YESİDEF Başkanı, ramazan ayına hazırlanan hazır yemek sektörünü değerlendirdi

Hazır yemek sektörü, 1 Mart'ta başlayacak ramazan ayına yönelik hazırlıklarını sürdürürken, iftar yemekleri ve kumanyalar sebebiyle 2025'te hareketli ve kazançlı bir süreç yaşayacaklarını öngörüyor.

Ramazan ayında öğle yemeği saatlerinde yoğunluğun düşmesini beklediklerini dile getiren YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ, "Özellikle yerel yönetimler ve hayırsever çadır sahiplerinden beklenti içerisindeyiz. Öğle yemeği kaybımızı ramazan kumanyalar ve iftar çadırı yemekleriyle telafi etmeye çalışacağız" dedi.

"Aylık kumanya paketleri 3.500-4000 lira aralığında"

"Aylık 3 bin 500-4 bin lira aralığında kumanya paketleri hazırlıyoruz. Bu da 4 kişilik bir ailenin, erzakını karşılayabilecek nitelikte bir değer. Bunu işverenlerimize sunuyoruz" diyen Bozdağ, ramazanda özel iftar yemeklerinin sunulacağını aktarardı ve ekledi:

"İftar menülerini dökme yemek olarak verdiğimiz gibi aynı zamanda paketli yemek olarak da verebiliyoruz. Dökme olarak yerinde verdiğimizde, normal şartlarda 150-200 lira olan 4 kap yemeği, biz aşağı yukarı iftariyeliklerle 380-420 lira aralığında veriyoruz. Pakete döndüğünüz zaman da bu 550-600 liraya kadar çıkıyor. Masaya servis dediğimiz etli ve tavuklu serpme yemek yani çadırlarda ya da bahçelerde yenilen iftar yemekleri de 5 yıldızlı otel gibi 650-1000 lira aralığında değişen menülere doğru gidiyor."

Denetimsiz iftar davetlerine dikkat!

Toplu iftar yemekleri konusuna da değinen Bozdağ, sağlığa ve denetime dikkat çekti: "Tüketiciler veya iftar verecek kişiler, hangi ilde yaşıyorsa burada tarım il müdürlüklerinde lisanslı yemek firmalarının ya da Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu'nun çatısı altındaki üyelerden yemek alırlarsa kendileri için de önlem almış olurlar. Vatandaşların yemekleri lisanslı firmalardan almaları sağlık bakımından çok daha kıymetli olacaktır."