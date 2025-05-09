Yıllık 1 milyar kWh temiz enerji üretilecek

Nurdoğan A. ERGÜN

Yenilenebilir enerji dönü­şümünde dijital altyapısı ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarıyla Türkiye’nin enerji geleceğine yön vermeyi hedefle­yen Enerjisa Üretim, tüm fazla­rı tamamlandığında 60 türbin ile 250 MW kurulu güce sahip olacak Uygar RES’in ilk fazını işletme­ye aldı.

Bu yatırım, Enerjisa Üre­tim’in YEKA-2 ve YEKA RES- 2024 süreçlerinde hayata geçire­ceği toplam 1.750 MW kurulu güç ile tam kapasiteye ulaştığında yıl­da yaklaşık 1 milyar kWh temiz enerji üretecek. Bu üretim, yakla­şık 500 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer temiz ener­ji anlamına geliyor. Ayrıca, proje sayesinde yılda yaklaşık 600 bin ton karbon salımı engellenerek çevreye ve sürdürülebilirliğe so­mut katkı sağlanması hedefleni­yor.

Enerjisa Üretim CEO’su İh­san Erbil Bayçöl, “Tamamlandı­ğında Türkiye’nin en büyük ikinci rüzgâr enerji santrali olma özel­liği taşıyacak Uygar RES projesi, yalnızca temiz enerji üretimiyle değil; yerli üretimi destekleyen teknolojik ve dijital altyapısıyla, mühendislikten saha operasyon­larına uzanan istihdam zinciriy­le ve bölge ekonomisine sağladığı doğrudan katkıyla kalkınmaya da yön veriyor” dedi.

Enerjisa Üre­tim’in yaklaşık 4.000 MW kuru­lu gücü ve 30 santraliyle Türki­ye’nin enerji ihtiyacının yüzde 4-5’lik bölümünü karşılayarak arz güvenliğinde stratejik bir omurga görevi üstlendiğini söyleyen Bay­çöl, “Uygar RES ile enerji üretim portfolyosunu daha da güçlendi­ren Enerjisa Üretim, Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümün­deki öncü rolünü, sürdürülebilir ve yerli kaynaklara dayalı büyü­mesini kararlılıkla sürdürüyor” diye konuştu.

Yerli ekipman, yerli teknoloji, yerli üretim

30’uncu santralin, sadece sayı­sal bir eşik değil, daha büyük bir etki, daha derin bir sorumluluk ve ileriye dönük vizyonun sim­gesi olduğunu ifade eden Bayçöl, “Türkiye’nin enerji dönüşümün­de öncü bir aktör olmanın getir­diği sorumlulukla, Uygar RES’i devreye alarak yerli ve yenilene­bilir enerji ekosisteminin gelişi­mine güçlü bir katkı sağlıyoruz.

Enerji bağımsızlığımıza sunduğu doğrudan katkının yanı sıra, da­ha rekabetçi elektrik fiyatları ve güvence altına alınan elektrik te­darikiyle de stratejik bir değer ta­şıyacak” dedi. Kendileri için her yeni santralin yalnızca enerji üre­timi değil, yerli teknoloji, insan kaynağı, Ar-Ge ve sürdürülebilir­lik anlamına geldiğini dile getiren Bayçöl, şöyle devam etti: “Uygar RES’te türbinlerin kule, kanat ve jeneratör gibi kritik bileşenleri­nin Türkiye’de üretilmiş olması, bu yaklaşımın en somut göster­gesi. Yerli ekipman, mühendis­lik gücü ve yenilikçi çözümlerle kurduğumuz altyapı, Türkiye’nin gelecekteki enerji omurgasını da şekillendiriyor.

Aynı zamanda, bu yatırımlar yerli sanayi grup­larının üretim verimliliğini ar­tırıyor, ihracatla ekonomimi­ze ek değer kazandırıyor. 1.750 MW’lık YEKA yatırımlarımız, hibrit santraller, batarya enerji depolama tesisleri, kapasite ar­tışları, birleşme ve satın almalar ile büyümemizi sürdürüyoruz; bu projelerin tamamlanmasıyla bir­likte Türkiye’nin rüzgâr toplam kurulu gücüne yaklaşık yüzde 15 oranında katkı sağlayacağız. Bu güçlü altyapının arkasında ise 2,5 milyar dolar değerindeki toplam yatırım yer alıyor. Son 10-15 yılın Türkiye’deki en büyük yenilene­bilir enerji yatırımı olan bu port­föy, aynı zamanda sorumlu büyü­menin ve uzun vadeli stratejimi­zin de göstergesi.”

Ovacık RES uçtan uca kadınlara emanet

Enerji sektöründe fırsat eşitli­ğini sağlamak ve kadın istihdamı­nı artırmayı amaçlayan Enerjisa Üretim, REDKA (Rüzgârı Enerji­ye Dönüştüren Kadınlar) progra­mıyla kadın mühendis ve teknis­yenleri sektöre kazandırdı. Proje kapsamında Enerjisa Üretim’in enerji santrallerinden 1.000 MW’lık YEKA RES-2 projesinin bir parçası olan Ovacık RES, uç­tan uca tamamen kadınlar tara­fından yönetilen bir rüzgâr sant­rali. Teknik bakımından işletme yönetimine, hatta güvenliğe ka­dar tüm roller kadınlar tarafın­dan üstleniliyor.

“En büyük teşvik, ‘süper izin’ olacak”

Toplam kapasitesi 1.750 MW olacak proje için 2 milyar doların üzerinde bir yatırım gerektiğini açıklayan Enerjisa Üretim CFO’su Mert Yaycıoğlu, 750 MW’lık faz için yurtdışından 1.5 milyar dolarlık kredi sağladıklarını belirtti. Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi ve teşviklerle ilgili de konuşan Yaycıoğlu, “Yatırımların önünün açılması için en büyük teşvik izin sürelerinin kısaltılması olacak. O nedenle süper izin sürecini heyecanla bekliyoruz” dedi.

“Piyasanın derinleşmesi gerekiyor”

Enerjisa Üretim olarak 12 ülkede de dijital ve siber güvenlik anlamında santrallara hizmet verdiklerini açıklayan İhsan Erbil Bayçöl, Türkiye’nin enerji tarafında kaslarının daha güçlenebilmesi için piyasanın derinleşmesi gerektiğini söyledi. Bayçöl, “Piyasada liberalleşme adımları atıldı ama derinleşme olmadı. Piyasa 12 ayın ötesine gidemiyor, 2027’de ne satacağımızı, fiyatın ne olacağını konuşamıyoruz. Piyasa derinleşse, üretimlerimizi 3-5 yıllık satabildiğimiz bir piyasa oluşsa finansman için bankaların karşısına daha rahat çıkabiliriz” dedi.