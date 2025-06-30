Yeşil rota ile temiz gelecek hedefliyor: 6 kamyonluk yükü 2 kamyona sığdırdı
Sürat Kargo, üç aktarma merkezi arasındaki sevkiyatlarda 6 kamyonluk ihtiyacı 2 kamyona indirerek, hem maliyeti azaltacak hem de karbon salımını azaltacak. Bu sistemle yıllık bazda 2 bin 400 ana hat seferini azaltacak şirket, 75 ton yakıt tasarrufuyla da karbon ayak izini yılda yaklaşık 35 ton düşürmeyi hedefliyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Ekonomik büyümenin en önemli yapı taşlarından biri olan taşımacılık sektörü, küresel karbon emisyonlarının da yüzde 20-25’inden sorumlu. Bu nedenle sektör paydaşları, taşımacılığın çevresel etkilerini azaltmak amacıyla çeşitli yenilikçi stratejilere yöneldi. Sektörde yaşanan bu dönüşüm, bir yandan çevre dostu politikaların hayata geçirilmesini sağlarken, diğer yandan da gelecekte rekabetçi ve sürdürülebilir kalabilmesi açısından büyük önem taşıyor.
Sektörde yaşanan dönüşümü DÜNYA Gazetesi’ne değerlendiren Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, “Her gün yüz binlerce kilometre yol kat eden bir sektör olarak çevresel etkimiz oldukça yüksek. Bu nedenle karbon salımını azaltmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Biz de bu kapsamda elektrikli araç filomuzu büyütmek, güneş enerjisi sistemleri kurmak ve yapay zekâ destekli rota planlama teknolojileriyle daha verimli operasyonlar yürütmek için çalışmalar yapıyoruz” dedi.
e-ticaretteki büyümenin kargo taşımacılığını daha da önemli hale getirdiğine dikkat çeken Cem Oğuz, “Bu yoğun talebi karşılarken ‘Ekonomik faydayı sürdürülebilirlikle nasıl dengeleyebiliriz?’ sorusuna odaklanıyoruz. Bu soruya verdiğimiz yanıt; çevreye duyarlı teknolojilere yatırım yapmak ve çalışanlarımızın refahını ön planda tutarak uzun vadeli bir kalkınma yaklaşımı benimsemek oluyor” diye ekledi.
75 ton yakıt tasarrufu
Sürat Kargo olarak odaklanılan temel konunun karbon salımını azaltmak olduğunu belirten Oğuz, “Bu kapsamda yazılım tabanlı optimizasyon sistemleri geliştiriyoruz. Bunların başında Sürat Servis Platformu yer alıyor. Bu platform sayesinde kuryelerimizin rotalarını daha verimli şekilde planlamasını sağlıyoruz. Aynı kargonun daha az kilometreyle teslim edilmesini mümkün hale getiriyoruz.
Ayrıca filo yapımızı da bu amaca uygun olarak geliştiriyoruz. Son dönemde filomuza, aynı anda iki römork çekebilen kamyonlar ekledik. Bu sayede, üç aktarma merkezi arasındaki sevkiyatlardaki 6 kamyonluk ihtiyacı 2 kamyona indirerek, hem maliyet hem de karbon emisyonunda ciddi tasarruf sağlıyoruz. Bu sistemle yıllık bazda 2 bin 400 ana hat seferini azaltmayı, 75 ton yakıt tasarrufuyla karbon ayak izimizi yaklaşık 35 ton düşürmeyi hedefliyoruz” bilgisini verdi.
Ayrıca sıfır atık projesini uyguladıklarının da vurgusunu yapan Oğuz, “İki yıldır geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş, ‘manifesto torbası’ adı verilen çuvallar kullanıyoruz. Bu torbalar, uzun ömürlü kullanım avantajıyla hem maliyet hem de çevre dostu bir alternatif sunuyor. Sürat Kargo olarak aktarımlardaki büyük naylon poşet kullanımını bitirdik. 100 bin adet manifesto torbasını kullanmaya başlamamızla birlikte bu rakamın 30 katı kadar naylon torbanın doğaya atık olmasının önüne geçtik” dedi.
