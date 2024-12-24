Yılbaşı yaklaştı, kozmetik alışverişi 2 kat arttı

Perakende de kasım indirimlerinin ardından bu kez de yeni yıl coşkusu yaşanıyor. Yılbaşına son bir hafta kala alışveriş trafiği yoğun bir hal almaya başladı. Yılbaşı alışverişinde en çok talep gören sektörlerin başında ise kozmetik geliyor. 750 milyar dolar küresel büyüklüğe ulaşan ve Türkiye’de de 15 milyar dolarlık dev bir sektör haline gelen kozmetik sektörünün yüzde 80’ini kişisel bakım ürünleri oluşturuyor.

Alyalina Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğal Bakım Uzmanı Nazan Eke, doğal ürünlere olan talebin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Eke, “Pandemiyle birlikte dünyada sağlıklı yaşam ürünlerine ilginin arttığı bir dönemdeyiz. Gıdadan kozmetiğe kadar doğal ürünler ve sağlığa katkı yapan tüm ürünlerin önemi daha fazla anlaşılıyor artık. Bu yüzden de yılbaşı alışverişlerinde hem kozmetik kısmında hem de doğal bakım ürünlerine bir ilginin olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki yılbaşına az bir zaman kalan kozmetik alışverişleri geçtiğimiz döneme göre 2 kat arttı” dedi.

Sahte ürünlere dikkat

Alışverişin yoğunlaştığı bu dönemde sahte kozmetik ürünlere de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Nazan Eke, sahte ürün kullanımının kalıcı sağlık ve cilt sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. Eke, “Türkiye’de bir kozmetik ürünün satışa sunulabilmesi için Sağlık Bakanlığına kayıt yaptırılması, mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal analizlerinden geçirildikten sonra güvenlik değerlendirme raporlarının tamamlanması şart olsa da ne yazık ki piyasada orijinal ürün ve markaların birebir aynısı dolaşımda. Oysa bu ürünler ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu yüzden markanın satın alındığı yere, ürünün içeriğine, son kullanım tarihine, özellikle de piyasanın çok altında satılan ucuz ürünlere dikkat etmek gerekiyor” açıklamalarında bulundu.