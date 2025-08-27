"Yeşil belge, sanayicimizin rekabet gücünü artıracak"

Özlem SARSIN

İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi, 2023 yılından beri sürdürdüğü çalışmalarını tamamlayarak Yeşil OSB belgesini aldı. Türkiye’de 19., İzmir’de ise yeşil OSB belgesi alan ikinci OSB olduklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlüsoy, iki yıl süren zorlu çalışmalar neticesinde 2025 yılının ağustos ayında Yeşil OSB unvanını kazandıklarını belirtti. Yeşil OSB olabilmek için gerekli olan tüm kriterleri sağladıklarını ifade eden Ünlüsoy, “Çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel kriterleri sağladık.

TSE 14001 Çevre Yönetim ve TSE ISO 5001 Enerji Yönetim belgelerini aldık. Sürdürülebilir bir OSB olabilmek için hem katılımcıların hem OSB yönetiminin enerji ve su sarfiyatının çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Güneş enerjisinden enerji sağlıyoruz. Atık su arıtma tesisimiz var. Suyu çok dikkatli kullanıyoruz. Bölgede üretim yapan sanayicilerimizin toplam 20 MW güneş enerjisi kurulu gücü var. Yönetimimizin de yaklaşık 400 kW GES sistemi var. Güneş enerjisinden elektrik üretmeye başlayan ilk OSB’lerden biriyiz ve yaklaşık 7 yıldan beri enerjimizi güneşten sağlıyoruz.

Ancak şu anda trafolarda kapasite olmadığı için güneş enerjisi sistemi kurmak isteyen sanayicimiz maalesef kuramıyor. Trafo alt yapılarının mutlaka geliştirilmesi gerekiyor. Bölgemizdeki tüm sanayiciler GES kurmak istiyor ama bu durum maalesef GES yatırımı yapmayı engelliyor. Bölgemizde yaklaşık 100 firma var ve bunun 26’sı enerjisini kendi kurdukları GES sistemlerinden sağlıyor” dedi.

“Bölge sanayicimize avantaj sağlayacak”

Yeşil OSB olmanın bölge sanayicisi için de pek çok avantaj sağlayacağını da vurgulayan Ünlüsoy, “Özellikle Avrupa ülkeleri yeşil dönüşümü ön plana almış vaziyette. Bölgemizde üretim yapan firmalarımız artık gerek Dünya Bankası’ndan gerekse yurt dışı fonlardan sağlamak istedikleri krediler için daha avantajlı konuma erişecek.

Öncelikleri olacak” dedi. Öte yandan rekabet açısından da avantajlı duruma geçeceklerini kaydeden Ünlüsoy, “Çünkü uluslararası firmalar üretimde karbon ayak izi ve yeşil dönüşüme önem veren üreticilere öncelik verecek. Çevre dostu sürdürülebilir üretim alt yapıları güçlenecek ve ayrıca sanayicimize güven ve prestij sağlayacak. Öte yandan TÜBİTAK’ın çıkardığı Yeşil Sanayi Projesi kapsamındaki destekler için de firmalarımız bir adım önde olacak.

Hükümetimizin 2053 yılına kadar koyduğu hedefler doğrultusunda hem firmalarımız hem biz kendimizi yeşil dönüşüme adapte ederek, her faaliyetimizin izlenebilir olmasını sağlayacağız. Bunlara hızla adapte olabilirsek yurt dışında rekabet gücümüz daha da artar” diye konuştu. Pancar OSB’de, bölgedeki tüm OSB ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştiği bir de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bulunduğunu da söyleyen Ünlüsoy, “Okulumuzda 1400’ün üzerinde öğrenci eğitim alıyor.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Uçak Bakımı, Makine Teknolojisi, Yenilenebilir Enerji ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanlarında eğitim veriliyor. Bölgede çok talep gören bir okul. Gençlerimize staj yapma ve iş bulma imkanları sunuyoruz. Sanayicimizin nitelikli elemanlara ihtiyacı var. Ara eleman artık aranan eleman oldu. Bu nedenle okulumuza her türlü imkanı sağlıyor ve önem veriyoruz. Bölgemizde ayrıca modern bir itfaiye merkezi açıldı.

4 araç 7/24 hizmet verecek şekilde hazır bekliyor. Ayrıca asayişi sağlayan jandarma karakolu da bölgemiz içinde yer alıyor. Bölgemizde temiz bir üretim yapılıyor. Hem konumu hem de sunduğu avantajlar nedeni ile yoğun yatırım talebi alan bir bölgeyiz. 100 bin metrekare genişleme alanımız var ama gelen yatırım taleplerine bakınca daha fazla genişleme alanına ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim” diyerek sözlerine son verdi.

“İzmir-Aydın otobanına bağlantı çalışmaları sürüyor”

Pancar OSB’nin enerji, su, doğalgaz, telekomünikasyon ve atık su arıtma alt yapılarının eksiksiz olduğunu da dile getiren Ünlüsoy, ayrıca bölgenin hemen yanından geçen İzmirAydın otobanına bağlantı yolu yapılması için de çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Bağlantı yolunun sadece Pancar OSB’ye değil İTOB Tekeli OSB ve Ayrancılar bölgesinin trafik yükünü hafifleteceğini söyleyen Ünlüsoy, “Aydın-İzmir otobanı hemen yanımızdan geçiyor. Ne kadar kaliteli, rekabetçi ürün üretirsen üret, bu ürünleri en kısa zamanda limana ulaştırmanız gerekiyor. Bizim bölgemizin de şu an böyle bir imkanı var. Kara Yolları Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Torbalı Belediyesi ile bir protokol yaptık. Otobana bölgemizden bir bağlantı yapılmasını arzu ediyoruz. Üst yapı yapılana kadar oluşacak tüm masrafları biz sanayiciler karşılayacağız. Bütün projelendirme hazır.

Bir önceki Sanayi Bakanımız Mustafa Varank döneminde otobana çıkış projelerimiz onaylanmıştı. Akabinde Torbalı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 1/1000’lik ve 1/5000’lik imar planlarına işlendi. Bu yolun yeri, her şeyi belli ve hazır. Bulunduğumuz bölgede hassas bölgeler, kamulaştırma alanları var, bu yüzden biraz yavaş ilerliyor. Son aşamalara yaklaştık” bilgisini paylaştı.