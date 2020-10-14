Yıllık üretimi 6 milyar lirayı bulan sektörün buluşma tarihi belli oldu

14 Ekim 2020

Fuarın yeni tarih ile ilgili bir açıklama yapan Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, erteleme kararının sektörün tüm paydaşlarının ortak görüşü doğrultusunda alındığını söyledi. Aytemur, “The Flower and Plant Show 2021’in, bütün zamanların en başarılı fuarı olması için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.” dedi.

Doğrudan 100 bin, dolaylı yoldan yaklaşık 500 bin kişilik istihdamıyla yerli süs bitkileri sektörünün yılda ortalama 6 milyar liralık üretim gerçekleştirdiğine dikkat çeken Aytemur, sektörünün tüm paydaşların ortak kararıyla 12'nci buluşmasını 2021’de gerçekleştireceğini aktardı. 2019 fuarının bitimi ile birlikte, 2020 yılında çok daha başarılı bir fuarın organize edilebilmesi için çalışmalara hemen başladıklarını dile getiren Aytemur, pandemi nedeniyle getirilen kısıtlama tedbirlerine rağmen, The Flower and Plant Show'u planlanan tarihinde başarılı bir şekilde açmak üzere bütün çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

Bu süreçte, seyahat engelleri ya da kişisel endişeler nedeni ile ziyaretçi sayılarında yaşanabilecek azalmaları önceden öngörerek, hem yurtiçinden hem de yurtdışından ziyaretçi sayısını artırmak üzere tüm kanallarda tanıtımların sürdüğünü belirten Aytemur, “Eylül ayının ortalarından itibaren, fuarın planlanan tarihinde yapılması ya da ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda tüm katılımcılarımızın görüşlerine başvurduk. Katılımcılarımızın büyük çoğunluğu mevcut koşulların başarılı bir fuar için yeterli olmadığı ve bu nedenle fuarın 2021 yılına ertelenmesinin sektörün yararına olacağı yönünde görüş belirtti. Bunun üzerine başta katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın tavsiyelerine uyarak, sektörün daha sağlıklı, verimli ve faydalı bir fuar geçirebilmesi için The Flower and Plant Show’u 11-13 Kasım 2021 tarihine ertelemek durumunda kaldık.” dedi.