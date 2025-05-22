Yılın en büyük blok mermer fuarı Afyonkarahisar’da gerçekleşecek

Fuar kapsamında Türkiye'nin 25’ten fazla üretim bölgesinden getirilecek 1.500’ün üzerinde doğal taş bloğu, 200’den fazla katılımcı firma tarafından sergilenecek.

Fuar ziyaretçileri; Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bucak, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Isparta, Karaman, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Marmara Adası, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve diğer bölgelerden gelen mermer bloklarını tek lokasyonda inceleme imkanı bulacak. Mermer ocağı makinaları, kesim ve taşıma sistemleri, işleme makinaları, sarf malzemeler ve doğal taş sanat eserleri de fuarda yer alacak.

Yabancı alım heyetleriyle küresel ticareti güçlendirecek

Fuar süresince Çin, Hindistan, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Suriye, Ürdün, Kuveyt, Kanada, Libya, Suudi Arabistan ve Irak’tan alım heyetleri ağırlanacak. Bu heyetlerle yapılacak ticari görüşmeler sayesinde, katılımcı firmalar yeni ihracat bağlantıları kurma ve küresel ticarette daha fazla söz sahibi olma fırsatı yakalayacak.

ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, “Bu büyük organizasyonu sadece bir fuar olarak değil, Türkiye'nin doğal taş sektörünün gücünü dünyaya yansıtan bir vitrin olarak konumlandırıyoruz. Fuarımız, sektör temsilcilerinin doğrudan üretici ile buluşup verimli ticari bağlantılar kurabileceği bir platformdur. En önemlisi de, fuar standlı katılımcısı blok mermer üreticileri, fuarımız süresince ağırlayacağımız uluslararası alım heyetleriyle doğrudan ticari görüşmeler yaparak, küresel pazarda daha büyük pay sahibi olacak” dedi.