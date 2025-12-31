Yıldırım Karadeniz’e açılacak Çağrı Bey Somali yolcusu

Türkiye’nin arama ve sondaj kabiliyetle­rini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kat­tığı ikiz gemiler, “Çağrı Bey” ve “Yıldırım” isimlerini aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açık­lamaya göre, Cumhurbaşka­nı Recep Tayyip Erdoğan’ın isimlerini “Çağrı Bey” ve “Yıldırım” olarak duyurdu­ğu ikiz gemilerden biri So­mali’de, diğeri Karadeniz’de görev yapacak. Türkiye’nin derin deniz sondaj gemisi sayısının 4’ten 6’ya çıkarıl­masının ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı­ğı (TPAO) bünyesine katılan ikiz gemilerden ilki 28 Ey­lül’de, ikincisi de 4 Aralık’ta Türkiye’ye ulaştı.

Somali’ye gidecek Çağ­rı Bey Sondaj Gemisi’nin Taşucu Limanı’ndaki ope­rasyonel hazırlık sürecinin 2026’nın Ocak ayı sonunda tamamlanması, ardından Somali’deki ilk sondaj ope­rasyonu için harekete geç­mesi bekleniyor.

12 bin metre sondaj kabiliyetine sahip

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçen yıl ekimde Dolmabahçe’den Somali’ye uğurlanan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından karşı­lanmış, ülkedeki görevi bo­yunca 3 ayrı deniz blokun­da 4 bin 465 kilometrekare­lik alanda topladığı 3 boyutlu sismik veriler, Ankara’da in­celemeye alınmıştı.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin de­niz sondaj gemileri, haliha­zırda Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda görev yapı­yor. Filoya katılan 6’ncı son­daj gemisi Yıldırım da Ka­radeniz’deki sondaj ope­rasyonlarına dahil olacak. Yıldırım’ın ocakta Filyos Li­manı’na hareket etmesi, Fil­yos’ta kule montajı ve ope­rasyonel hazırlıklarının ta­mamlanmasının ardından da mart ayı sonunda Kara­deniz’de Sakarya Gaz Saha­sı Geliştirme Projesi kapsa­mında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması he­defleniyor.

İnşası 2024 yılın­da Güney Kore’de tamamla­nan ve Türkiye’nin enerji fi­losuna katılan ikiz gemiler, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. “7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi” olarak adlandırılan gemiler, 228 metre uzunlu­ğa ve 42 metre genişliğe sa­hip. Helikopter pistine sahip gemiler ayrıca 200 persone­le yaşam alanı da sunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifade­lere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sa­yın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile gücümüze güç katacak 7. nesil iki yeni son­daj gemimize ‘Çağrı Bey’ ve ‘Yıldırım’ isimlerini verdik. 12 bin metre sondaj kabili­yetine sahip bu teknoloji ha­rikası ikiz gemilerle birlikte Türkiye, artık dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konu­muna geldi. Gemilerimizden Yıldırım, Sakarya Gaz Sa­hası’nda üretimi artıracak, Çağrı Bey ise Somali’de yeni keşiflere yelken açacak. He­defimiz enerjide tam bağım­sız Türkiye!”