasyonlarıyla kimya ihracatçılarına güç katacak.