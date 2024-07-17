Yeşil dönüşümün anahtarı kritik mineraller olacak, bu alana yatırım yapılmalı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2024 yılının ilk yarısında yüksek girdi maliyetleri ve düşük döviz kuruna rağmen madencilik sektörünün büyük bir özveriyle çalışarak önemli bir başarıya imza attığının altını çizdi.

Maden sektöründe ihracatlarını artırmak için 2024 yılının ilk yarısında dünyanın dört bir tarafında pazarlama faaliyetleri düzenlediklerini anlatan Alimoğlu, “2024 yılında ilk kez Güney Kore’de KINTEX fuarına milli katılım organize ettik. Çin’deki Xiamen Uluslararası Doğal Taş Fuarı’na 2024 yılında 11. kez milli katılım organizasyonu gerçekleştirdik.

Suudi Arabistan’a yönelik sektörel ticaret heyeti yaptık. İzmir Marble Fuarı’nda dünyanın dört bir tarafından doğal taş ithalatçılarını Türkiye’de ağırladık. Tüm bu gayretlerimiz sonucunda 2024 yılının ilk yarısında başarılı bir dönem geçirdik. 2024 yılı sonu için belirlediğimiz 1 milyar 250 milyon dolar ihracat hedefine ulaşmak için yılın ikinci yarısında da çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

İklim değişikliğini durdurabilmek ve daha yeşil bir dünya için Avrupa Birliği’nin 2019 yılında ortaya koyduğu Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatının önümüzdeki dönem dünya için olduğu kadar maden sektörü içinde öncelikli gündem maddesi olduğuna temas eden Alimoğlu, “Yeşil dönüşümün anahtarı ise kritik mineraller. Burada bir örnek vermek istiyorum. Özellikle elektrik dönüşümü için bakır kritik öneme sahip. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre yılda 125-130 milyar dolar düzeyinde yeni bakır madeni yatırımı yapılması gerekirken, yıllık yatırım hacmi 2012’den beri azalıyor. 2023 yılında ise 104 milyar dolar düzeyinde kaldı. Bakır bu konuda sadece bir örnek" diye konuştu.

Çin, ABD ve İspanya maden ihracatında lider ülkeler

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2024 yılının ilk yarısında 143 ülkeye maden ürünleri ihraç ederken, zirvede 154 milyon dolarlık taleple Çin yer aldı. EMİB üyeleri 2023 yılının Ocak – Haziran döneminde Çin’e 57 milyon dolar olan ihracatlarını 2024 yılının aynı zaman aralığında yüzde 167 oranında artırmayı başardılar. Ege Bölgesi’nden ABD’ye yapılan maden ihracatı yüzde 12’lik artışla 100 milyon dolardan 112 milyon dolara çıkarken, İspanya’ya maden ihracatı yüzde 23’lük artışla 41 milyon dolardan 50 milyon dolara yükseldi.