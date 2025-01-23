YGN Mekatronik, üç yeni makine modeli sundu

Güneş DOĞDU SOYLU

Uskaner, uygu­lamaya koydukları TÜBİTAK –TEYDEB desteği ile yürütü­len Ar-Ge projelerinin mey­velerini vermeye başladığını 2023 yılında USLAN Mother­yarn ve USLAN POY/FDY tipi makinalar ile büyük bir sıçra­ma elde ederek iki katı büyü­me sağlandığını ifade etti. Ge­çen yıl polyester iplik üretimi alanında yeni model iplik üre­tim makinaları ile sektörün ih­tiyaç duyduğu Polyester Trico­lor BCF ve Bicomponent iplik üretim makinalarını hem yurt içi ve hem de yurt dışı müşte­rilerine sunduklarını aktaran Uskaner, “USLAN BICO6 adı verilen makine iki bileşenli ip­lik üretiyor.

Bikomponent ip­lik olarak ta bilinen bu iplik tü­rünü üreten makine geçen yı­lın ilk yeni modelini oluşturdu. USLAN Petmy24 adı verilen makine ise geçen yılın ikinci yeni model makinası oldu ve mother yarn olarak ta bilinen polyester anaç iplik üretti. Pol­yester anaç iplikler ayrıştırıla­rak monofilament iplikler el­de edilmektedir. USLAN Pet­bcf3/C3 adlı makine trikolor polyester BCF iplik üreten ve yine geçen yıl piyasaya sürülen üçüncü yeni model makine ol­du” diye konuştu.

Otomasyon ve yazılımı kendileri geliştiriyor

Tasarımını yaptıkları akıl­lı makinaların otomasyon ve yazılımını da kendi bünye­lerinde gerçekleştirdikleri­ni anlatan Yusuf Azrail Uska­ner, “ Gaziantep 1. OSB’de bin 500 metrekare kapalı alanda 30 kişilik kadro ile çalışmala­rını yürüten YGN Mekatronik firmamız polipropilen, polya­mid ve polyester ham madde­leri kullanarak BCF, CF, POY, FDY ve HT iplik üretim ma­kinaları imalatı çalışmalarını sürdürmektedir.

Grup şirketi olan USLAN ARGE firmamız ise Gaziantep Teknopark bün­yesinde konumlanmıştır. Sen­tetik iplik üretim makinaları alanında ülkemizin lider ku­ruluşu olan YGN Mekatronik şirketi ürettikleri makinala­rın otomasyon ve yazılım sis­temlerini de kendi bünyesin­de hazırlamaktadır. Endüstri 4.0 uyumlu makine sistemle­rini piyasaya sunmaktayız ve komple anahtar teslimi ma­kine ve otomasyon sistemleri geliştiriyoruz. Makine sektörü stratejik bir sektördür ve des­teklenmelidir” dedi.