Yıldırım Karadeniz’e açılacak Çağrı Bey Somali yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isimlerini “Çağrı Bey” ve “Yıldırım” olarak duyurduğu ikiz gemilerden biri Somali’de, diğeri Karadeniz’de görev yapacak. Yıldırım, Sakarya Gaz Sahası’nda üretimi artıracak, Çağrı Bey ise Somali’de yeni keşiflere yelken açacak.

Türkiye’nin arama ve sondaj kabiliyetle­rini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kat­tığı ikiz gemiler, “Çağrı Bey” ve “Yıldırım” isimlerini aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açık­lamaya göre, Cumhurbaşka­nı Recep Tayyip Erdoğan’ın isimlerini “Çağrı Bey” ve “Yıldırım” olarak duyurdu­ğu ikiz gemilerden biri So­mali’de, diğeri Karadeniz’de görev yapacak. Türkiye’nin derin deniz sondaj gemisi sayısının 4’ten 6’ya çıkarıl­masının ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı­ğı (TPAO) bünyesine katılan ikiz gemilerden ilki 28 Ey­lül’de, ikincisi de 4 Aralık’ta Türkiye’ye ulaştı.

Somali’ye gidecek Çağ­rı Bey Sondaj Gemisi’nin Taşucu Limanı’ndaki ope­rasyonel hazırlık sürecinin 2026’nın Ocak ayı sonunda tamamlanması, ardından Somali’deki ilk sondaj ope­rasyonu için harekete geç­mesi bekleniyor.

12 bin metre sondaj kabiliyetine sahip

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçen yıl ekimde Dolmabahçe’den Somali’ye uğurlanan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından karşı­lanmış, ülkedeki görevi bo­yunca 3 ayrı deniz blokun­da 4 bin 465 kilometrekare­lik alanda topladığı 3 boyutlu sismik veriler, Ankara’da in­celemeye alınmıştı.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin de­niz sondaj gemileri, haliha­zırda Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda görev yapı­yor. Filoya katılan 6’ncı son­daj gemisi Yıldırım da Ka­radeniz’deki sondaj ope­rasyonlarına dahil olacak. Yıldırım’ın ocakta Filyos Li­manı’na hareket etmesi, Fil­yos’ta kule montajı ve ope­rasyonel hazırlıklarının ta­mamlanmasının ardından da mart ayı sonunda Kara­deniz’de Sakarya Gaz Saha­sı Geliştirme Projesi kapsa­mında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması he­defleniyor.

İnşası 2024 yılın­da Güney Kore’de tamamla­nan ve Türkiye’nin enerji fi­losuna katılan ikiz gemiler, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. “7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi” olarak adlandırılan gemiler, 228 metre uzunlu­ğa ve 42 metre genişliğe sa­hip. Helikopter pistine sahip gemiler ayrıca 200 persone­le yaşam alanı da sunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifade­lere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sa­yın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile gücümüze güç katacak 7. nesil iki yeni son­daj gemimize ‘Çağrı Bey’ ve ‘Yıldırım’ isimlerini verdik. 12 bin metre sondaj kabili­yetine sahip bu teknoloji ha­rikası ikiz gemilerle birlikte Türkiye, artık dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konu­muna geldi. Gemilerimizden Yıldırım, Sakarya Gaz Sa­hası’nda üretimi artıracak, Çağrı Bey ise Somali’de yeni keşiflere yelken açacak. He­defimiz enerjide tam bağım­sız Türkiye!”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL