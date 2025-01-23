YGN Mekatronik, üç yeni makine modeli sundu
Ekstrüzyon yöntemi ile sentetik iplik makinaları imalatı yapan Gaziantep merkezli YGN Mekatronik, üç yeni makine modelini piyasaya sundu. Yürütmekte oldukları Ar-Ge projeleriyle sürekli yeni makineler geliştirdiklerini ve geçen yıl üç adet yeni ürünü piyasaya sunduklarını belirten YGN Mekatronik Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yusuf Azrail Uskaner, sentetik iplik makinaları üretim merkezi olma yolunda ilerlemeye devam ettiklerini bildirdi.
Güneş DOĞDU SOYLU
Uskaner, uygulamaya koydukları TÜBİTAK –TEYDEB desteği ile yürütülen Ar-Ge projelerinin meyvelerini vermeye başladığını 2023 yılında USLAN Motheryarn ve USLAN POY/FDY tipi makinalar ile büyük bir sıçrama elde ederek iki katı büyüme sağlandığını ifade etti. Geçen yıl polyester iplik üretimi alanında yeni model iplik üretim makinaları ile sektörün ihtiyaç duyduğu Polyester Tricolor BCF ve Bicomponent iplik üretim makinalarını hem yurt içi ve hem de yurt dışı müşterilerine sunduklarını aktaran Uskaner, “USLAN BICO6 adı verilen makine iki bileşenli iplik üretiyor.
Bikomponent iplik olarak ta bilinen bu iplik türünü üreten makine geçen yılın ilk yeni modelini oluşturdu. USLAN Petmy24 adı verilen makine ise geçen yılın ikinci yeni model makinası oldu ve mother yarn olarak ta bilinen polyester anaç iplik üretti. Polyester anaç iplikler ayrıştırılarak monofilament iplikler elde edilmektedir. USLAN Petbcf3/C3 adlı makine trikolor polyester BCF iplik üreten ve yine geçen yıl piyasaya sürülen üçüncü yeni model makine oldu” diye konuştu.
Otomasyon ve yazılımı kendileri geliştiriyor
Tasarımını yaptıkları akıllı makinaların otomasyon ve yazılımını da kendi bünyelerinde gerçekleştirdiklerini anlatan Yusuf Azrail Uskaner, “ Gaziantep 1. OSB’de bin 500 metrekare kapalı alanda 30 kişilik kadro ile çalışmalarını yürüten YGN Mekatronik firmamız polipropilen, polyamid ve polyester ham maddeleri kullanarak BCF, CF, POY, FDY ve HT iplik üretim makinaları imalatı çalışmalarını sürdürmektedir.
Grup şirketi olan USLAN ARGE firmamız ise Gaziantep Teknopark bünyesinde konumlanmıştır. Sentetik iplik üretim makinaları alanında ülkemizin lider kuruluşu olan YGN Mekatronik şirketi ürettikleri makinaların otomasyon ve yazılım sistemlerini de kendi bünyesinde hazırlamaktadır. Endüstri 4.0 uyumlu makine sistemlerini piyasaya sunmaktayız ve komple anahtar teslimi makine ve otomasyon sistemleri geliştiriyoruz. Makine sektörü stratejik bir sektördür ve desteklenmelidir” dedi.