YKB Başkan Vekili Malhan: Tasarım olmazsa kâr edemez ‘Kızıl Okyanus’ta kaybolursun

Koleksiyon Yönetim Kuru­lu Başkan (YKB) Vekili ve Tasarım & Marka Direktörü Koray Malhan, değişen ticaret eğilimlerinin mobilya sektö­rüne yansımasına dikkat çekti. Hemen her ülkenin kendi bün­yesinde üretim istediğini an­cak tasarım söz konusu oldu­ğunda her yerde aynı kalitede üretim yapılamayacağını dile getiren Malhan, “Mısır’da 18 yıldır bayimiz var. Üretim ban­dı kurdu. Mısır devleti üreti­mi ülke içinde istiyor. Hemen her ülke yerelleşme yolunda. Fakat tasarım söz konusu ol­duğunda onu nasıl lisanslarız meselesi gündeme geliyor” de­di. Düz ürün satmaktan ziya­de proje çalışmanın farklı bir bilgi gerektirdiğini kaydeden Malhan, “Sadece o proje için o üretimi yapıyorsunuz. Bir kere yaptığın için hata yapamazsın. Orada da ekmek aslanın ağzın­da” ifadelerini kullandı.

“Kâr, yatırım ve inovasyon hırsına bağlıdır”

Mobilya sektöründe çok faz­la üretici firma olduğundan ha­reketle “Kârlı bir iş mi?” diye Malhan’a sorduğumuzda şun­ları söyledi: “Nasıl yaptığınıza bağlı. ‘Kırmızı Okyanus’ta (Şir­ketlerin mevcut pazar alanla­rında rekabet ederek mevcut talebin bir payını ele geçirdiği bir iş yaklaşımı) kaybolursa­nız, kârsız bir iş. Kârlılık, para kazanma hırsına bağlı değildir yatırım ve inovasyon hırsına bağlıdır” diye konuştu. Şirketin Sarıyer’deki kampüsünde soh­bet ettiğimiz Koray Malhan, Expo 2025 Osaka’daki İtalya Pavyonu’nda açıklanan sonuç­larla Compasso d’Oro Ulusla­rarası Tasarım Ödülü’ne layık görülen tasarımlara dikkatimi­zi çekti. Malhan, tasarımcılar Defne Koz ve Marco Susani’nin “yeni nesil çalışma yuvası” ola­rak adlandırılan Minipod’u ge­liştirdiğini ve ödüllü tasarımın ADI Design Museum’un kalıcı koleksiyonuna dahil edilerek 2 bin 500’den fazla çağdaş tasa­rım eseri arasındaki yerini al­dığını söyledi.

Ucuz Çin mobilyası kalmadı

Bundan sonra şu sıra her ih­racatçının gözdesi olan ABD pazarına ilişkin sorularımı­zı yanıtlayan Malhan, Kolek­siyon olarak 7-8 yıl faaliyette bulundukları bu pazarda Ko­vid dönemi ile birlikte dur­duklarını söyledi. “Epey proje yaptık. Kovid olunca durduk. Yorucu hale gelmeye başladı. Parite de çok yardımcı olma­dı” diyen Malhan, yeni büyü­me modellerini ise şöyle an­lattı: “Kendi yatırımımız yeri­ne bayi anlaşması yapacağız. Önceden her şey sırtımızday­dı. Ürün benden satış senden gibi. Dubai, Fransa ve Toron­ta’da başarılı olduk. Buralar zaten Amerikalıların da var olduğu bölgeler. Suudi Ara­bistan pazarı hem ev hem otel mobilyası anlamında büyüyor. Avrupa’da hareket yok. Çin’de büyüme var ama kendi kendi­ni ikame ediyor. Orada henüz kapıyı çalmadık. Bir yer hazır olmadan diğerine girmemek fikrindeyiz. ABD şirketi olsak her yerde savaşırız ama ce­bimizde TL var.” Çin tarafın­da “Çin bütün dünyanın başı­na çorap örecek. Herkes çok farkında mı bilmiyorum ama ucuz Çin mobilyası kalmadı” diyen Malhan, dünyada deği­şen dengelere dikkat çekti.

“Alternatif malzemeleri zorluyoruz”

Türkiye’nin çevresindeki 8 ülkenin 7’sinde savaş veya so­run olduğunu bu durumun da firmalar çok daha iyi olabile­cekken zorlukların gündeme geldiğini anlatan Koray Mal­han, “Kaliteli hammadde bul­makta sıkıntı yaşamıyoruz. Ama sünger ve MDF yerine ne koyabiliriz diye çalışmalar ya­pıyoruz. Çalıştığımız mimar ve tasarımcılar ile malzeme zorluyoruz. Bizde kilogram başı değer 35-40 dolar civarın­da. Mobilyalar da akıllanma­ya başladı. Masanın içine kab­losuz şarj vs. ekleniyor. Veya tasarımcının eseri olduğunda bir cam vazo kristalden daha değerli olabiliyor. Kanepe di­ye bakınca hepsi kanepe ama bizde bir kanepede 9 katman var” dedi.

“Milyonlarca sandalye varken aynısını yapmanın anlamı yok”

Mobilyada değişen malzeme kullanımına ilişkin gelişmeler hakkında da bilgi veren Koray Malhan, “Danimarkalı bir firma ile çalışıyoruz. Fiyatta istediğimiz yere gelemedik henüz ama atık kumaşları presleyip masa tablası yaptırdık. Seramik yerine çekirdek ve fındık kabuğunu ikame edebilir miyiz diye çalışıyoruz. Milyonlarca sandalye var ve bundan bir tane daha yapmanın anlamı yok. Hazır giyim modası aklıyla mobilya olmaz. Bugün dünya tekstil atıklarıyla dolu” dedi. Mobilyanın modaya göre birkaç yılda değiştirilen değil evladiyelik olması fikrine katıldığını söyleyen Malhan, “Bu kadar tüketmeye gerek yok. Bir şeyin azlığından değil fazlalığından bütün ülkeler birbirine girecek. Öyle bir endüstri var ki onu tüketecek kadar insan yok. Üretmek için değil tüketmek için var olmuş gibi. İşte ceket al cesur ol. Saat al maceracı ol. Tükettikçe bir şey olacağına inanılan bir yapı. Sonsuz bir hırs” ifadelerini kullandı.

Tebdil-i mekânda ferahlık vardır

Malhan, değişmeye başlayan ofis ortamlarına yönelik düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Pandemi sonrasında da ofislere döndük ama döndüğümüz ofis aynı ofis olmadı. 300 kişilik ofiste illa 300 çalışma istasyonu mu gerekli? Masalar her şeyin merkezi ve sandalyeler onların etrafta mı dönmeli? Koltuk ve kanepeler olsa masalar küçülse ve hareketli hale gelse diye düşündük. Eskiden ofiste ekranlar büyüktü artık akıllı telefon var en büyük ekran laptop. Kişi başına büyük bir çalışma alanı gerekmiyor. Bu masaların bağlayıcılığı özellikle yeni nesle iyi gelmiyor. Sabahtan akşama kadar bir masaya kilitlenmiş kişi yerine daha hareketli bir ofis ortamı için mobilya tasarladık.”