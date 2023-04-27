“Yeşil ekonomiye kayıtsız kalamayız’’

Toplantıda bir konuşma yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, küresel rekabetin olmazsa olmazları Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilirlik için artık kaybedecek vakit kalmadığına ve sanayimizin yeşil ekonomiye kayıtsız kalamayacağına dikkat çekti.

"Yeşil Dönüşüm Fonu kurulmalı"w

Bahçıvan, “Tüm kurumlarla harekete geçmek gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100.yılındaki karbonsuzlaşma yolculuğunda temiz üretime geçişi destekleyecek her türlü politika ve teşvik hayata geçirmelidir. Yeşil büyüme, ülkemizdeki firmaların yaklaşık yüzde 99’unu temsil eden KOBİ’lerin yeşil ve sürdürülebilir uygulamaları faaliyetlerine entegre etme kapasitesine bağlı.

Bu nedenle özellikle KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmalı, ‘Yeşil Dönüşüm Fonu’ kurularak firmaların yeşil üretim koşullarına uyum için de tüm süreçlerinde yapacakları yatırımlar ve Ar-Ge harcamaları desteklenmeli” diye konuştu.

18 şirkete ‘Yeşil Dönüşüm’ ödülü

Deprem nedeniyle ertelenen İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri dün sahiplerini buldu. Törende, 5 kategoride 18 kuruluş ödüle layık görüldü. İSO Yeşil Dönüşüm Ödüllerinde Sürdürülebilirlik Yönetimi kategorisinde büyük ödül Kordsa Teknik'in oldu. Arçelik, Maysan, Wisher Tec,h 3 ayrı kategoride birinciliğe layık görüldü. Enerji Verimli Ürün Kategorisi’nde ise Büyük Ölçekli İşletme Ödülü Şişecam’a, KOBİ Ödülü de Ultrapak Makine’ye verildi.