Yeşil GYO’nun ardından Yeşil Global İnşaat da konkordato talebinde bulundu
Mali darboğazla mücadele eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Yeşil GYO) ardından, grup şirketlerinden Yeşil Global İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. de konkordato talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 20 Haziran 2025 tarihinde şirket için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.
Ana şirket Yeşil GYO’nun ardından, grup iştiraki Yeşil Global İnşaat da mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.
Mahkeme, karar kapsamında şirketin malvarlığının korunması amacıyla ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmetti. Geçici mühlet süresi 20 Haziran itibarıyla başlarken, ilk duruşmanın 13 Eylül 2025 tarihinde yapılacağı bildirildi.
Grubun finansal krizi genişliyor
Yeşil Global İnşaat’ın konkordato başvurusu, ana şirket Yeşil GYO’nun yaşadığı mali sıkıntıların ardından geldi. Yeşil GYO, 5 Şubat 2025 tarihinde konkordato talebinde bulunmuş; Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete 3 ay geçici mühlet tanımıştı. 30 Nisan’daki duruşmada ise mühlet süresi bir ay daha uzatılmıştı.
Öte yandan, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 10 Haziran 2025 tarihli kararına göre, Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat’ın birlikte yürütülen konkordato başvurusunda 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. İlgili davanın duruşması 5 Eylül 2025 günü saat 14:00’te yapılacak.