Yılsonuna kadar 11 girişime daha yatırım yapacak
Türkiye’nin 3 büyük başarılı girişiminin ilk kurumsal yatırımcısı olan 212, şu ana kadar 40’tan fazla şirkete, 70 milyon euro yatırım yaptı. Yeni teknolojilere odaklandıklarını belirten 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, “Yılsonuna kadar toplam 11 girişime yatırım yapmayı hedefliyoruz” dedi.
Birol BOZKURT
Küresel anlamda para bolluğunda sıkıntının yaşandığı 2024 ilk yarısını geride bıraktık. Tüm dünyada baş gösteren enflasyon ve belirsizlik, yatırımların da önceki yıllara kıyasla yavaşlamasına ve azalmasına neden oldu. Yatırımcı ilgisinin daha çok düşük değerlemeli girişimlere yöneldiği bu süreçte, girişim ve yatırım ekosisteminin tüm zorluklara rağmen büyüdüğü görüldü. Bu durum, birçok yeni yatırım fonunun kurulmasında da etkili oldu. 2023 yılı aralık ayı verilerine göre, Türkiye’de 270 adet girişim sermayesi yatırım fonu varlığını sürdürüyor.
Özel yatırım şirketleri tarafından yönetilen bu fonlar, yatırımcılardan toplanan sermaye ile yeni işletmelere ve girişimlere yatırım yapmada kullanılır ve girişimcilerin yaratıcı fikirlerinin yanı sıra yeni üretim yöntemlerini hayata geçirebilmeleri için de gereken finansman ihtiyaçlarını karşılar. Bu amaçla 2011 yılında Türkiye’nin ilk kurumsal girişim sermayesi fonu olarak kurulduklarının bilgisini veren 212 Kurucu Kurucu Ortağı Ali Karabey, 212’nin kuruluş hikâyesini DÜNYA Gazetesi’ne anlattı.
Kuruldukları yıldan bu yana aradan geçen 13 yılın sonunda Türkiye’den çıkan global çapta faaliyet gösteren bir VC (Girişim Sermayesi) haline geldiklerini belirten 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, “Bölgesel ve küresel fonlarımız dahil toplam 7 fonumuz bulunuyor. İlk fonumuz 30 milyon dolar, ikinci fonumuz ise 50 milyon euro büyüklüğe sahip. Geçen yıl 70 milyon euroya ulaştırmayı hedeflediğimiz üçüncü fonumuzu kurduk. Bunlara ek olarak 2022’nin sonunda erken aşama girişimlere odaklanan girişim sermayesi yatırım fonumuz Simya VC ve 2023’ün son çeyreğinde Türkiye’nin ilk dikey derin teknoloji fonu 212 NexT’i hayata geçirdik. Şu ana kadar toplam 40’tan fazla şirkete, 70 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptık” diye konuştu.
“Diaspora için de desteklerimizi sürdüreceğiz”
2012 yılsonu hedeflerine ilişkin de konuşan Karabey, “B2B alanında küresel ölçekte büyüyen teknoloji şirketlerine önümüzdeki dönem de de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca, gelişmiş pazarlardaki ülkelerde şirketini kurmuş ve kendi ülkesiyle bağları olan girişimciler (diaspora) için de desteklerimizi sürdüreceğiz. Öte yandan Trio Mobil’de olduğu gibi portföyümüzde yer alan bazı şirketlerimize devam yatırımı yapmayı planlıyoruz. Yılsonuna kadar bölgesel fonlarımız, Simya ve 212 NexT fonlarımızla birlikte toplam 11 girişime yatırım yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
“Derin teknoloji girişimlerine yatırım yapıyoruz”
212’nin yatırım stratejilerine ilişkin de bilgi veren Ali Karabey, “212 olarak farklı coğrafyalarda yatırım yapan fonlarımız bulunuyor. Bölgesel fonlarımızla Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ile MENA bölgesinde, büyüme aşamasındaki teknoloji şirketlerini odağımıza alıyoruz. Özellikle ABD ve Batı Avrupa gibi pazarlarda şirket kurmuş, Türk ve diğer gelişmekte olan ülke girişimciler de radarımızda bulunuyor.
212 NexT fonu ile de küresel çapta derin teknoloji girişimlerine yatırım yapıyoruz” dedi. Yatırım kararlarında nelerin etkili olduğuna ilişkin detay veren Karabey, “Girişimcilerin, küresel bir soruna çözüm üretmesi, güçlü ve yetenekli bir ekip olması, müşteri memnuniyetine odaklanması ve yatırımcılarla doğru iletişim kuran bir yapıya sahip olması etkili oluyor” diye ekledi.
Üçüncü fonda hedef 70 milyon euro
Geçen yılın sonunda kurdukları üçüncü bölgesel fona ilişkin konuşan Karabey, “Yeni kurduğumuz bölgesel fonla Türkiye’de üçüncü fonunu kuran ilk VC olduk. 70 milyon euroya ulaşmasını hedeflediğimiz üçüncü fonumuzun odağında Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde faaliyet gösteren girişimlerin yanı sıra gelişmiş pazarlardaki ülkelerde şirketini kurmuş ancak kendi ülkesiyle bağları olan girişimler (diaspora) yer alıyor.
Hedefimiz; özellikle gelişmekte olan pazarlardaki teknoloji odaklı yatırımlarımıza ağırlık vermek. Bu bölgelerdeki yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji şirketlerine yönelik yatırımlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Ayrıca bu sene odağımızda olan bölgelerdeki farklı sektörlerden girişimleri portföyümüze katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
212 NexT’in 2024büyüme öngörüsü 30 milyon dolar
2023 yılının son çeyreğinde ise Türkiye’nin ilk dikey odaklı derin teknoloji fonu 212 NexT’i hayata geçirdiklerini hatırlatan Karabey, “212 NexT, kimyadan tekstile, ambalajdan enerjiye, otomotivden elektroniğe birçok farklı sektörden şirketlerin değer önerilerini güçlendirecek yenilikçi malzeme teknolojilerine ulaşabilecekleri bir fayda yaratmayı hedefliyor. Ayrıca yatırımcılarıyla birlikte çalışıp onların network ve bilgi birikimlerinin katkılarıyla portföy girişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.
Böylece 212 NexT, yatırımcılarına yeni teknolojileri takip edebilecekleri bir platform oluşturarak endüstri ve startup dünyası arasında bir köprü görevi görmeyi amaçlıyor. Öncü yatırımcısı Akkök Holding olan bu fonun büyüklüğünü farklı yatırımcıların da dahil olmasıyla 2024 yılı sonunda 30 milyon dolara taşımayı hedefliyoruz. Bu fonumuzun yönetimi için de alanında uzman Gizem Yağız ve Çağlar Urcan ile çalışıyoruz. 212 olarak farklı alanlara adım attığımızda, gerekli bilgi ve uzmanlığa sahip ekiplerle çalışmaya önem veriyoruz” dedi.