‘Green Last Mile’ odağındaki yatırımların eli kulağında
Cem Oğuz, "Green Logistics" kavramı içerisindeki teslimatın son aşamasında çevre dostu yöntemlerin kullanılmasını ifade eden Green Last Mile kısmına odaklandıklarını söyledi. Oğuz, şunları anlattı: “Avrupa'da bu sistem kullanılıyor.
Özellikle Hollanda’da bu uygulama yoğun bir şekilde kullanılıyor. Green Last Mile, özellikle e-ticaret ve kargo teslimatlarında teslimatın son aşamasına kadar kullanılan taşıma yöntemlerinin çevre dostu hale getirilmesini amaçlıyor ve kargo sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelesinde önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki yıllarda bu uygulamanın Türkiye’de de daha yaygın hale gelmesi bekleniyor, talep artınca biz de yatırım yapmayı planlıyoruz.”
“Lojistik süreçlerimizde rota optimizasyonu yapıyoruz”
“Tedarik zincirimizde sürdürülebilirliği sağlamak adına tüm ürünlerin ve hizmetlerin; doğru kalitede, doğru tedarikçiden, doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda, doğru stratejiler ve doğru yöntemler ile en doğru fiyattan temin edilmesini sağlıyoruz” diyen Oğuz, şöyle devam etti: “Mevcut ve yeni tedarikçilerimizi bu bakış açısı kapsamında değerlendirip uzun vadeli anlaşmalar yaparak sürdürülebilirlik şartını arıyoruz.
Geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımı konusunda tedarikçilerimizi teşvik ediyor ve satın alımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. ISO 14001 gibi çevre yönetim belgelerine sahip tedarikçilerle çalışmaya gayret gösteriyoruz. Sahada düzenli denetimler yaparak, tedarikçilerimizin iş güvenliği uygulamalarını kontrol edip takip ediyoruz. Tüm tedarikçilerden etik çalışma taahhütnamesine uygun çalışıp çalışmadıkları konusunda kontrollerimizi sağlıyoruz.”
Elektrikli minivan sayısında hedef 100’e ulaşmak
Filoda, elektrikli mini vanlar ile birlikte elektrikli motosikletlerin de olduğunu belirten Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, “Elektrikli motosikletlerimizle özellikle büyük araçların hizmet veremediği noktalarda teslimat yapıyoruz. İlk etaptaki hedefimiz, öz mal elektrikli minivan sayımızı 100’e çıkarmak. Öz mal araçlarımız içerisindeki elektrikli araç kullanımı oranımızı artırmak için acentelerimizi de bu dönüşüme dahil etmek istiyoruz” dedi.
Sürat Akademi hayata geçirildi
Çalışan farkındalığını artırmak için eğitim projeleri gerçekleştirdiklerini belirten Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, “Bu yıl, tarihimizin en kapsamlı eğitim sürecine girdik. Yeni bir eğitim platformunu olan Sürat Akademi’yi hayata geçirdik. Buradan sıfır atık projemizin de duyurusunu yaptık. Ayrıca sürdürülebilirlik konusunda da özel bir eğitim çalışması yapıyoruz. Kuryelerimiz de dahil herkes, atıkların kaynak olduğu bilinciyle hareket etmeyi öğreniyor” dedi.
Islak imzadan, kodlu sisteme geçildi
Optimizasyon çalışmalarının tamamını dijitalleşme ile sağladıklarını söyleyen Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, “Faturalarda kâğıt kullanımını da hızla azaltıyoruz. Kuryelerimizin verimliliğini artırarak aynı güzergahta aynı kilometrede daha fazla paket teslim edilmesini sağlıyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun regülasyonları uyarınca, artık teslimatları ıslak imza yerine kodlu sistemlerle gerçekleştiriyoruz” diye ekledi.