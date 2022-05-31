Yetiştirici, koyun ve keçi sütü için de referans fiyat istiyor

Sütün insan sağlığı için önemini, ekonomiye ve toplumsal yaşama katkılarını hatırlatmak, süt ve süt ürünlerinin üretilmesi ve tüketilmesinin önemini vurgulamak amacıyla her yıl 1 Haziran'ın tüm dünyada "Dünya Süt Günü" olarak kutlanıyor. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, süt ve süt ürünlerinin tüketiminin sağlıklı ve dengeli beslenme için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Koyun-keçi sütünün özellikle çocuklar ve gençler için önem taşıdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: “Koyun ve keçi sütü her gün muntazaman tüketilmesi gereken en temel gıda maddesidir. Gelişmiş ülkelerdeki süt tüketim miktarlarına ulaşabilmek amacıyla süt tüketiminin teşvik edilmesine yönelik eğitici çalışmalar yapılmalı, basılı ve görüntülü medyada sütün önemi sadece süt günlerinde değil, sıkça dile getirilmeli. Ayrıca süt üreticilerinin günümüz şartlarında desteklenmesine devam edilerek, tüketicilerin de uygun fiyatlardan süt ve süt ürünlerine ulaşımı sağlanmalı. Süt denilince toplumda sadece inek sütü anlaşılıyor. Ulusal Süt Konseyi bile referans fiyatı açıklarken sadece inek sütünü baz almakta, koyun ve keçi sütünü yok saymaktadır. Dolayısıyla koyun-keçi süt alım fiyatlarını sanayici ve mandıracılar belirlemekte, çok sayıda yetiştiricimiz bu nedenle mağdur oluyor. Ulusal Süt Konseyince koyun ve keçi sütü için de referans fiyatları açıklanmalı.”