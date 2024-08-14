Yılmaz: Sebze ve meyvede fahiş fiyatlar kontrol edilmeli

Meryem KARADAĞ

Ama bir markete şeftaliyi halden kaça aldığını sorduğumda fiyatının 24 lira olduğunu ve markette 49,90'a sattığını söyledi. Esnaf, 12 ay boyunca buna emek veren, alın teri döken ve para harcayan çiftçiden daha fazla kazanıyor” dedi.

“Tarım ve Orman Bakanlığı komisyon oluşturmalı”

Üreticinin girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığını dile getiren Yılmaz, şeftali üreticilerinin sıkıntılarını gündeme taşıdı. Şeftalinin tarla ve market fiyatları arasında fiyat farkının yüksek olduğunu söyleyen Yılmaz, “Şeftali dalında 8-10 lira civarında, bugün üretim maliyetimiz 7 TL’dir.

Çiftçiyi nasıl tarımda tutacağız? Üretici kazanmazsa üretim devam etmez ve üretici üretimden uzaklaşır. Çiftçi toprağını ekip, dikmiyorsa burada bir sorun vardır. Çiftçilikte yaş ortalaması 55’in üstüne çıktı. Genç nüfusu tarımda tutamıyoruz.

Bu durum ülkemiz açısından için iyi değil” diye konuştu. Fahiş fiyatların denetimi için Tarım ve Orman Bakanlığınca komisyonun kurulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Yaş meyvede fire fazla olur bunu anlarız, bakliyatla meyve sebze bir değildir. Bu duruma yetkililerin bir çalışma yapmasını istiyoruz” dedi. Meyve suyu fabrikası sahiplerinin çiftçiyi rahatlatacak şekilde taban alım fiyatı belirlenmesi gerektiğini de kaydeden Yılmaz, çiftçinin üretim maliyetlerinin de hesaba katılması gerektiğini söyledi.

Yılmaz sözlerine şu şekilde devam etti: “Geçmiş yıllarda firmalar bizim bölgemize girdiğinde belli bir fiyat oluşurdu, bir rekabet koşulu vardı piyasada. Bu da çiftçinin ayakta kalmasını ve ikinci sınıf ürününü bile üretim maliyetinin üzerinde satmasına olanak sağlardı. Bu firmalar maalesef tekelleştiler, çiftçinin ürettiği ürünü istedikleri fiyata alıyorlar. Biz diyoruz ki meyve suyu üretim maliyetleri hesaplanarak, üzerine çiftçi karı da eklenip ondan sonra fiyatların oluşturulmasını istiyoruz” dedi.